हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmir'मौसम हमारे हाथ में नहीं लेकिन...', जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के अलर्ट के बीच CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान

'मौसम हमारे हाथ में नहीं लेकिन...', जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के अलर्ट के बीच CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान

Jammu Kashmir Heavy Rains: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में राष्ट्रीय स्कूल अंडर-19 फुटबॉल खिलाड़ियों का स्वागत किया. खराब मौसम के बावजूद खिलाड़ियों को पूरा समर्थन आश्वासन दिया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 06 Oct 2025 02:20 PM (IST)
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राष्ट्रीय स्कूल खेलों (अंडर-19 फुटबॉल टूर्नामेंट) में भाग लेने के लिए घाटी पहुंचे देश भर के युवा फुटबॉल खिलाड़ियों का गर्मजोशी से स्वागत किया. उन्होंने प्रतिभागियों को भरोसा दिलाया कि खराब मौसम के बावजूद उन्हें पूरा समर्थन मिलेगा.

जम्मू-कश्मीर में इस समय मौसम संबंधी गंभीर अलर्ट जारी है. मैदानी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के कारण तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है. उमर अब्दुल्ला ने कहा, "मौसम मुझे लंबा भाषण देने और आपको बारिश में खड़े रहने की अनुमति नहीं दे रहा है."

मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से खेल भावना और उत्साह के साथ प्रतिस्पर्धा करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि आप इस टूर्नामेंट में पूरे जोश और जुनून के साथ भाग लेंगे." उन्होंने यह भी भरोसा दिया कि ठंड और मौसम की वजह से किसी भी टीम को परेशानी होने पर तत्काल मदद उपलब्ध कराई जाएगी.

सुविधाओं की पूरी व्यवस्था

उमर अब्दुल्ला ने स्पष्ट किया, "अगर आप में से किसी ने गर्म कपड़ों का इंतजाम नहीं किया है या मौसम की वजह से किसी भी तरह की परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो कृपया हमें बताएँ. हम पूरी व्यवस्था करेंगे ताकि आपको इस टूर्नामेंट में कोई परेशानी न हो." उन्होंने हल्की हंसी के साथ कहा कि यह टूर्नामेंट सिर्फ दो दिन का है और उम्मीद है कि दो दिन बाद मौसम सुधर जाएगा.

मुख्यमंत्री ने जीत और हार के बजाय भाग लेने पर जोर दिया. उन्होंने कहा, "जीतना उतना जरूरी नहीं है जितना कि भाग लेना. यहाँ तक आने के लिए आप सभी का धन्यवाद. आप सभी को शुभकामनाएं."

69वें राष्ट्रीय स्कूल फ़ुटबॉल खेल (अंडर-19 बालक) वर्तमान में श्रीनगर में आयोजित किए जा रहे हैं, जो 6 अक्टूबर, 2025 से शुरू होंगे. यह प्रमुख आयोजन टीआरसी फ़ुटबॉल ग्राउंड में हो रहा है और श्रीनगर के छह स्थानों पर मैच खेले जा रहे हैं. इसमें पूरे भारत से लगभग 30 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें 540 से ज़्यादा युवा फ़ुटबॉल खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं.

अन्य खेलों का भी होगा आयोजन

इस क्षेत्र में राष्ट्रीय स्कूल खेलों के बैनर तले वुशु, ताइक्वांडो और टेबल टेनिस जैसे अतिरिक्त आयोजनों की भी योजना बनाई गई है. इसका मकसद जम्मू-कश्मीर में युवा खेलों के विकास को बढ़ावा देना है. इसके अलावा, प्रतियोगिता के साथ-साथ कश्मीर की परंपराओं और सांस्कृतिक पहलुओं को भी उजागर किया जा रहा है.

खेल पर्यटन को बढ़ावा

यह आयोजन न सिर्फ युवा खिलाड़ियों की भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे क्षेत्र में खेल पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. राज्य सरकार का मानना है कि ऐसे आयोजनों से जम्मू-कश्मीर में खेलों का माहौल और स्थानीय प्रतिभाओं का विकास होगा.

Published at : 06 Oct 2025 02:20 PM (IST)
Tags :
Jammu And Kashmir News OMAR ABDULLAH
