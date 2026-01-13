'बातचीत से ही सारे मसले हल हो सकते हैं', भारत-पाक-चीन विवाद पर NC सांसद का सरकार को सुझाव

नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर से सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी ने भारत के पाकिस्तान और चीन के साथ विवाद को लेकर सुझाव दिया है. उन्होंने कहा कि समय आ चुका है कि भारत को चीन और पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू कर मानवीय तरीके से समस्याओं का समाधान तलाशना चाहिए.

ऑपरेशन सिंदूर को खत्म करने के कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के सुझाव का समर्थन करते हुए रूहुल्लाह ने कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है. रूहुल्लाह ने कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' हो या हम ने कितने भी युद्ध लड़े हों, हम आखिरकार यह सबक सीख चुके हैं कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है. बातचीत से ही सारे मसले हल हो सकते हैं.

सांसद ने युद्ध का किया विरोध

युद्ध का विरोध करते हुए आगा रूहुल्लाह ने कहा कि अब तक भारत ने जितनी भी जंग लड़ी है, उसमें जान का नुकसान हुआ है. इसलिए जान बचाने के लिए बातचीत का एक तरीका है, तो उसे अपनाया जाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि यह एक स्पष्ट तथ्य है. इससे इनकार नहीं किया जा सकता है. यह बेहतर है कि जंग से पहले, हम बातचीत से हमारे सैनिकों और नागरिकों की जान बचा सकते हैं. अगर हम इस बारे में बात कर सकें और मुद्दे को हल कर सकें, तो यह बातचीत से समस्या का समाधान करना ही मानवीय और सभ्य तरीका है.

'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर क्या बोले सांसद?

पिछले साल पहलगाम हमले के बाद शुरू किए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' पर बोलते हुए आगा रूहुल्लाह ने कहा कि दोनों देशों को जंग के कुछ दिन में ही इस बात का आभास हुआ कि जंग से सिर्फ खून खराबा हो सकता है. किसी समस्या को हल नहीं किया जा सकता.

सांसद रूहुल्लाह ने कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' होने के दस, बारह दिन या चार दिन बाद आखिरकार, उन्हें और हमें एहसास हुआ कि युद्ध कोई रास्ता नहीं है, युद्ध कोई समाधान नहीं है. हम और हर कोई यह समझता है कि युद्ध और हिंसा कोई रास्ता नहीं है.

'हमें पाकिस्तान-चीन के साथ बैठकर बात करनी चाहिए'

सांसद ने कहा कि हमें पाकिस्तान या चीन के साथ मानवीय तरीके से बैठकर इन चीजों पर बात करनी होगी. सांसद का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब पाकिस्तानी सेना की तरफ से एक बार फिर से ड्रोन के जरिए सरहदों पर हलचल पैदा की गई है. जिसके जवाब में सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' के अभी जारी होने की बात को दोहराया है.