कश्मीर की छोटी सी बच्ची ने PM मोदी से की रिक्वेस्ट, 'घूमने के लिए यहां आएं, अगर आप आते हैं तो...'

अनंतनाग के बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भावुक अपील की है कि वे कश्मीर आएं और यहां की खूबसूरती को करीब से देखें. बच्चों का कहना है कि यदि मोदी जी कश्मीर आएंगे तो यहां की रौनक और बढ़ जाएगी. छोटी उम्र के बच्चों ने कई बड़ी बातें कही है. उन्होंने फलों के बगानों में हुए नुकसान और किसानों की मुश्किलों पर भी प्रधानमंत्री का ध्यान खींचा. इस मौके पर बीजेपी नेता रविंदर रैना भी मौजूद थे. उन्होंने बच्चियों से खुद बात कर कई सवाल भी पूछे.

बच्चों की पीएम मोदी से खास अपील

अनंतनाग के इन बच्चों ने कहा कि कश्मीर पहले से ही खूबसूरत है लेकिन पीएम मोदी के आने से यह और भी जीवंत हो जाएगा. उन्होंने बताया कि भारी बारिश और बाढ़ से फलों के बगान को काफी नुकसान हुआ है, पुल भी गिर गए हैं और किसानों का काम प्रभावित हुआ है. इसलिए वे चाहते हैं कि मोदी जी यहां की स्थिति को समझें और किसानों की मदद के लिए कदम उठाएं.

VIDEO | Anantnag: Kids appeal to Prime Minister Narendra Modi to visit Kashmir.



“Kashmir would become even more lively if Modi ji comes. Our Kashmir is already beautiful, and we wish that whenever he finds time, he would visit. Our orchards have suffered damage, and their work… pic.twitter.com/Sv2noM2JzR — Press Trust of India (@PTI_News) September 21, 2025

बच्चों ने बड़े ही प्यारे अंदाज में कहा कि सेव यहां की प्रमुख फसल है और इसके संरक्षण के लिए कोल्ड स्टोरेज की सख्त जरूरत है. अगर ऐसा स्टोर बनता है तो किसानों को बड़ा सहारा मिलेगा. पीटीआई के अनुसार, जब उनसे रविंदर रैना ने पूछा कि जब पीएम मोदी आएंगे तो क्या ले जाएंगे इस पर उन्होंने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी को कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता, यहां के स्नैक्स और फलों ले जा सकते हैं.

बच्चों के मासूम जवाब और उम्मीदें

एक बच्ची ने कहा कि वे कई दिनों से मोदी जी को बुला रहे हैं लेकिन वे नहीं आए. बच्चों ने दोहराया कि कश्मीर बहुत प्यारा है और वे चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इसे देखकर यहां के किसानों की परेशानियों को भी समझें. इस वीडियो को देख कर हर कोई बच्चियों के समझदारी और क्यूटनेस की तारीफ कर रहा है.