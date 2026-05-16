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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirAnantnag News: जम्मू-कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, अफीम की खेती छिपाने पर नपेंगे नंबरदार और चौकीदार

Anantnag News: जम्मू-कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, अफीम की खेती छिपाने पर नपेंगे नंबरदार और चौकीदार

Anantnag Police Drug Crackdown: 'नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर' के तहत अनंतनाग पुलिस ने अफीम की खेती छिपाने पर नंबरदारों-चौकीदारों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई शुरू की है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 16 May 2026 05:57 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर में ड्रग्स के बढ़ते कारोबार (Narcotics Ecosystem) को जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस ने एक नई और ऐतिहासिक पहल की है. अनंतनाग पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ जवाबदेही तय करते हुए स्थानीय नंबरदारों और चौकीदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है.

इन पर आरोप है कि इन्होंने अपने-अपने इलाकों में हो रही अवैध अफीम (Poppy) की खेती की जानकारी पुलिस से छिपाई और इसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई.

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क्या है पूरा मामला?

हाल ही में श्रीगुफवारा पुलिस स्टेशन (Srigufwara Police Station) में NDPS एक्ट के तहत कई मामले दर्ज किए गए थे. इन मामलों की जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि इलाके में बड़े पैमाने पर अफीम की गैर-कानूनी खेती हो रही थी. जांच में यह बात सामने आई कि संबंधित इलाकों के नंबरदारों और चौकीदारों ने इस अवैध गतिविधि के बारे में पुलिस को कोई पूर्व सूचना नहीं दी थी.

NDPS एक्ट के सेक्शन 47 का उल्लंघन

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि NDPS एक्ट के सेक्शन 47 के तहत यह नंबरदारों और चौकीदारों की कानूनी जिम्मेदारी है कि वे अपने क्षेत्र में हो रही किसी भी प्रकार की अवैध मादक पदार्थों की खेती की रिपोर्ट तुरंत पुलिस को दें.

इस गंभीर चूक को संज्ञान में लेते हुए अनंतनाग पुलिस ने शुरुआती जांच (Preliminary Enquiry) शुरू कर दी है. संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी और असल स्थिति का पता लगाया जा रहा है. जांच के नतीजों के आधार पर NDPS एक्ट के तहत आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. '

नशा मुक्त J&K अभियान' के तहत 1 महीने में बड़ी सफलता

जम्मू-कश्मीर में चल रहे ‘नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान’ (Nasha Mukt J&K Abhiyan) ने अपना एक महीना पूरा कर लिया है. इस दौरान अनंतनाग पुलिस ने नशा तस्करों की कमर तोड़ दी है:

  • गिरफ्तारी: 118 मादक पदार्थ तस्करों को सलाखों के पीछे भेजा गया.
  • FIR: NDPS एक्ट के तहत 120 मामले दर्ज किए गए.
  • संपत्ति जब्त: लगभग 10 करोड़ रुपये की अवैध संपत्तियां कुर्क की गईं.
  • संपत्ति ध्वस्त: नशा तस्करों की 3.5 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जमींदोज किया गया.
  • CASO ऑपरेशन: K9 डॉग स्क्वॉड के साथ विशेष नार्को CASO (Cordon and Search Operations) अभियान चलाए गए.

SSP अमोद नागपुरे का सख्त संदेश

अनंतनाग के SSP अमोद अशोक नागपुरे (IPS) ने इस कार्रवाई पर कहा, "जम्मू-कश्मीर पुलिस हर स्तर पर नारकोटिक्स इकोसिस्टम को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है. जमीनी स्तर पर सतर्कता बनाए रखने के लिए सभी हितधारकों (Stakeholders) की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी."

Jammu Kashmir News: सोपोर में UAPA के तहत आतंकी नेटवर्क पर शिकंजा, 15 JeI से जुड़े ठिकानों पर पुलिस ने की छापेमारी

Published at : 16 May 2026 05:57 PM (IST)
Tags :
Jammu Kashmir Police JAMMU KASHMIR NEWS
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