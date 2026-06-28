Amarnath Yatra: अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू में हाई अलर्ट, पाकिस्तान सीमा से सटे गांवों में BSF ने चलाया सर्च ऑपरेशन
Amarnath Yatra 2026 News: अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं. BSF और पुलिस ने पाकिस्तान सीमा से सटे गांवों में संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाकर संदिग्ध घरों की तलाशी ली.
आगामी अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए जम्मू पुलिस और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने रविवार (28 जून) को अरनिया थाना क्षेत्र में बड़े स्तर पर घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया. यह अभियान नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध शराब के कारोबार और संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से किया गया.
पुलिस और बीएसएफ की संयुक्त टीमों ने कूल कलां, सलेहर कोठे, चक जगटू और सलेहर गांवों में सर्च ऑपरेशन चलाया. अभियान के दौरान नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध शराब के कारोबार से जुड़े संदिग्ध लोगों के करीब 10 से 15 घरों की तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया.
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ड्रोन और घुसपैठ को लेकर बढ़ाई चौकसी
जिन गांवों में यह अभियान चलाया गया, वे भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे हुए हैं. सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, पिछले कुछ समय से पाकिस्तान की ओर से इस सेक्टर में ड्रोन के जरिए तस्करी और अन्य गतिविधियों की कोशिशें सामने आती रही हैं.
इसके अलावा सीमा पार से घुसपैठ की आशंका भी बनी रहती है. ऐसे में अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि को रोकने के लिए लगातार निगरानी और सर्च अभियान चला रही हैं.
आतंकी नेटवर्क और तस्करों पर नजर
सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि यात्रा के दौरान माहौल खराब करने के लिए सीमा पार से आतंकी और उनके स्थानीय समर्थक सक्रिय हो सकते हैं. इसी वजह से सीमा से लगे इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है. अभियान का मकसद नशीले पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क को तोड़ना, आपराधिक तत्वों की पहचान करना और किसी भी संभावित खतरे को पहले ही खत्म करना है.
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जम्मू पुलिस ने कहा कि नशीले पदार्थों, अवैध शराब और अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें.
पुलिस और बीएसएफ का कहना है कि ऐसे संयुक्त अभियान आगे भी जारी रहेंगे, ताकि अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और इलाके में शांति पूरी तरह सुनिश्चित की जा सके.