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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirउमर अब्दुल्ला सरकार के 2 साल, BJP ने मांगा रिपोर्ट कार्ड, अधूरे वादों पर घेरा

उमर अब्दुल्ला सरकार के 2 साल, BJP ने मांगा रिपोर्ट कार्ड, अधूरे वादों पर घेरा

बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर समेत JK में पार्टी के अन्य नेताओं ने उमर अब्दुल्ला सरकार को घेरा. साथ ही पूछा कि पात्र परिवारों के लिए 12 मुफ्त LPG सिलेंडर कहां हैं? एक लाख नौकरियों का वादा कहां है?

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 16 Oct 2026 10:16 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के 2 साल के कार्यकाल पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं. बीजेपी ने शुक्रवार (16 अक्टूबर) को प्रमुख चुनावी वादों को पूरा न करने का आरोप लगाते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना की और जवाबदेही की मांग की. साथ ही जम्मू-कश्मीर के लोगों से की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए समयबद्ध रोडमैप की मांग की.

बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर के साथ भाजपा के जम्मू-कश्मीर प्रवक्ता मुन्जूर भट, साहिल बशीर और दानिश भट भी शामिल हुए, जिन्होंने 200 यूनिट मुफ्त बिजली, पात्र परिवारों के लिए 12 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, एक लाख नौकरियां, दैनिक वेतन भोगियों को नियमित करने और राशन उपभोक्ताओं को राहत देने के वादों पर भी सरकार से सवाल किया.

एक लाख नौकरियों का वादा कहां है- बीजेपी

उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव अभियान के दौरान जगी उम्मीदों के बावजूद बेरोजगार युवा, दिहाड़ी मजदूर और सामान्य परिवार अभी भी ठोस कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं. ठाकुर ने कहा, "घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा कहां है? पात्र परिवारों के लिए 12 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर कहां हैं? एक लाख नौकरियों का वादा कहां है? सरकार को इन सवालों का जवाब देना चाहिए और बताना चाहिए कि लोग अभी भी उस राहत का इंतजार क्यों कर रहे हैं जिसका उनसे वादा किया गया था."

उन्होंने कहा कि शिक्षित युवा एक पारदर्शी भर्ती कैलेंडर, समय पर नियुक्तियां और रिक्त पदों को भरने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप के हकदार हैं. उन्होंने दैनिक वेतनभोगियों और अस्थायी मजदूरों के नियमितीकरण पर एक व्यापक नीति का भी आह्वान किया और कहा कि हजारों परिवार अपनी आजीविका पर अनिश्चितता के साथ जी रहे हैं.

ठाकुर ने मांगा 2 साल का रिपोर्ट कार्ड, धारा 370 को बताया बंद अध्याय

ठाकुर ने बढ़ते बिजली बिलों और सामान्य परिवारों के लिए दिखाई देने वाली आर्थिक राहत की कमी पर सरकार से सवाल किया. साथ ही यह बताने का आग्रह किया कि उसकी चुनावी प्रतिबद्धताओं के तहत लोगों तक क्या ठोस लाभ पहुंचे हैं. राज्य का दर्जा और अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर, ठाकुर ने कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, लेकिन अगस्त 2019 में निरस्त किया गया अनुच्छेद 370 एक बंद अध्याय बना हुआ है.

राज्य का दर्जा संवैधानिक प्रक्रिया के जरिए आएगा- बीजेपी

उन्होंने आगे कहा, "राज्य का दर्जा संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से आएगा, लेकिन अनुच्छेद 370 दबा हुआ है. सरकार को अपने वादों पर सवालों से बचना बंद करना चाहिए और शासन, विकास और लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. उमर अब्दुल्ला सरकार को दो साल के प्रदर्शन पर रिपोर्ट कार्ड प्रकाशित करना चाहिए, जिसमें पूरे किए गए वादों की सूची, जो अभी भी लंबित हैं और शेष प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए एक निश्चित समयसीमा होनी चाहिए.''

उन्होंने कहा कि लोग राजनीतिक आश्वासनों के बजाय जवाब के हकदार हैं. उन्होंने कहा कि रोजगार, सार्वजनिक सेवाएं, आर्थिक राहत और श्रमिकों का कल्याण सरकार की प्राथमिकताएं बनी रहनी चाहिए. BJP नेताओं ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कई वादों पर जनता से जनादेश मांगा था और अब उन्हें उनमें से प्रत्येक पर हुई प्रगति के बारे में बताना चाहिए. ठाकुर ने दोहराया कि सरकार को अपने प्रदर्शन का स्पष्ट विवरण देना चाहिए और जम्मू-कश्मीर के लोगों से की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करना चाहिए.

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Published at : 16 Oct 2026 10:13 PM (IST)
Tags :
Omar Abdullah BJP
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