(Source: ECI/ABP News)
महबूबा मुफ्ती ने बंगाल में बीजेपी की जीत पर उठाए सवाल, चुनाव आयोग पर लगाया ये बड़ा आरोप
Mehbooba Mufti News: महबूबा मुफ्ती ने जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने BJP पर आरोप लगाते हुए कहा कि ED और CBI जैसी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है.
- उन्होंने पश्चिम बंगाल के नतीजों को चुनावी प्रक्रिया का दुखद पतन बताया.
पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बंपर जीत पर राजनीतिक बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप जारी है. इसी क्रम में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल के नतीजे परेशान करने वाले हैं. उन्होंने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर मीडिया सहित लोकतंत्र की संस्थाओं को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया.
उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्ष को निशाना बनाने का भी बजेपी पर आरोप लगाया. जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने BJP पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) और CBI जैसी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है.
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India was once admired as a global model for free and fair elections especially after T. N. Seshan transformed ECI into a fearless guardian of democracy. Today, that very institution stands accused of subverting the electoral process, aided by central agencies.— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) May 5, 2026
A tragic fall. We…
महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा?
जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा, 'भारत कभी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए वैश्विक आदर्श के रूप में सराहा जाता था. खासकर तब जब टीएन शेषन ने ECI को लोकतंत्र का रक्षक बना दिया."
मुफ्ती ने आगे कहा, 'आज उसी संस्था पर केंद्रीय एजेंसियों की मदद से चुनावी प्रक्रिया को कमज़ोर करने का आरोप लग रहा है. यह एक एक दुखद पतन है.' मुफ्ती ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हम शायद 'विश्वगुरु' न बन पाए हों, लेकिन ऐसा लगता है कि हमने चुनावी हेरफेर की कला में महारत हासिल जरूर कर ली है. पश्चिम बंगाल की जीत उसी सच्चाई का ताजा उदाहरण है.'
बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 294 में से 206 सीटें जीतकर पहली बार सरकार बनाने की तैयारी कर ली है. भारत की आजादी के बाद यह पहली बार होगा जब बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी. पश्चिम बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी दावा किया था कि राज्य में भाजपा ने करीब 100 सीटों की ‘लूट’ की है. राहुल गांधी ने उनके इस बयान का समर्थन करते हुए आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग की मदद से चुनाव में गड़बड़ी की गई.
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