फारूक अब्दुल्ला की बात चुभ गई! इस्तीफा देने की तैयारी में NC सांसद

नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) पार्टी लीडरशिप के साथ बढ़ते तनाव के बीच, श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं. माना जा रहा है कि वहां वे लोकसभा और पार्टी, दोनों से इस्तीफ़ा देने के अपने फ़ैसले को अंतिम रूप देंगे. ऐसी खबरें हैं कि रूहुल्लाह तुरंत इस्तीफ़ा दे सकते हैं, लेकिन सांसद के करीबी सूत्रों का कहना है कि वे घोषणा करने से पहले थोड़ा समय ले सकते हैं.

यह राजनीतिक घटनाक्रम NC के संरक्षक डॉ. फारूक अब्दुल्ला के साथ सार्वजनिक टकराव के बाद हुआ है. फारूक अब्दुल्ला ने उन्हें खुली चुनौती दी थी कि अगर उन्हें लगता है कि उनकी 2024 की जीत पार्टी के समर्थन के बजाय उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता पर आधारित थी, तो वे इस्तीफ़ा दें और मतदाताओं से नया जनादेश मांगें.

आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी की अगली रणनीति क्या?

मीडिया रिपोर्टों से पुष्टि होती है कि आगा रूहुल्लाह कुछ दिनों के लिए श्रीनगर से नई दिल्ली गए हैं. स्थानीय राजनीतिक हलकों में जोरदार अटकलें हैं कि वे औपचारिक रूप से लोकसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंपेंगे या इस समय का इस्तेमाल अपनी अगली रणनीतिक चाल को पक्का करने के लिए करेंगे.

29 अगस्त को रूहुल्लाह के इस्तीफे की हो सकती है घोषणा

सूत्रों का कहना है कि इस्तीफे की घोषणा शनिवार (29 अगस्त) को हो सकती है, लेकिन इस्तीफे की तारीख की कोई पुष्टि नहीं हुई है. कुछ करीबी सहयोगियों का कहना है कि वे नवंबर में नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) और संसद की सदस्यता से इस्तीफा देंगे. हालांकि, दिल्ली रवाना होने से कुछ दिन पहले, रूहुल्लाह ने पत्रकारों को साफ संकेत दिए थे कि वे नया जनादेश मांगने की डॉ. अब्दुल्ला की चुनौती स्वीकार करेंगे.

नया जनादेश मांगने के लिए कहने पर क्या बोले थे रूहुल्लाह?

नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख की ओर से नया जनादेश मांगने के लिए कहे जाने पर आगा सैयद रूहुल्लाह ने कहा था, "ऐसा नहीं हो सकता कि डॉक्टर साहब मुझसे कुछ मांगें और मैं उन्हें न दूं. ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उन्हें खाली हाथ लौटा दूं." बताया जा रहा है कि रूहुल्लाह के पार्टी छोड़ने से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और NC लीडरशिप के साथ उनके रिश्तों का औपचारिक रूप से अंत हो जाएगा.

आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी का NC पर क्या आरोप?

इस अलगाव के पीछे मुख्य वजह अनुच्छेद 370 की बहाली पर कथित समझौता है. रूहुल्लाह ने सत्ताधारी NC पर अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए लड़ने के अपने मुख्य वैचारिक वादे को पूरी तरह से छोड़ने का आरोप लगाया है. आगा रूहुल्लाह ने पार्टी के उस रुख का समर्थन करने से इनकार कर दिया था जिसमें सिर्फ 'राज्य का दर्जा बहाल करने' पर ही ध्यान केंद्रित किया जा रहा था.

आंतरिक मतभेद तब और बढ़ गए जब रूहुल्लाह ने अपनी ही सरकार के रवैये की सार्वजनिक तौर पर कड़ी आलोचना की. उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि या तो वे देश की सच्ची आवाज बनें या फिर किनारे हट जाएं, चूड़ियां पहन लें और पालकी में बैठ जाएं.

डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी के बयान से नाराजगी और बढ़ी!

पूरी घाटी में तनाव तब खुलकर बगावत में बदल गया जब डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान अहंकार दिखाते हुए सांसद को यह कहकर खारिज कर दिया कि 'आगा कौन है? मैं आगा को नहीं जानता.' इस बात से जनता में नाराजगी बढ़ गई और विरोध में NC के जमीनी कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर इस्तीफे दिए. साथ ही, नासिर असलम वानी (CM के सलाहकार), चौधरी रमज़ान (राज्यसभा सांसद), अब्दुल मजीद लारमी (MLA) और कई अन्य नेताओं ने सार्वजनिक रूप से उनके इस्तीफे की मांग की.

क्या रूहुल्लाह बनाएंगे नई राजनीतिक पार्टी?

रूहुल्लाह ने पहले ही माना था कि इस्तीफा देने का मतलब है अपनी संसदीय सुविधाओं और संस्थागत लॉबिंग की ताकत को छोड़ना. उनका ये भी कहना है कि कश्मीरी लोगों के संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें किसी कुर्सी या पार्टी के चुनाव चिह्न की जरूरत नहीं है. हालांकि ऐसी अटकलें तेज हैं कि रूहुल्लाह एक नई राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं.

कुछ सूत्रों का यह भी कहना है कि जमीनी स्तर पर बदलते राजनीतिक हालात को देखते हुए रूहुल्लाह के किसी मौजूदा पार्टी में शामिल होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता. एक वरिष्ठ नेता ने कहा, "यह विचारधारा का मामला है, अगर विचारधारा मेल खाती है, तो किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी की जरूरत नहीं है और न ही वोटरों को और बांटने की ज़रूरत है."

उन्होंने आगे कहा कि अभी राजनीतिक सहमति की जरूरत है, न कि और बंटवारे की. बहरहाल अब सबकी नजरें नई दिल्ली पर टिकी हैं कि रूहुल्लाह अपना फैसला वहां सुनाएंगे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या किसी और माध्यम से बताएंगे.

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