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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmir'मुस्लिम बर्दाश्त नहीं करेगा', वक्फ बोर्ड के फैसले पर BJP को CM उमर अब्दुल्ला ने दी चेतावनी

'मुस्लिम बर्दाश्त नहीं करेगा', वक्फ बोर्ड के फैसले पर BJP को CM उमर अब्दुल्ला ने दी चेतावनी

जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की मस्जिदों में जुमे के खुत्बे के लिए एक समान विषय लागू करने की योजना पर विवाद छिड़ गया है. उमर अब्दुल्ला ने इसे मुसलमानों के धार्मिक मामलों में बीजेपी का दखल बताया है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 13 Oct 2026 02:22 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड ने अपनी मस्जिदों और दरगाहों में जुमे के खुत्बे (उपदेश) के लिए एक ऐसा विषय लागू करने की योजना बनाई है, जिससे मुस्लिम बहुल इलाके में तनाव पैदा हो सकता है. समिति जुमे के खुत्बे के लिए विषयों की पहचान करेगी और उन्हें पहले से तय करेगी और जम्मू-कश्मीर में वक्फ द्वारा संचालित संस्थानों से जुड़े धार्मिक विद्वानों को उनकी जानकारी देगी. इसपर अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नाराजगी जताई है.

सीएम उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी को चेतावनी देने के लहजे में सोशल मीडिया पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा, "यह मुसलमानों के धार्मिक मामलों में दखल देने की बीजेपी की एक ऐसी कोशिश है जिसे मंजूर नहीं किया जा सकता. किसी भी हाल में इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा. बीजेपी की नियुक्त चेयरपर्सन को अपने आकाओं को खुश करने की इस गलत कोशिश को तुरंत रोकना चाहिए."

यह भी पढ़ें: जम्मू: बेमौसम बारिश ने तोड़ दिया 71 साल का रिकॉर्ड! फसलें बर्बाद, एक की मौत

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने J&K वक्फ बोर्ड की ओर से शुक्रवार के खुत्बे में एकरूपता लाने की कोशिश की निंदा की है. उनकी यह तीखी प्रतिक्रिया उन खबरों के बाद आई है जिनमें कहा गया था कि वक्फ बोर्ड एक खास कमेटी के जरिए उपदेश के विषयों को पहले से तय और मंजूर करना चाहता है.

इससे पहले, बडगाम के विधायक आगा मुंतजिर मेहदी ने जुमे के खुत्बे के लिए आम विषय तय करने के मकसद से मुफ्ती, इमाम और खतीबों की कमेटी बनाने के जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड के फैसले की कड़ी आलोचना की थी. उन्होंने कहा कि बोर्ड को धार्मिक चर्चाओं में दखल देने के बजाय अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियों तक ही सीमित रहना चाहिए.

'यह वक्फ का काम नहीं'

'अंजुमन इंटरफेथ डायलॉग चैप्टर' के सचिव मेहदी ने जुमे के खुत्बे के लिए आम विषय तय करने के तर्क पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि धार्मिक विद्वान अपने समुदायों से जुड़े मुद्दों की पहचान करने और उन पर बात करने में सक्षम हैं. उन्होंने कहा, "वक्फ बोर्ड का काम वक्फ संपत्तियों और संस्थानों का प्रबंधन करना है, न कि यह तय करना कि इमाम और खतीब अपने जुमे के खुत्बे में क्या प्रचारित करें."

मेहदी ने चिंता जताई कि इस पहल को भले ही तालमेल, एकता और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के प्रयास के तौर पर पेश किया जा रहा हो, लेकिन इसका इस्तेमाल धार्मिक संस्थानों के जरिए किसी खास नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: कश्मीर: पूर्व मंत्री सरदार हरबंस सिंह का निधन, 84 साल में ली अंतिम सांस

Published at : 13 Oct 2026 02:22 PM (IST)
Tags :
Omar Abdullah Jammu Kashmir News BJP
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