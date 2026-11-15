'आतंकवादी हमारा क्या हाल करेंगे'? किश्तवाड़ में 2 SPO की मौत पर भड़कीं BJP विधायक

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) की मौत को लेकर स्थानीय विधायक शगुन परिहार का गुस्सा फूट पड़ा. किश्तवाड़ पहुंचीं शगुन परिहार ने जम्मू के आईजीपी और किश्तवाड़ की डीआईजी के साथ बैठने से साफ इनकार कर दिया. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के सामने पुलिसकर्मियों के शवों के अपमान और पीड़ित परिवारों की अनदेखी का मुद्दा उठाया. उनका यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

दरअसल, जम्मू के आईजीपी और किश्तवाड़ की डीआईजी, बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा और विधायक शगुन परिहार के साथ पीड़ित परिवारों के घर पहुंचे थे. इस दौरान अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान शगुन परिहार नाराज हो गईं. उन्होंने अधिकारियों के सामने ही कहा कि जब दो लोगों की जान चली गई और परिवार तीन दिनों तक इंतजार करता रहा, तब अधिकारी समय पर क्यों नहीं पहुंचे?

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शगुन परिहार ने कहा, "लोग मारे गए, दो लोग. पटेल साहब ऊपर की पहाड़ी तक पहुंचे और हमने उन्हें फोन नहीं किया था. तीन दिन हो गए, सर... तीन दिन! हमारी लाशों का अपमान हुआ है. मैं नहीं बैठूंगी. अगर कोई अधिकारी हमारी लाशों का अपमान करेगा, तो आतंकवादी हमारा क्या हाल करेंगे? अगर हमारी लाशों का अपमान करने वाले अधिकारियों के साथ मुझे बैठना पड़े, तो मैं नहीं बैठूंगी."

विधायक ने पीड़ित परिवारों की परेशानी का जिक्र करते हुए कहा, "सर, हमारी लाशों का अपमान हुआ है. आज अगर हम इसे ऐसे ही स्वीकार कर लेंगे, तो कल हमारे साथ ऐसी घटनाएं फिर दोहराई जाएंगी. सर, मुझे उस बेटी का ख्याल आता है, जो तीन दिन से रो रही थी. क्या इनके दिल में उस लड़की के लिए कोई एहसास नहीं है? क्या इनके अंदर कोई भावना नहीं है? जिस बेटी ने अपने पिता को खोया, वह आज तीन दिन बाद यहां आई. वह भी तब, जब एलजी साहब ने कहा."

जवानों के सम्मान का उठाया मुद्दा

शगुन परिहार ने जवानों के सम्मान का मुद्दा उठाते हुए कहा, "क्या हमारे जज्बातों की यही कीमत है? क्या हमारे जवानों की यही कीमत है, सर, जो पहाड़ियों पर खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं? बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज यहां हमारे जवानों का निरादर हुआ है. जिस ऑपरेशन सिंदूर पर हम गर्व करते हैं, जिस सर्जिकल स्ट्राइक पर हम गर्व करते हैं, उसी देश में आज हमारे जवानों का इस तरह अपमान हुआ है."

उन्होंने अधिकारियों से सवाल किया कि जिस दर्द से पीड़ित परिवार गुजर रहे हैं, क्या वे उसे समझ सकते हैं? उन्होंने कहा, "सर, आप कैसे कह सकते हैं कि आप यहां बैठ जाइए? हम किस तरह बैठ सकते हैं? हमने यह दुख सहा है. मैंने यह सब सहा है, इसलिए मुझे इस दर्द का एहसास है. इन्होंने यह दर्द नहीं सहा है. ये नहीं समझ सकते कि किसी के पिता को खोने का दुख क्या होता है."

विधायक ने पीड़ित परिवारों के भविष्य और उनके बच्चों की देखभाल को लेकर भी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा, "जब मैं उस बेटी को देख रही थी, तो तीन दिनों से मेरा कलेजा फटा जा रहा था. आज आपको इनकी वर्दी की सिलवटों की चिंता है, इनके यहां बैठने की चिंता है, लेकिन आज के बाद इनके बच्चों की देखभाल कौन करेगा, इसकी चिंता किसी ने नहीं की."

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उन्होंने आगे कहा, "जब तक हमने एलजी साहब से नहीं कहा, जब तक हमने दिल्ली का दरवाजा नहीं खटखटाया, तब तक आप लोग यहां नहीं आए. आज आपको बड़ी बेइज्जती महसूस हो रही है कि यहां मैडम नहीं बैठेंगी. लेकिन सर, उन लाशों का क्या? आपने हमारे लोगों के शव डंपर में लाकर रखे. ऐसा तो 90 के दशक में भी नहीं हुआ था, जो आज हमारे साथ हुआ है. आज हमारे साथ जो हुआ, वह 90 के दशक में भी नहीं हुआ था."