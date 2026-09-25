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जम्मू-कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा, कांग्रेस ने मांगा ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा
जम्मू और कश्मीर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगा. इस दौरान जमकर हंगामा हुआ.
जम्मू और कश्मीर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगा. इस दौरान जमकर हंगामा हुआ.
कांग्रेस विधायकों ने 'लोकतंत्र बचाओ' लिखे बैनर दिखाए और सत्ताधारी पार्टी के विधायकों ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करते हुए नारे लगाए.
सदन की कार्यवाही 30 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई.
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