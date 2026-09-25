ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनेगा पटनीटॉप, सरकार ने भेजा प्रस्ताव

जम्मू कश्मीर सरकार ने केंद्र की 'ग्लोबली कॉम्पिटिटिव टूरिज्म डेस्टिनेशन स्कीम' के तहत विचार के लिए पटनीटॉप का प्रस्ताव दिया है. पटनीटॉप जम्मू का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है. विधानसभा के चल रहे ऑटम सेशन के दौरान चेनानी के विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया के एक सवाल का मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जवाब दिया है.

सीएम ने कहा कि इस प्रस्तावित पहल के लिए उपयुक्त जमीन की पहचान करने के लिए शुरुआती सर्वे और सभी संबंधित लोगों के साथ व्यापक बातचीत पहले ही पूरी हो चुकी है. उन्होंने कहा कि प्रस्ताव के लिए जरूरी जमीनी डेटा और बुनियादी जानकारी अभी इकट्ठा की जा रही है. इस प्रस्तावित प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार ने अभी तक कोई फंड मंजूर या जारी नहीं किया है.

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PDA मास्टर प्लान में बदलाव पर क्या बोले सीएम?

PDA मास्टर प्लान-2000 में बदलाव के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन विभाग ने पटनीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी समेत कई डेवलपमेंट अथॉरिटीज के लिए मास्टर प्लान में व्यापक बदलाव और उन्हें तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. उन्होंने कहा कि इस पहल का मकसद तेजी से हो रहे शहरी विकास, आधुनिक बुनियादी ढांचे की जरूरतों और टिकाऊ स्थानिक विकास को संबोधित करना है.

साथ ही जमीन के सही इस्तेमाल, सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार और लंबे समय के विकास के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करना है. मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि मास्टर प्लान तैयार करने के लिए एक कंसल्टेंसी एजेंसी को काम पर रखने के लिए 'रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल' (प्रस्ताव का अनुरोध) जारी किया गया है, जिसे सरकार द्वारा बनाई गई स्टीयरिंग कमेटी ने अंतिम रूप दिया है.

पहाड़ी इलाकों में निर्माण पर क्या कहा?

पहाड़ी इलाकों में निर्माण के नियमों के बारे में उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान तैयार करते या बदलते समय, स्थानीय इलाके, भू-वैज्ञानिक और संरचनात्मक सुरक्षा, पर्यावरण की संवेदनशीलता, क्षमता, बुनियादी ढांचे की जरूरतों और पर्यटन की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, जहां भी जरूरी हो, इन नियमों की समीक्षा करने का प्रस्ताव है.

PDA के अधिकार क्षेत्र में कमर्शियल इमारतों के लिए BOCA नियमों में प्रस्तावित बदलाव पर मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण नियमों, जोनिंग नियमों, जमीन के इस्तेमाल के वर्गीकरण या योजना से जुड़े अन्य पैमानों में कोई भी बदलाव मौजूदा कानूनों, नियमों और लागू योजना व भवन निर्माण नियमों के अनुसार किया जाएगा. इसके लिए संबंधित लोगों से उचित मूल्यांकन और बातचीत की जाएगी.

पहले ही लागू हैं 'यूनिफाइड बिल्डिंग बाय-लॉज, 2021'

उन्होंने सदन को यह भी बताया कि पटनीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकार क्षेत्र में 'यूनिफाइड बिल्डिंग बाय-लॉज, 2021' पहले ही लागू किए जा चुके हैं. पिछले दो सालों में बिल्डिंग की मंजूरी से जुड़े मामलों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि 2024-25 के दौरान PDA को कमर्शियल कैटेगरी में छह मामले मिले, जिनमें से तीन मंजूर हुए और तीन रिजेक्ट कर दिए गए कोई भी मामला पेंडिंग नहीं था.

सीएम ने आगे बताया कि रेजिडेंशियल कैटेगरी में 42 मामले मिले, जिनमें से 18 मंजूर हुए और 24 रिजेक्ट कर दिए गए और कोई भी मामला पेंडिंग नहीं था. 2025-26 के दौरान कमर्शियल बिल्डिंग की मंजूरी के 10 मामले मिले, जिनमें से चार मंजूर हुए, तीन रिजेक्ट हुए और तीन पेंडिंग रहे.

रेजिडेंशियल कैटेगरी में 60 मामले मिले, जिनमें से 16 मंजूर हुए, 41 रिजेक्ट हुए और तीन पेंडिंग रहे. मुख्यमंत्री ने सदन को यह भी बताया कि उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, इसके बाद रेजिडेंशियल बिल्डिंग की मंजूरी के 14 और कमर्शियल बिल्डिंग की मंजूरी के दो मामले मिले थे.

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