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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirNC छोड़ने से पहले सांसद रूहुल्लाह मेहदी ने जारी किया वीडियो, क्या है खास?

NC छोड़ने से पहले सांसद रूहुल्लाह मेहदी ने जारी किया वीडियो, क्या है खास?

आगा रूहुल्लाह मेहदी 3 नवंबर को बडगाम में रैली करने जा रहे हैं. वो नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा कर सकते हैं. NC और उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार के साथ वो लगातार टकराव की स्थिति में रहे हैं.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 02 Nov 2026 08:13 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर के बडगाम में होने वाली बड़ी रैली से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस (JKNC) के बागी सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने एक 6 मिनट का वीडियो जारी किया है. इसमें उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा देने और अपनी संसदीय सीट छोड़ने के अपने फैसले को दोहराया है. इस वीडियो के जरिए वे लोगों के बीच एक नया उत्साह जगाने की कोशिश कर रहे हैं.

रूहुल्लाह मेहदी ने जो वीडियो जारी किया है, उसका शीर्षक है- '876 दिन हमने जम्मू-कश्मीर की सेवा में अपना सिर झुकाए रखा. कल, 3 नवंबर से एक नए सफर की शुरुआत हो रही है'. इसमें रूहुल्लाह ने 5 अगस्त 2019 से लेकर उस समय तक के कुछ खास वीडियो क्लिप्स दिखाए हैं, जब पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने उनसे अपना जनादेश साबित करने के लिए इस्तीफा देने को कहा था. 

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3 नवंबर आगा रूहुल्लाह मेहदी के लिए बेहद अहम दिन!

आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी 3 नवंबर को वे अपनी आगे की रणनीति की घोषणा करने वाले हैं. यह तारीख उनके लिए व्यक्तिगत और राजनीतिक, दोनों ही लिहाज से बहुत अहम है, क्योंकि इसी दिन उनके पिता शिया धर्मगुरु और राजनेता स्वर्गीय आगा सैयद मेहदी की 26वीं पुण्यतिथि भी है.

 
 
 
 
 
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पद से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं- रूहुल्लाह

आगा रूहुल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली स्थानीय सरकार के साथ लगातार टकराव की स्थिति में रहे हैं. उनका कहना है कि जनता ने उन्हें जो जनादेश दिया था, वह अनुच्छेद 370 और जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को बहाल करने के लिए था. उन्होंने कहा है कि उनके लिए 'पद' से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण उनके 'सिद्धांत' हैं.

रूहुल्लाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ने का क्यों लिया फैसला?

रूहुल्लाह ने आगे बताया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ने और संसद की सदस्यता से इस्तीफा देने का फैसला इसलिए लिया गया है, क्योंकि वे चुनावी वादों से कोई समझौता नहीं करना चाहते थे. उन्होंने सार्वजनिक रूप से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व की आलोचना की और आरोप लगाया कि अनुच्छेद 370 की बहाली, कैदियों की रिहाई और संवैधानिक अधिकारों जैसे अहम मुद्दों पर अपना रुख बदलती रही है.

नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए झटका!

रूहुल्लाह के इस्तीफे का समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि यह घोषणा ऐसे नाजुक समय में हुई है जब सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद काफी उथल-पुथल भरे दौर से गुजर रही है. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर तनाव बढ़ गया है. कई असंतुष्ट विधायकों ने मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताई है, और कम से कम 18 विधायकों ने खुलकर पार्टी और नेतृत्व के प्रति अपना असंतोष जाहिर किया है.

नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा कर सकते हैं रूहुल्लाह

3 नवंबर को एक 'नई यात्रा की शुरुआत' की बात कहकर, रूहुल्लाह ने संकेत दिया है कि वे अपने राजनीतिक संघर्ष को अपने मौजूदा संसदीय पद और पार्टी से जुड़ी सीमाओं से बाहर ले जाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं. 3 नवंबर को बडगाम के बहिश्त-ए-ज़हरा पार्क में होने वाली जनसभा में, रूहुल्लाह न सिर्फ अपने समर्थकों को संबोधित करेंगे, बल्कि वे एक नई राजनीतिक पार्टी शुरू करने की घोषणा भी कर सकते हैं. उन्होंने अपने अगले कदम से जुड़ी जानकारी को अभी पूरी तरह से गुप्त रखा है.

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Published at : 02 Nov 2026 08:12 PM (IST)
Tags :
National Conference JAMMU KASHMIR NEWS Aga Ruhullah Mehdi
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