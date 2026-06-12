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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirश्रीनगर एयरपोर्ट को 1 से 15 अक्टूबर तक बंद करने की योजना, अब CM उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा?

श्रीनगर एयरपोर्ट को 1 से 15 अक्टूबर तक बंद करने की योजना, अब CM उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा?

Omar Abdullah On Srinagar Airport: श्रीनगर एयरपोर्ट की प्रस्तावित बंदी से पर्यटन और कारोबार पर असर की आशंका के बीच सीएम उमर अब्दुल्ला ने अवंतीपोरा एयरबेस से उड़ानें शुरू करने की मांग की है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 12 Jun 2026 06:44 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर में पर्यटन सीजन के दौरान हवाई सेवाओं में संभावित बाधा को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से महत्वपूर्ण मांग की है. उन्होंने कहा है कि अगर रनवे मरम्मत के लिए श्रीनगर एयरपोर्ट को बंद करना जरूरी है, तो अवंतीपोरा एयरफोर्स एयरफील्ड को आम नागरिकों की उड़ानों के लिए खोला जाना चाहिए, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू के साथ अलग-अलग बैठकों में यह मुद्दा उठाया. उन्होंने बताया कि श्रीनगर एयरपोर्ट को 1 से 15 अक्टूबर तक पूरी तरह बंद करने की योजना है.

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इसके अलावा 1 जुलाई से सितंबर के अंत तक उड़ानों का संचालन भी सीमित रहेगा. इस दौरान सप्ताह में केवल पांच दिन उड़ानें संचालित होंगी, जबकि सोमवार और मंगलवार को कोई उड़ान नहीं होगी.

टूरिज्म और कारोबार पर पड़ सकता है असर

मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्टूबर का समय कश्मीर में पर्यटन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होता है. पतझड़ के मौसम में बड़ी संख्या में देश-विदेश से पर्यटक घाटी पहुंचते हैं.

ऐसे समय में एयरपोर्ट बंद होने से पर्यटन उद्योग, होटल कारोबार, ट्रैवल एजेंसियों और स्थानीय व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि हवाई संपर्क बाधित होने का सीधा असर स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा.

उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार को याद दिलाया कि वर्ष 1998 और 2010 में भी श्रीनगर एयरपोर्ट बंद होने के दौरान अवंतीपोरा एयरबेस से आम नागरिकों की उड़ानें संचालित की गई थीं.

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ऐसे में इस विकल्प पर दोबारा विचार किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि इससे यात्रियों को राहत मिलेगी और जम्मू-कश्मीर का देश के बाकी हिस्सों से हवाई संपर्क भी बना रहेगा.

फिलहाल केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि एयरपोर्ट बंद होने से होने वाली परेशानियों को कम करने के लिए सभी संभावित विकल्पों का अध्ययन किया जाएगा.

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Published at : 12 Jun 2026 06:43 PM (IST)
Tags :
Srinagar Airport JAMMU KASHMIR NEWS OMAR ABDULLAH
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