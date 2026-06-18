अमरनाथ यात्रा: श्रद्धालुओं के लिए कश्मीर में सस्ता होगा सफर, होटल से हाउसबोट तक मिलेगी बंपर छूट

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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirAmarnath Yatra: श्रद्धालुओं के लिए कश्मीर में सस्ता होगा सफर, होटल से हाउसबोट तक मिलेगी बंपर छूट

Amarnath Yatra: श्रद्धालुओं के लिए कश्मीर में सस्ता होगा सफर, होटल से हाउसबोट तक मिलेगी बंपर छूट

Amaranath Yatra News: अमरनाथ यात्रा के दौरान कश्मीर में होटल, हाउसबोट, ट्रैवल पैकेज और टैक्सी सेवाओं पर 50 से 65 फीसदी तक छूट मिलेगी. पर्यटन उद्योग ने यात्रियों के लिए बड़ा कदम उठाया है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Edited By: पंकज यादव |  Updated at : 18 Jun 2026 10:48 PM (IST)
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अगर आप अगले महीने अमरनाथ यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं या फिर कम बजट में कश्मीर घूमना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र से जुड़े संगठनों ने 1 जुलाई से 31 अगस्त तक होटल, हाउसबोट, ट्रैवल पैकेज और टैक्सी सेवाओं पर 50 से 65 फीसदी तक की छूट देने का ऐलान किया है. यह फैसला 3 जुलाई से शुरू होने वाली वार्षिक अमरनाथ यात्रा को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक श्रद्धालुओं व पर्यटकों को घाटी तक लाने के उद्देश्य से लिया गया है.

जम्मू-कश्मीर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन, हाउसबोट एसोसिएशन, टूर ऑपरेटर और पर्यटन उद्योग से जुड़े कई अन्य व्यापारिक संगठनों ने संयुक्त रूप से यह घोषणा की है. इन संगठनों का कहना है कि यात्रा के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को विशेष सुविधाएं और भारी छूट दी जाएगी ताकि वे कश्मीर आने के लिए प्रोत्साहित हों.

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पर्यटन क्षेत्र के छोटे और बड़े होटल मालिक, ट्रांसपोर्टर और टैक्सी ऑपरेटर ने इस पहल का समर्थन किया है. बड़े ट्रैवल और ट्रेड संगठनों के साथ-साथ हाउसबोट ओनर्स एसोसिएशन भी इस अभियान में शामिल हो चुके हैं.

श्रद्धालुओं के स्वागत की तैयारी

चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट तारिक गनी ने कहा, "एक कश्मीरी और टूर ऑपरेटर के तौर पर, मैं इस साल अमरनाथ यात्रा के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों का स्वागत करता हूं. जैसे हम हज यात्रा करते हैं, वैसे ही हिंदू अमरनाथ यात्रा करते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "यात्रियों को खास छूट और बेहतरीन सुविधाएं  दी जाएंगी. हमें पहले से ही इस साल बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद थी और इन छूटों के ऐलान के बाद हमें यकीन है कि और भी ज़्यादा लोग आएँगे. हमने उनके लिए बेहतरीन सुविधाओं और अच्छी-खासी छूट का इंतजाम किया है."

एलजी से मुलाकात के बाद लिया गया फैसला

यह महत्वपूर्ण निर्णय उस बैठक के बाद लिया गया जिसमें कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मुश्ताक छाया के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की. बैठक में पर्यटन उद्योग की स्थिति और अमरनाथ यात्रा के दौरान पर्यटकों को आकर्षित करने के उपायों पर चर्चा की गई.

इस साल की अमरनाथ यात्रा के लिए अब तक 3.5 लाख से अधिक श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं. हालांकि यह संख्या अभी भी 2025 के पहलगाम आतंकी हमले से पहले के वर्षों की तुलना में कम मानी जा रही है. पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों का मानना है कि भारी छूट के इस फैसले से यात्रियों की संख्या में और बढ़ोतरी होगी.

उनका कहना है कि इस पहल का उद्देश्य केवल व्यापार बढ़ाना नहीं है, बल्कि देश और दुनिया के लोगों को यह संदेश देना भी है कि कश्मीर सुरक्षित है और यहां सामान्य स्थिति बहाल हो रही है.

पहलगाम हमले के बाद पर्यटन को लगा था बड़ा झटका

अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र को भारी नुकसान झेलना पड़ा था. उस समय घाटी में पर्यटन अपने चरम पर था, लेकिन हमले के बाद हालात अचानक बदल गए.

हमले के दो दिन के भीतर ही बड़ी संख्या में बुकिंग रद्द हो गईं. कई पर्यटकों ने अपनी यात्रा योजनाएं टाल दीं और टूर ऑपरेटरों को ग्राहकों का पैसा वापस करना पड़ा. इसका सीधा असर होटल, हाउसबोट, टैक्सी और अन्य पर्यटन व्यवसायों पर पड़ा.

तब से पर्यटन उद्योग लगातार मुश्किल दौर से गुजर रहा है और सरकार के साथ मिलकर इसे फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है. उद्योग से जुड़े लोगों का मानना है कि सबसे बड़ी चुनौती पर्यटकों के मन में बैठा सुरक्षा को लेकर डर और भरोसे की कमी है.

हाउसबोट मालिकों ने भी कम किए किराए

कश्मीर हाउसबोट एसोसिएशन के अध्यक्ष मंज़ूर पख्तून ने कहा, "यह पवित्र यात्रा कई लोगों के लिए एक सपना है, और हमें उम्मीद है कि इस साल यात्रियों की संख्या और भी ज्यादा होगी, हाउसबोट मालिकों ने किराए बहुत कम रखे हैं. मुझे भरोसा है कि हम खास तौर पर उन तीर्थयात्रियों को अच्छी-खासी छूट देंगे जो अमरनाथ यात्रा के दौरान और उसके बाद हमारे साथ ठहरना चुनेंगे."

हाउसबोट संचालकों का कहना है कि वे घाटी में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर अनुभव देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

कश्मीर का पर्यटन उद्योग इस समय अमरनाथ यात्रा को अपनी सबसे बड़ी उम्मीद के रूप में देख रहा है. यह यात्रा हमेशा से घाटी के पर्यटन को मजबूती देती रही है. यहां तक कि आतंकवाद के कठिन दौर में भी अमरनाथ यात्रा ने स्थानीय कारोबार को सहारा दिया था.

पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोग मानते हैं कि फिलहाल राजस्व में होने वाला नुकसान एक तरह का निवेश है, जिससे भविष्य में पर्यटन उद्योग को फायदा मिलेगा. उनका विश्वास है कि अगर पर्यटक और श्रद्धालु सकारात्मक अनुभव लेकर लौटेंगे तो घाटी में पर्यटन एक बार फिर तेजी से बढ़ेगा.

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नेताओं ने लोगों से की विशेष अपील

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती समेत कई नेताओं ने कश्मीर के लोगों से अपील की है कि वे अमरनाथ यात्रियों को ‘ब्रांड एंबेसडर’ की तरह मानें.

नेताओं का कहना है कि कश्मीर की मशहूर मेहमाननवाज़ी का अनुभव यात्रियों को कराया जाए ताकि वे अपने घर लौटकर घाटी की सकारात्मक तस्वीर देश-दुनिया तक पहुंचा सकें. पर्यटन उद्योग और प्रशासन को उम्मीद है कि इस पहल से खोया हुआ भरोसा वापस आएगा और कश्मीर का पर्यटन क्षेत्र फिर से रफ्तार पकड़ सकेगा.

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Published at : 18 Jun 2026 10:47 PM (IST)
Tags :
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