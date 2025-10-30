जम्मू-कश्मीर में दो सालों में घरेलू हिंसा के मामलों में इजाफा, सरकार के आंकड़ों में खुलासा

जम्मू और कश्मीर सरकार ने पिछले दो सालों में घरेलू हिंसा और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में तेज़ी से बढ़ोतरी देखी है. यह बात गुरुवार को विधान सभा में आधिकारिक डेटा में सामने आई, जिसमें बताया गया कि पिछले दो वित्तीय वर्षों में केंद्र शासित प्रदेश में घरेलू हिंसा के कुल 2,872 मामले दर्ज किए गए. विधायक शमीम फिरदौस द्वारा पूछे गए एक बिना स्टार वाले सवाल का जवाब देते हुए, समाज कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री ने बताया कि घरेलू हिंसा के मामलों को महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर (सखी सेंटर) के ज़रिए निपटाया जा रहा है, जो मिशन शक्ति निदेशालय के तहत काम करते हैं.

'मुश्किल में फंसी महिलाओं की कई तरह से की जा रही मदद'

समाज कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री ने कहा कि ये सेंटर, जो 2018 से पूरे जम्मू-कश्मीर में काम कर रहे हैं, मुश्किल में फंसी महिलाओं को कई तरह की सहायता सेवाएं देते हैं - जिसमें मेडिकल मदद, साइको-सोशल काउंसलिंग, कानूनी सहायता, अस्थायी आश्रय और पुलिस सहायता शामिल है.

साल में 2024-25 में तेजी से बढ़ी संख्या

आधिकारिक जवाब के अनुसार, जम्मू कश्मीर राज्य में साल 2023-24 में 893 मामले दर्ज किए गए, जबकि वन स्टॉप सेंटर के आधिकारिक डैशबोर्ड पर उपलब्ध डेटा के अनुसार, 2024-25 में यह संख्या तेज़ी से बढ़कर 1,979 हो गई.

विभाग ने आगे कहा कि ये सेंटर टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 181 और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम (ERSS-122) के साथ इंटीग्रेटेड हैं ताकि हिंसा से बचे लोगों को बिना किसी रुकावट के कोऑर्डिनेशन और तेज़ी से मदद मिल सके.

'महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया वन स्टॉप सेंटर'

जवाब में कहा गया है, "वन स्टॉप सेंटर घरेलू हिंसा, साइबर उत्पीड़न, छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न, बलात्कार और अन्य अपराधों से प्रभावित महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं."

