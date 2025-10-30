हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू-कश्मीर में दो सालों में घरेलू हिंसा के मामलों में इजाफा, सरकार के आंकड़ों में खुलासा

जम्मू-कश्मीर में दो सालों में घरेलू हिंसा के मामलों में इजाफा, सरकार के आंकड़ों में खुलासा

Jammu Kashmir News: जम्मू कश्मीर राज्य में पिछले दो सालों में घरेलू हिंसा और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी है. ये बात आधिकारिक डेटा में सामने आई है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 30 Oct 2025 09:40 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू और कश्मीर सरकार ने पिछले दो सालों में घरेलू हिंसा और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में तेज़ी से बढ़ोतरी देखी है. यह बात गुरुवार को विधान सभा में आधिकारिक डेटा में सामने आई, जिसमें बताया गया कि पिछले दो वित्तीय वर्षों में केंद्र शासित प्रदेश में घरेलू हिंसा के कुल 2,872 मामले दर्ज किए गए. विधायक शमीम फिरदौस द्वारा पूछे गए एक बिना स्टार वाले सवाल का जवाब देते हुए, समाज कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री ने बताया कि घरेलू हिंसा के मामलों को महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर (सखी सेंटर) के ज़रिए निपटाया जा रहा है, जो मिशन शक्ति निदेशालय के तहत काम करते हैं.

'मुश्किल में फंसी महिलाओं की कई तरह से की जा रही मदद'

समाज कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री ने कहा कि ये सेंटर, जो 2018 से पूरे जम्मू-कश्मीर में काम कर रहे हैं, मुश्किल में फंसी महिलाओं को कई तरह की सहायता सेवाएं देते हैं - जिसमें मेडिकल मदद, साइको-सोशल काउंसलिंग, कानूनी सहायता, अस्थायी आश्रय और पुलिस सहायता शामिल है.

साल में 2024-25 में तेजी से बढ़ी संख्या

आधिकारिक जवाब के अनुसार, जम्मू कश्मीर राज्य में साल 2023-24 में 893 मामले दर्ज किए गए, जबकि वन स्टॉप सेंटर के आधिकारिक डैशबोर्ड पर उपलब्ध डेटा के अनुसार, 2024-25 में यह संख्या तेज़ी से बढ़कर 1,979 हो गई.

विभाग ने आगे कहा कि ये सेंटर टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 181 और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम (ERSS-122) के साथ इंटीग्रेटेड हैं ताकि हिंसा से बचे लोगों को बिना किसी रुकावट के कोऑर्डिनेशन और तेज़ी से मदद मिल सके.

'महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया वन स्टॉप सेंटर' 

जवाब में कहा गया है, "वन स्टॉप सेंटर घरेलू हिंसा, साइबर उत्पीड़न, छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न, बलात्कार और अन्य अपराधों से प्रभावित महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं."

ये भी पढ़ें: Video: जम्मू कश्मीर विधानसभा में जोरदार हंगामा, स्पीकर से नाराज हुए BJP विधायक, NC MLA से भिड़े

Published at : 30 Oct 2025 09:38 PM (IST)
Tags :
Jammu Kashmir Government JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मुसलमानों को बार-बार...', बिहार चुनाव को लेकर जमीयत उलमा-ए-हिंद का बड़ा बयान
'मुसलमानों को बार-बार...', बिहार चुनाव को लेकर जमीयत उलमा-ए-हिंद का बड़ा बयान
महाराष्ट्र
पवई स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस पर चलाई थी गोली
पवई स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस पर चलाई थी गोली
आईपीएल
युवराज सिंह की IPL में वापसी? लखनऊ सुपर जायंट्स में होगी एंट्री! रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
युवराज सिंह की IPL में वापसी? लखनऊ सुपर जायंट्स में होगी एंट्री! रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
विश्व
कनाडा में भारतीय मूल के बिजनेसमैन की हत्या, कार पर पेशाब करने से रोका तो ले ली जान
कनाडा में भारतीय मूल के बिजनेसमैन की हत्या, कार पर पेशाब करने से रोका तो ले ली जान
Advertisement

वीडियोज

एक दीवाने की दीवानियत और सनम तेरी कसम की सफलता के बाद हर्षवर्धन राणे का इंटरव्यू
हर्षवर्धन राणे ने खुलासा किया कि उन्होंने एक दीवाने की दीवानियत के प्रमोशन के लिए वायरल वैन को क्यों चुना
Harshvardhan Rane Interview || एक दीवाने की दीवानियत | सोनम बाजवा | भाई-नेपोटिस्म , अगली फिल्म और बहुत कुछ
Investors के लिए खुशखबरी – TER और Brokerage charge में बड़ी कटौती की तैयारी| Paisa Live
अब Unknown number से आने वाली call पर दिखेगा नाम! TRAI और DOT की नई Caller ID सुविधा से घटेगा fraud|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मुसलमानों को बार-बार...', बिहार चुनाव को लेकर जमीयत उलमा-ए-हिंद का बड़ा बयान
'मुसलमानों को बार-बार...', बिहार चुनाव को लेकर जमीयत उलमा-ए-हिंद का बड़ा बयान
महाराष्ट्र
पवई स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस पर चलाई थी गोली
पवई स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस पर चलाई थी गोली
आईपीएल
युवराज सिंह की IPL में वापसी? लखनऊ सुपर जायंट्स में होगी एंट्री! रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
युवराज सिंह की IPL में वापसी? लखनऊ सुपर जायंट्स में होगी एंट्री! रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
विश्व
कनाडा में भारतीय मूल के बिजनेसमैन की हत्या, कार पर पेशाब करने से रोका तो ले ली जान
कनाडा में भारतीय मूल के बिजनेसमैन की हत्या, कार पर पेशाब करने से रोका तो ले ली जान
साउथ सिनेमा
व्हाइट ऑफ शोल्डर टॉप और ब्लैक स्कर्ट में रश्मिका मंदाना ने दिए सिजलिंग पोज, तस्वीरें कर देंगी घायल
व्हाइट ऑफ शोल्डर टॉप और ब्लैक स्कर्ट में रश्मिका मंदाना ने दिए सिजलिंग पोज
बिहार
दुलारचंद यादव की हत्या पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'वो लोग मुर्दाबाद-मुर्दाबाद…'
दुलारचंद यादव की हत्या पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'वो लोग मुर्दाबाद-मुर्दाबाद…'
शिक्षा
40 की उम्र में बदलना है करियर, जानें किन फील्ड्स में बंपर पैसा कमा सकते हैं आप?
40 की उम्र में बदलना है करियर, जानें किन फील्ड्स में बंपर पैसा कमा सकते हैं आप?
हेल्थ
मर्दों से 3 गुना ज्यादा भुलक्कड़ होती हैं औरतें, विधवा और सिंगल महिलाओं में खतरा ज्यादा
मर्दों से 3 गुना ज्यादा भुलक्कड़ होती हैं औरतें, विधवा और सिंगल महिलाओं में खतरा ज्यादा
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Embed widget