अमरनाथ यात्रा को लेकर चीफ सेक्रेटरी ने की हाई लेवल मीटिंग, सुरक्षा-स्वास्थ्य पर जोर

जम्मू-कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की एक हाई-लेवल मीटिंग की अध्यक्षता की. जिसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारियों ने हिस्सा लिया. इस मीटिंग में 3 जुलाई 2026 को शुरू होने वाली श्री अमरनाथ यात्रा के आसान, सुरक्षित और सफल संचालन के लिए किए जा रहे सभी इंतज़ामों का रिव्यू किया गया.

मीटिंग के दौरान चीफ सेक्रेटरी ने सभी सेक्टर में तैयारियों का डिटेल में रिव्यू किया, जिसमें खास तौर पर जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे के साथ-साथ बालटाल और चंदनवारी के रास्ते पवित्र गुफा तक जाने वाले दो मुख्य रास्तों पर तीर्थयात्रियों की सुरक्षित और बिना रुकावट आवाजाही सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया गया. इस साल तीर्थयात्रियों की संख्या में अनुमानित बढ़ोतरी पर जोर देते हुए, उन्होंने सभी संबंधित डिपार्टमेंट को उसी हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस बढ़ाने का निर्देश दिया. लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉ. मंदीप के. भंडारी ने यात्रा की खास बातों को बताते हुए एक पूरी प्रेजेंटेशन दी. इनमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, सर्विस प्रोवाइडर का इंतजाम, यात्रा कैंप लगाना, लंगर सर्विस और जरूरी सुविधाएं देना शामिल था.

यात्रा के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन

बताया गया कि यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल 2026 को ऑफलाइन (बैंक ब्रांच) और ऑनलाइन दोनों तरीकों से शुरू हुआ. जिसमें पहले ही दिन 19,402 तीर्थयात्रियों ने रजिस्टर किया. पहली पूजा 29 जून 2026 को होनी है. चीफ सेक्रेटरी ने बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन को 15 मई 2026 तक सभी यात्रा ट्रैक से बर्फ हटाने का निर्देश दिया. उन्होंने सड़क के सही रखरखाव, साइनेज और क्रैश बैरियर लगाने, ढलान को स्थिर करने, पुलों के रखरखाव और यात्रा रूट पर शेल्टर शेड को ठीक करने की जरूरत पर भी जोर दिया. पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को बेस कैंप के आस-पास की सड़कों की मैकेडमाइजेशन पूरी करने और नीलग्रथ, बालटाल और पहलगाम में हेलीपैड की जरूरी मरम्मत करने का निर्देश दिया गया.

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यात्रा में लोगों की हर सुविधा का रखा जाएगा ध्यान

डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को बाढ़ और आपदा की आशंका वाले इलाकों की पहचान करने और उन्हें चिन्हित करने का काम सौंपा गया ताकि कमजोर इलाकों में सुविधाएं बनाने से रोका जा सके. इसके अलावा, पवित्र गुफा के पास नालों से मलबा जल्दी हटाने और 10 जून 2026 तक श्रीनगर में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को चालू करने का निर्देश दिया गया. रूरल सैनिटेशन डिपार्टमेंट को यात्रा से पहले, यात्रा के दौरान और यात्रा के बाद, खासकर 57 दिनों की तीर्थयात्रा के दौरान दोनों रास्तों पर साफ-सफाई के ऊंचे स्टैंडर्ड सुनिश्चित करने के लिए कहा गया. पहलगाम और सोनमर्ग में अर्बन लोकल बॉडीज और डेवलपमेंट अथॉरिटीज को साइंटिफिक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम लागू करने का निर्देश दिया गया. लेबर डिपार्टमेंट और एनिमल एंड शीप हस्बैंड्री डिपार्टमेंट को संबंधित डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेशन करके अनंतनाग और गंदेरबल के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर सभी सर्विस प्रोवाइडर और टट्टुओं का रजिस्ट्रेशन पक्का करने का निर्देश दिया गया. डिप्टी कमिश्नरों को तीर्थयात्रियों और सर्विस प्रोवाइडर की सुविधा के लिए एक डिजिटल प्रीपेड सिस्टम लागू करने और स्टैंडर्ड सर्विस रेट नोटिफाई करने का निर्देश दिया गया.

जल शक्ति डिपार्टमेंट और पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को जरूरी पाइपलाइन और केबल नेटवर्क के जरिए काफी पानी की सप्लाई और बिना रुकावट बिजली पक्का करने का काम सौंपा गया. साथ ही RO फिल्टर और बैकअप जनरेटर लगाने और ट्रैक और बेस कैंप में रोशनी भी करने का काम सौंपा गया. हेल्थ डिपार्टमेंट को 20 जून 2026 तक चंदनवारी और बालटाल में 100 बेड वाले हॉस्पिटल चालू करने और सभी बेस कैंप और दोनों रूट पर क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस के साथ-साथ काफी मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती पक्का करने का निर्देश दिया गया.

यात्रा रूट पर मिलेगी अच्छी मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी

इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट डॉप्लर-बेस्ड वेदर फोरकास्टिंग सर्विस देगा और रियल-टाइम अपडेट के लिए बेस कैंप पर एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन लगाएगा. टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को 15 मई 2026 तक यात्रा रूट पर अच्छी मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी पक्का करने का निर्देश दिया गया है. फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट राशन, एलपीजी और केरोसिन जैसी जरूरी चीजों का कोटा बढ़ाएगा और पूरी यात्रा के दौरान उनकी बिना किसी रुकावट के उपलब्धता पक्का करेगा.

चीफ सेक्रेटरी ने इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को यात्रा कैंप, लॉजमेंट सेंटर और रास्ते में पड़ने वाली खास जगहों पर काफी संख्या में पब्लिक एड्रेस सिस्टम, होर्डिंग और बैनर लगाने का भी निर्देश दिया, ताकि तीर्थयात्रियों तक जानकारी आसानी से पहुंच सके. फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट को सभी कैंप, लॉजमेंट सेंटर, लंगर साइट, टेंट और कमर्शियल जगहों पर काफी फायरफाइटिंग इक्विपमेंट लगाने और पहले से ही फायर सेफ्टी ऑडिट करने का निर्देश दिया गया. सर्विस प्रोवाइडर्स और लंगर ऑपरेटरों की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी जोर दिया गया, ताकि वे इमरजेंसी में फर्स्ट रेस्पॉन्डर के तौर पर काम कर सकें.

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