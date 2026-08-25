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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirबिजली दरों को लेकर कांग्रेस ने J&K सरकार को घेरा, कहा- वापस लो फैसला

बिजली दरों को लेकर कांग्रेस ने J&K सरकार को घेरा, कहा- वापस लो फैसला

जम्मू कश्मीर में बिजली की दरों को लेकर अब प्रदेश सरकार गठबंधन में अपने सहयोगी कांग्रेस के निशाने पर है. प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने इसे वापस लेने की मांग की.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 25 Aug 2026 09:50 AM (IST)
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जम्मू कश्मीर में पहले सितंबर से बढ़ाने वाली बिजली की दरों को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है. विपक्ष के साथ ही अब जम्मू कश्मीर सरकार गठबंधन में अपने सहयोगी कांग्रेस के निशाने पर है. जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी पर गहरी चिंता जताई है और इसे तुरंत वापस लेने की मांग की.
 
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर्रा ने जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा बिजली की यूनिट दरों में हाल ही में की गई बढ़ोतरी का कड़ा विरोध किया है. उन्होंने इसे जम्मू-कश्मीर के आम लोगों के लिए अनुचित, बोझ बढ़ाने वाला और पूरी तरह से असहनीय बताया है. 

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अपनी ही सहयोगी सरकार को घेरा

कर्रा ने कहा कि ऐसे समय में जब परिवार पहले से ही बढ़ती कीमतों और आर्थिक दबाव से जूझ रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार को बिजली के ऊंची दरों के ज़रिए उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ाने के बजाय उन्हें राहत देनी चाहिए थी.

कर्रा ने कहा, "जम्मू और कश्मीर के लोगों को उम्मीद थी कि सरकार बिजली बिलों में राहत और कटौती की घोषणा करेगी, न कि प्रति-यूनिट दर में बढ़ोतरी की. एक आम परिवार के लिए, बिजली बिल में हर अतिरिक्त रुपया सीधे परिवार के बजट पर असर डालता है. यह फैसला हमारे लोगों की आर्थिक मुश्किलों के प्रति असंवेदनशील है."

उन्होंने मांग की कि सरकार तुरंत दरों में बढ़ोतरी की समीक्षा करे और इसे वापस ले और साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर बिजली का बोझ कम करने के लिए सार्थक उपाय करे.

कांग्रेस जनता के साथ

कर्रा ने कहा, "सरकार को यह याद रखना चाहिए कि बिजली कोई विलासिता की चीज नहीं है, यह एक ज़रूरी सेवा है. जम्मू और कश्मीर के लोग सस्ती और भरोसेमंद बिजली के हकदार हैं, न कि लगातार बढ़ते बिलों के. कांग्रेस लोगों के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी और ऐसे हर उपाय का विरोध करेगी जो उन पर अनुचित आर्थिक बोझ डालता हो." उन्होंने जम्मू और कश्मीर सरकार से आग्रह किया कि वह व्यापक जनहित में इस फैसले पर पुनर्विचार करे और जरूरी सुविधाओं को और अधिक महंगा बनाने के बजाय उपभोक्ताओं को राहत दे.

बता दें कि जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (JERC) ने प्रदेश में बिजली की दरों में औसतन 6.83 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है. यह दरें 1 सितंबर 2026 से लागू हो जाएंगी और अगले साल 31 मार्च, 2027 तक लागू रहेंगी. इसी का प्रदेश के विभिन्न  दल विरोध कर रहे हैं.

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Published at : 25 Aug 2026 09:50 AM (IST)
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