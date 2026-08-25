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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirक्या NC छोड़ देंगे रूहुल्लाह मेहदी? फारूक अब्दुल्ला बोले- 'उनमें दम...'

क्या NC छोड़ देंगे रूहुल्लाह मेहदी? फारूक अब्दुल्ला बोले- 'उनमें दम...'

नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी और उनकी पार्टी के बीच चल रही तकरार के बीच अब फारूक अब्दुल्ला ने सांसद को चेतावनी दे दी है कि वे रिजाइन करके अपने दम पर जीतकर दिखाएं.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 25 Aug 2026 05:29 PM (IST)
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जम्मू कश्मीर में क्या रिजर्वेशन और आर्टिकल 370 को बहाल करने के मुद्दे पर पार्टी और श्रीनगर के सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी के बीच महीनों से चल रही खींचतान के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में बड़ी फूट पड़ने वाली है? पिछले 24 घंटों में पार्टी अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला और सांसद आगा रूहुल्लाह के बीच मीडिया इंटरव्यू के जरिए हुई बहस के बाद इसको लेकर अटकलें तेज़ हो गई हैं. 

दरअसल, एक निजी मीडिया संस्थान को दिए इंटरव्यू में फारूक अब्दुल्ला ने रूहुल्लाह मेहदी को सांसदी से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़कर जीतने की चुनौती तक दे डाली. वहीं एक इंटरव्यू में रूहुल्लाह मेहदी ने जवाब दिया कि वह पार्टी अध्यक्ष को 'खाली हाथ' नहीं छोड़ेंगे.

ये भी पढ़ें: J&K: SIA ने खोला वंधामा नरसंहार फाइल, मारे गए थे 23 कश्मीरी पंडित

श्रीनगर के एक स्थानीय अखबार को दिए इंटरव्यू में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी को उनके हालिया राजनीतिक रुख के लिए सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई थी. फारूक अब्दुल्ला ने लोकसभा सदस्य को चुनौती दी कि अगर उन्हें लगता है कि आर्टिकल 370 को बहाल किया जा सकता है, तो उन्हें संसद में यह मुद्दा उठाना चाहिए, न कि उस रास्ते पर चलना चाहिए जिसे फारूक ने 'गलत रास्ता' बताया. उन्होंने ये भी कहा कि रूहुल्लाह में मेरी सरकार गिराने का दम नहीं है.

'रूहुल्लाह को आर्टिकल 370 के बारे में बोलने से नहीं रोका'

फारूक ने इंटरव्यू में कहा था कि किसी ने भी रूहुल्लाह को आर्टिकल 370 के बारे में बोलने से नहीं रोका है, लेकिन उन्होंने उस तरीके पर सवाल उठाए जिससे सांसद अपना राजनीतिक रुख अपना रहे थे, और उन पर पार्टी के खिलाफ जाने का आरोप लगाया.

'संसद में उठाना चाहिए मुद्दा'

नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष अब्दुल्ला ने कहा, "अगर रूहुल्लाह को लगता है कि आर्टिकल 370 वापस आ सकता है, तो उन्हें इसे संसद में उठाना चाहिए." साथ ही उन्होंने रूहुल्लाह को सांसद पद से इस्तीफा देने और मतदाताओं से नया जनादेश लेने की चुनौती भी दी. रूहुल्लाह के इस दावे पर कि उनकी लोकसभा जीत उनके अपने समर्थन पर आधारित थी, फारूक ने कहा, "संसद से इस्तीफा दें और लोगों के बीच वापस आएं. देखते हैं कि आपको कौन वोट देता है."

'2-3 दिन में दूंगा अंतिम जवाब'

वहीं श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने मंगलवार को कहा कि वह 2-3 दिनों में अपना अंतिम जवाब देंगे और पार्टी अध्यक्ष की इच्छाओं का सम्मान करेंगे. उन्होंने "मैं डॉ. साहब का सम्मान करता हूं. नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के प्रेसिडेंट डॉ. फारूक अब्दुल्ला की ओर से लोकसभा से इस्तीफा देने की सार्वजनिक चुनौती का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "ऐसा हो ही नहीं सकता कि वे मुझसे कुछ मांगें और मैं उन्हें खाली हाथ लौटा दूं."

क्या इस्तीफा देंगे रूहुल्लाह?

इस बयान से संकेत मिलता है कि असंतुष्ट सांसद इस अल्टीमेटम को स्वीकार करने और आने वाले दिनों में अपनी संसदीय सीट से इस्तीफा देने की सक्रिय रूप से तैयारी कर रहे हैं.

बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और रूहुल्लाह के बीच मतभेद शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर शुरू हुए थे. रूहुल्लाह का मानना है कि यह आरक्षण व्यवस्था एक खास समुदाय और क्षेत्र के पक्ष में झुकी हुई है. जम्मू कश्मी में जनरल कैटेगरी के छात्र आरक्षण को तर्कसंगत बनाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. MHA की सिफारिशों पर LG प्रशासन द्वारा जनरल कोटे से पहाड़ी और अन्य आदिवासी समुदायों को आरक्षण दिए जाने के बाद आरक्षण का दायरा 68% से अधिक हो गया है.

इसलिए बढ़ी तल्खी

तनाव तब और बढ़ गया जब सांसद आगा रूहुल्लाह ने पिछले साल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आवास के ठीक बाहर सरकार की आरक्षण नीति के खिलाफ सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन किया. इस कदम के कारण पार्टी के भीतर तीखी प्रतिक्रिया हुई और कई एनसी विधायकों ने उन पर पार्टी के विरोधियों का साथ देने का आरोप लगाया.

पार्टी उम्मीदवार के प्रचार से किया था इनकार

यही नहीं बडगाम विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार आगा सैयद महमूद के लिए प्रचार करने से रूहुल्लाह के इनकार के बाद तनाव और बढ़ गया और अब, जब फारूक अब्दुल्ला ने रूहुल्लाह को कड़े शब्दों में याद दिलाया है कि वे केवल एनसी के संगठनात्मक तंत्र और चुनाव चिह्न की वजह से सांसद बने थे, तो अब गेंद रूहुल्लाह के पाले में है और समय ही बताएगा कि अंत में किसकी जीत होती है.

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Published at : 25 Aug 2026 05:19 PM (IST)
Tags :
Farooq Abdullah JAMMU KASHMIR NEWS
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