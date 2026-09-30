जम्मू कश्मीर: सरकारी गाड़ी गई, बाइक से विधानसभा पहुंचे AAP विधायक मेहराज मलिक
आप विधायक मेहराज मलिक ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनकी सरकारी गाड़ी लेने के साथ-साथ उनके पीएसओ को भी हटा दिया है. यह बात उन्होंने सदन में भी उठानी चाहिए, लेकिन स्पीकर ने उन्हें बर्खास्त कर दिया.
जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मेहराज मलिक मोटर साइकिल चलाकर पहुंचे. आप विधायक ने आरोप लगाया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने ना सिर्फ उनकी सरकारी गाड़ी वापस ले ली, बल्कि उनके PSO को भी हटा लिया है.
मेहराज मलिक ने आज विधानसभा में इस बारे में बात करनी चाही और मौका ना मिलने पर वेल में जाने की कोशिश की. इसके बाद स्पीकर ने आप विधायक को मार्शल के जरिए सदन से बाहर निकालने का आदेश दिया. सरकार ने मेहराज मलिक के आरोप पर कोई जवाब अभी तक नहीं दिया है.
यह भी पढ़ें: कश्मीर: विधानसभा सत्र से पहले AAP विधायक की सुरक्षा हटाने का दावा, DGP पर आरोप
बिना एस्कॉर्ट और ड्राइवर वाले अकेले MLA
बीते दिन मंगलवार, 29 सितंबर को मेहराज मलिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए जानकारी दी थी कि विधानसभा सत्र से पहले उनकी एस्कॉर्ट और ड्राइवर को हटा लिया गया था. इसके बाद श्रीनगर से उनके लिए तैनात 2 PSO को भी वापस बुला लिया गया. मेहराज ने बताया कि जम्मू कश्मीर से वह अकेले ऐसे विधायक हैं जिनके पास न तो एस्कॉर्ट है, न ही ड्राइवर और न PSO.
The DG J&K after taking away my escort said, there is no threat in J&K and now today he has now taken away my PSO's— Mehraj Malik (@MehrajMalikAAP) September 29, 2026
According to him every MLA in j&K has threat except me. So if anything happens to me he along with LG @manojsinha_
shall be held respsonsible for that.…
'कुछ हुआ तो मनोज सिन्हा होंगे जिम्मेदार'
इसके बाद, जम्मू कश्मीर पुलिस को टैग करते हुए मेहराज मलिक ने लिखा कि डीजी ने उनकी एस्कॉर्ट को हटाने के बाद कहा था कि जम्मू कश्मीर में कोई खतरा नहीं है. इसके बाद विधायक के पीएसओ हटा दिए गए. पुलिस के मुताबिक, J&K में हर MLA को खतरा है, लेकिन मेहराज मलिक को नहीं. इसलिए अगर उनके साथ कुछ भी होता है, तो इसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जिम्मेदार होंगे.
यह भी पढ़ें: 'आप राज्य का दर्जा सही...', CM उमर अब्दुल्ला का BJP पर तंज