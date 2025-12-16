बारामूला के आकिब नबी डार को IPL ऑक्शन में मिले ₹8.40 करोड़, पिता ने ऐसे बयां की खुशी

IPL ऑक्शन में नॉर्थ कश्मीर के बारामूला जिले के पेस बॉलर आकिब नबी डार की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई. 6 फ़ीट 2 इंच कद के इस बॉलर को IPL ऑक्शन 2026 में J&K क्रिकेटर के लिए अब तक की सबसे ज़्यादा बोली मिली. 29 साल के आकिब बनी डार डोमेस्टिक सर्किट में स्टार परफ़ॉर्मर रहे हैं. IPL 2026 ऑक्शन टेबल पर उनके परफ़ॉर्मेंस का इनाम मिला.

दिल्ली कैपिटल्स ने ₹8.40 करोड़ में खरीदा

J&K के स्टार को दिल्ली कैपिटल्स ने ₹8.40 करोड़ की बड़ी डील में खरीदा है, जो J&K के किसी खिलाड़ी के लिए अब तक की सबसे बड़ी डील है. इस डील से वह जम्मू-कश्मीर के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं, और IPL ऑक्शन हिस्ट्री में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ियों में टॉप 10 में शामिल हो गए हैं.

पिता गुलाब नबी ने क्या कहा?

उनके घर पर जश्न का माहौल है. ढोल-नगारे बज रहे हैं और आतिशबाजी हो रही है. घरवाले खुशी से फूले नहीं समा रहे. आकिब के पिता गुलाब नबी ने कहा, "अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मुझे ये दिन दिखाया. ये उसकी मेहनत का नतीजा है. बहुत बार इसने कोशिश भी की. आज वो कामयाब हो गया."

ऐसे नौजवानों की जरूरत है- रिश्तेदार

एक अन्य रिश्तेदार ने कहा, "ये बच्चा पहले से बहुत मेहनती था. इस मौके पर ये कहना चाहते हैं कि खुशी इतनी है कि हम बोल नहीं पा रहे. हम यूथ से कहना चाहते हैं कि खेलकूद से जुड़िए. खेलकूद ने पूरे जम्मू कश्मीर को रोशन किया है. ऐसे नौजवानों की जरूरत है. ऐसे नौजवान आगे आने चाहिए."

आकिब नबी का सफर

आकिब नबी डोमेस्टिक सर्किट में लंबे समय से अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं. उनका 2025 सीज़न शानदार रहा है. उन्होंने अभी चल रहे SMAT 2025 में 15 विकेट लिए हैं. 29 साल के नबी रणजी ट्रॉफी में भी सीज़न के पहले हाफ़ में टॉप-पांच विकेट लेने वालों में अकेले सीमर थे.

अपने सबसे हालिया T20 गेम में, नबी ने निचले क्रम में बैटिंग करते हुए 21 गेंदों पर 32 रन बनाए. इसके बाद उन्होंने रजत पाटीदार, वेंकटेश अय्यर और अनिकेत वर्मा, सभी IPL रेगुलर खिलाड़ियों के खिलाफ़ अपने चार ओवरों में 3/19 विकेट लिए.

नबी ने खुद को ₹30 लाख के बेस प्राइस पर लिस्ट किया था. लेकिन फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स, जिन्होंने मोहित शर्मा को रिटायरमेंट के कारण खो दिया था, नेजल्द ही अपनी दिलचस्पी दिखाई और पेस बॉलिंग ऑलराउंडर को टीम में शामिल करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए.

अपनी पेस को बेहतर बनाने पर कर रहे थे काम

डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार अच्छा खेलने और IPL ऑक्शन में रेगुलर रहने और 2023 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए नेट बॉलर होने के बावजूद, आकिब को अब तक पूरा IPL कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पाया. उन्हें एक होनहार टैलेंट माना गया. कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि डोमेस्टिक सर्किट में उनके परफॉर्मेंस के बाद वह नेशनल टीम के लिए तैयार थे. साथ ही अपने कोच की गाइडेंस में अपनी पेस को बेहतर बनाने पर भी काम कर रहे थे.