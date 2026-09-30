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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू कश्मीर: सरकारी गाड़ी गई, बाइक से विधानसभा पहुंचे AAP विधायक मेहराज मलिक

जम्मू कश्मीर: सरकारी गाड़ी गई, बाइक से विधानसभा पहुंचे AAP विधायक मेहराज मलिक

आप विधायक मेहराज मलिक ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनकी सरकारी गाड़ी लेने के साथ-साथ उनके पीएसओ को भी हटा दिया है. यह बात उन्होंने सदन में भी उठानी चाहिए, लेकिन स्पीकर ने उन्हें बर्खास्त कर दिया.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 30 Sep 2026 12:30 PM (IST)
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जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मेहराज मलिक मोटर साइकिल चलाकर पहुंचे. आप विधायक ने आरोप लगाया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने ना सिर्फ उनकी सरकारी गाड़ी वापस ले ली, बल्कि उनके PSO को भी हटा लिया है.

मेहराज मलिक ने आज विधानसभा में इस बारे में बात करनी चाही और मौका ना मिलने पर वेल में जाने की कोशिश की. इसके बाद स्पीकर ने आप विधायक को मार्शल के जरिए सदन से बाहर निकालने का आदेश दिया. सरकार ने मेहराज मलिक के आरोप पर कोई जवाब अभी तक नहीं दिया है.

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बिना एस्कॉर्ट और ड्राइवर वाले अकेले MLA

बीते दिन मंगलवार, 29 सितंबर को मेहराज मलिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए जानकारी दी थी कि विधानसभा सत्र से पहले उनकी एस्कॉर्ट और ड्राइवर को हटा लिया गया था. इसके बाद श्रीनगर से उनके लिए तैनात 2 PSO को भी वापस बुला लिया गया. मेहराज ने बताया कि जम्मू कश्मीर से वह अकेले ऐसे विधायक हैं जिनके पास न तो एस्कॉर्ट है, न ही ड्राइवर और न PSO.

'कुछ हुआ तो मनोज सिन्हा होंगे जिम्मेदार'

इसके बाद, जम्मू कश्मीर पुलिस को टैग करते हुए मेहराज मलिक ने लिखा कि डीजी ने उनकी एस्कॉर्ट को हटाने के बाद कहा था कि जम्मू कश्मीर में कोई खतरा नहीं है. इसके बाद विधायक के पीएसओ हटा दिए गए. पुलिस के मुताबिक, J&K में हर MLA को खतरा है, लेकिन मेहराज मलिक को नहीं. इसलिए अगर उनके साथ कुछ भी होता है, तो इसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जिम्मेदार होंगे.

यह भी पढ़ें: 'आप राज्य का दर्जा सही...', CM उमर अब्दुल्ला का BJP पर तंज

Published at : 30 Sep 2026 12:22 PM (IST)
Tags :
Jammu Kashmir News AAP Mehraj Malik
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