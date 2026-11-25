जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के पैदल मार्ग पर स्थित शेषनाग झील के पास हो रहे विकास कार्यों को लेकर जम्मू-कश्मीर की राजनीति गरमा गई है. इस मुद्दे पर डोगरा फ्रंट, बीजेपी और शिवसेना ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी है. जम्मू में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को निशाने पर लिया. वहीं, बीजेपी ने कहा कि शेषनाग पवित्र है और अमरनाथ पर राजनीति बंद होनी चाहिए. दूसरी ओर, शिवसेना ने झील के पास चल रहे निर्माण कार्य तत्काल रोकने और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है.

हाथों में तिरंगा झंडा और महबूबा मुफ्ती के पोस्टर लिए डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने जम्मू में शेषनाग विवाद को लेकर पीडीपी के खिलाफ प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि कश्मीर केंद्रित राजनीतिक दल इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं.

पीडीपी पर तीखा हमला करते हुए डोगरा फ्रंट के नेता अभिषेक महाजन ने कहा कि साल 2008 में भी जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ के नाम पर राजनीति हुई थी और अब 2026 में इस राजनीति को दोहराने की कोशिश की जा रही है. डोगरा फ्रंट ने पीडीपी को चेतावनी देते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में दोबारा अमरनाथ के मुद्दे पर स्थिति खराब नहीं होने दी जाएगी.

शेषनाग विकास कार्य सुविधा को ध्यान में रखकर करने का दावा

डोगरा फ्रंट ने दावा किया कि शेषनाग के पास जो विकास कार्य हो रहे हैं, वे अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सरकार की प्राथमिकता है. अभिषेक महाजन ने बताया कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन दी है और अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोपरि बताया है. उन्होंने कहा, "शेषनाग झील के पास जो काम हो रहा है, उसे न केवल अमरनाथ यात्रा और सुरक्षित होगी, बल्कि किसी आपातकालीन स्थिति में बचाव और राहत कार्य भी जल्दी हो पाएंगे."

शेषनाग झील के पास चल रहे निर्माण कार्यों को लेकर हुए विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए उधमपुर पूर्व के विधायक आर.एस. पठानिया ने कहा कि शेषनाग और अमरनाथ जी केवल धार्मिक स्थल ही नहीं हैं, बल्कि ये कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत, भारत की आध्यात्मिक चेतना और यहां की मिली-जुली परंपराओं के प्रतीक हैं. उन्होंने कहा कि ये परंपराएं सदियों से हिंदुओं की आस्था और मुसलमानों के सहयोग से पनपी हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि हिमालय के इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता और हर जायज चिंता की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.

आर.एस. पठानिया ने कहा कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे को बेवजह के राजनीतिक विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि एक संवेदनशील पारिस्थितिक और प्रशासनिक मामले को राजनीतिक ध्रुवीकरण का जरिया नहीं बनाना चाहिए. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक चर्चा का आधार आरोप-प्रत्यारोप नहीं, बल्कि तथ्य होने चाहिए. आस्था का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, पर्यावरण से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए और अमरनाथ जी की पवित्रता को किसी भी तरह की संकीर्ण राजनीतिक सोच से ऊपर रखा जाना चाहिए.

शिवसेना ने भी काम को रोकने और जांच करने की मांग

वहीं, अमरनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर स्थित शेषनाग झील के पास चल रहे निर्माण कार्य को लेकर शिवसेना ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. पार्टी ने झील के पास चल रहे काम को तत्काल रोकने और इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. पवित्र अमरनाथ यात्रा मार्ग पर स्थित अति-संवेदनशील शेषनाग झील के समीप भारी मशीनरी से पहाड़ों की कटाई किए जाने की खबरों पर शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की जम्मू-कश्मीर इकाई ने कड़ा विरोध दर्ज कराया. इस दौरान शिवसैनिकों ने हाथों में ‘शेषनाग में धार्मिक आस्था से खिलवाड़ बंद करो’, ‘पहाड़ों की कटाई तत्काल रोको’, ‘बीआरओ परियोजना के दस्तावेज सार्वजनिक करो’ और ‘स्वतंत्र जांच कराओ’ जैसे संदेश लिखे प्लेकार्ड लेकर प्रशासन से जवाब मांगा.

पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा कि 11,730 फीट की ऊंचाई पर स्थित शेषनाग झील कोई सामान्य जलस्रोत नहीं, बल्कि हिमालय का अत्यंत संवेदनशील ग्लेशियल क्षेत्र है. समाचार पत्रों की रिपोर्टों और तस्वीरों से स्पष्ट हो रहा है कि वहां बड़े पैमाने पर पहाड़ों को काटा जा रहा है, जो हिमालय की नाजुक पारिस्थितिकी, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और बाबा अमरनाथ की पवित्र यात्रा की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है.

साहनी ने सीमा सड़क संगठन (BRO) के केवल रास्ता चौड़ा करने के दावे पर सवाल उठाते हुए परियोजना से संबंधित सभी सरकारी दस्तावेज, स्वीकृतियां, डीपीआर (DPR), नक्शे और पर्यावरणीय मंजूरियां सार्वजनिक करने की मांग की. उन्होंने कहा कि बिना समुचित पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और आपदा जोखिम अध्ययन के ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में निर्माण कार्य जारी रखना किसी बड़ी त्रासदी को न्योता देना है.

साहनी की चेतावनी, किसी भी हाल में छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं

राजनीतिक दोहरेपन पर तंज कसते हुए साहनी ने कहा कि वर्ष 2008 में अमरनाथ बेस कैंप के लिए एक इंच जमीन तक देने से इनकार करने वाले कश्मीरी नेता आज सनातन आस्था की आड़ लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं. वहीं दूसरी ओर, खुद को हिंदू हितों का रक्षक बताने वाले हमारे अपने जनप्रतिनिधि भी न आस्था के सम्मान में आगे आ रहे हैं और न ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर कुछ बोल रहे हैं. वे पूरी तरह खामोश बैठे हैं.

साहनी ने मांग की कि उपराज्यपाल और प्रशासन शिवसैनिकों तथा हिंदू नेताओं के प्रतिनिधिमंडल को शेषनाग जाकर जमीनी हकीकत देखने की अनुमति दें, क्योंकि अपनी आस्था के केंद्र की वास्तविक स्थिति जानना हमारा हक है. इसके साथ ही उन्होंने शेषनाग क्षेत्र में भारी मशीनरी से चल रहे सभी कार्य तत्काल प्रभाव से रोकने, विशेषज्ञों की स्वतंत्र उच्चस्तरीय समिति से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाने तथा अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन एवं उपराज्यपाल से स्वयं आगे आकर इस मामले पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की.

अंत में साहनी ने चेतावनी देते हुए कहा कि इससे पहले माता वैष्णो देवी यात्रा के मूल स्वरूप से भी विकास के नाम पर छेड़छाड़ की गई. पहला और दूसरा दर्शन प्रभावित हुआ और अब गोंडोला परियोजनाओं के जरिए चरण पादुका, बाणगंगा और अर्धकुंवारी को बाइपास करने तथा धार्मिक स्थलों को 'पिकनिक स्पॉट' की तरह विकसित कर उनका स्वरूप बिगाड़ा जा रहा है, जिसे शिवसेना किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी.