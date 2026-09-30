जम्मू कश्मीर: सरकारी गाड़ी गई, बाइक से विधानसभा पहुंचे AAP विधायक मेहराज मलिक

जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मेहराज मलिक मोटर साइकिल चलाकर पहुंचे. आप विधायक ने आरोप लगाया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने ना सिर्फ उनकी सरकारी गाड़ी वापस ले ली, बल्कि उनके PSO को भी हटा लिया है.

मेहराज मलिक ने आज विधानसभा में इस बारे में बात करनी चाही और मौका ना मिलने पर वेल में जाने की कोशिश की. इसके बाद स्पीकर ने आप विधायक को मार्शल के जरिए सदन से बाहर निकालने का आदेश दिया. सरकार ने मेहराज मलिक के आरोप पर कोई जवाब अभी तक नहीं दिया है.

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बिना एस्कॉर्ट और ड्राइवर वाले अकेले MLA

बीते दिन मंगलवार, 29 सितंबर को मेहराज मलिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए जानकारी दी थी कि विधानसभा सत्र से पहले उनकी एस्कॉर्ट और ड्राइवर को हटा लिया गया था. इसके बाद श्रीनगर से उनके लिए तैनात 2 PSO को भी वापस बुला लिया गया. मेहराज ने बताया कि जम्मू कश्मीर से वह अकेले ऐसे विधायक हैं जिनके पास न तो एस्कॉर्ट है, न ही ड्राइवर और न PSO.

The DG J&K after taking away my escort said, there is no threat in J&K and now today he has now taken away my PSO's



According to him every MLA in j&K has threat except me. So if anything happens to me he along with LG @manojsinha_

shall be held respsonsible for that.… — Mehraj Malik (@MehrajMalikAAP) September 29, 2026

'कुछ हुआ तो मनोज सिन्हा होंगे जिम्मेदार'

इसके बाद, जम्मू कश्मीर पुलिस को टैग करते हुए मेहराज मलिक ने लिखा कि डीजी ने उनकी एस्कॉर्ट को हटाने के बाद कहा था कि जम्मू कश्मीर में कोई खतरा नहीं है. इसके बाद विधायक के पीएसओ हटा दिए गए. पुलिस के मुताबिक, J&K में हर MLA को खतरा है, लेकिन मेहराज मलिक को नहीं. इसलिए अगर उनके साथ कुछ भी होता है, तो इसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जिम्मेदार होंगे.

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