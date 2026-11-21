जम्मू-कश्मीर के पूर्व सांसद और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता आगा रूहुल्लाह मेहदी ने शनिवार को JKSSB पेपर लीक और नकल घोटाले को लेकर प्रशासन पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि पूरी व्यवस्था ही दूषित हो गई है, जिससे छात्रों की कई पीढ़ियों के साथ अन्याय हो रहा है.

आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर पार्क में प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन किया. उन्होंने जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) की परीक्षाओं में हुई कथित धांधली की जवाबदेही तय करने और इसकी गहन जांच की मांग की.

आगा रूहुल्लाह मेहदी ने लगाया ये आरोप

15 नवंबर को आयोजित 'फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट' (FAA) परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं को लेकर हो रहे इस छात्र प्रदर्शन के दौरान, आगा रूहुल्लाह ने पत्रकारों से कहा कि नकल के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और JKSSB छात्रों को समान अवसर देने के बजाय उनके खिलाफ काम कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, "छात्रों ने बार-बार इस मुद्दे को उठाया है. पिछले तीन-चार सालों से लगातार किसी न किसी रूप में घोटाले सामने आ रहे हैं. कभी एक तरह से, तो कभी दूसरी तरह से. इन्हें रोकने के लिए कहीं भी कोई गंभीर कोशिश नहीं की जा रही है." उन्होंने आरोप लगाया कि यह व्यवस्था किसी खास वर्ग या चहेते लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए समझौता कर रही है, जिसका खामियाजा मेहनती छात्रों और उनके माता-पिता को भुगतना पड़ रहा है.

उन्होंने कहा, "माता-पिता कई कठिनाइयां झेलते हैं और अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए अपना समय और संसाधन लगाते हैं. लेकिन जब पूरी व्यवस्था ही दूषित हो जाती है, तो उनकी ये सारी कोशिशें बेकार चली जाती हैं." रूहुल्लाह ने कहा कि पूरा देश जम्मू-कश्मीर के लोगों से 'मुख्यधारा' (mainstream) में शामिल होने की बात कहता है, लेकिन जब छात्र अपना भविष्य बनाने के लिए सही रास्ता चुनते हैं, तो व्यवस्था ही उनके खिलाफ हो जाती है.

छात्रों के बीच भारी निराशा- आगा रूहुल्लाह मेहदी

आगा रूहुल्लाह मेहदी ने कहा, "बच्चों, छात्रों और युवाओं के बीच भारी निराशा है." साथ ही, उन्होंने दोषियों की जिम्मेदारी तय करने और उन्हें सजा देने की मांग की. उन्होंने कहा, "जिम्मेदारी तय होनी चाहिए. जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. उन्हें इसके लिए सजा मिलनी चाहिए, ताकि एक नजीर कायम हो सके और आगे ऐसा करने से लोग डरें."

रूहुल्लाह ने कहा कि इसके लिए दोनों तरह के प्रशासन जिम्मेदार हैं. 2019 के बाद से बिना चुने गए प्रशासन ने जिस तरह की व्यवस्था बनाई है, उसी के कारण ये घोटाले बार-बार हो रहे हैं. वहीं, 2024 में चुनी गई सरकार को इसलिए चुना गया था कि वह सुधार लाए और व्यवस्था की कमियों को दूर करे.

उन्होंने कहा, "अगर उनके पास अधिकार हैं, तो वे इस भ्रष्टाचार, इस समझौते और इस बदहाली को क्यों नहीं रोक रहे हैं, जिसका सामना छात्रों को बार-बार करना पड़ता है? दोनों में से कोई भी प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता. दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार हैं."

आगा रूहुल्लाह मेहदी ने पुलिस की कार्रवाई का किया जिक्र

पुलिस की कार्रवाई का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर पुलिस द्वारा रैकेट का भंडाफोड़ करना फर्जी है, तो LG प्रशासन को यह बताना होगा कि पुलिस फर्जी रैकेट का भंडाफोड़ क्यों कर रही है; और अगर यह सच है, तो फिर SSB अधिकारियों का बयान गलत है.

उन्होंने कहा कि पुलिस ने कुछ हद तक अपना काम किया है, लेकिन यह काफी नहीं है और इससे कोई डर पैदा नहीं होगा. रूहुल्लाह ने मांग की, "परीक्षाओं में सुधार लाने और उचित जांच के लिए SSB परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाना चाहिए."

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