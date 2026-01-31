कश्मीर: गुलमर्ग में स्कीइंग करते समय हादसा, गिरने से विदेशी टूरिस्ट घायल, अस्पताल में भर्ती

जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी के बीच स्कीइंग कर रहा विदेशी टूरिस्ट गिर गया. जिसकी वजह से घायल हो गया. बर्फ से ढके गुलमर्ग के ऊपरी इलाकों में स्नोबोर्डिंग कर रहे एक घायल विदेशी टूरिस्ट को स्की-पैट्रोल टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद बचाया.

अधिकारियों ने शुक्रवार (30 जनवरी) को बताया कि गुलमर्ग में स्कीइंग करते समय गिरने से टूरिस्ट घायल हो गया था. उसे आगे के इलाज के लिए एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जानकारी में पता चला है कि घायल टूरिस्ट कनाडा का नागरिक है जो बर्फ पर स्कीइंग कर रहा था.

घायल के साथी ने दी यह जानकारी

घायल टूरिस्ट के अटेंडेंट के बयान के अनुसार टूरिस्ट गुलमर्ग स्की रिजॉर्ट में स्कीइंग के दौरान गिरने से घायल हो गया था. स्की-पैट्रोल टीमों ने बचाव अभियान चलाया और घायल टूरिस्ट को पहले गुलमर्ग बेस कैंप और बाद में अस्पताल पहुंचाया.

स्की-पैट्रोल टीमें जो मुश्किल हालात में काम करने के लिए खास तौर पर ट्रेन्ड हैं. घायल को शुरू में प्राइमरी हेल्थ सेंटर तंगमर्ग से रेफर किया गया और बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल, बरजुल्ला लाया गया. जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है.

कनाडा का रहने वाला है घायल टूरिस्ट

घायल टूरिस्ट की पहचान क्वेंटिन के रूप में हुई है, जिसकी उम्र लगभग 28 साल है और वह कनाडा का रहने वाला है. डॉक्टरों ने बताया कि उसे पीठ और पेट के निचले हिस्से में चोटें आई हैं. बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल बरजुल्ला में शुरुआती जांच के बाद, मरीज को खास इलाज और आगे की मेडिकल जांच के लिए SKIMS सौरा में शिफ्ट किया गया.

अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि घायल टूरिस्ट की हालत पर नजर रखी जा रही है. फिलहाल घायल टूरिस्ट की हालत ठीक है. आगे का इलाज जारी है. जल्द ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा. बता दें कि गुलमर्ग में भारी बर्फबारी के बीच पर्यटक स्कीइंग का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं.