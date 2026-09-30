Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirकश्मीर: विधानसभा सत्र से पहले AAP विधायक की सुरक्षा हटाने का दावा, DGP पर आरोप

कश्मीर: विधानसभा सत्र से पहले AAP विधायक की सुरक्षा हटाने का दावा, DGP पर आरोप

डोडा से AAP विधायक मेहराज मलिक ने दावा किया कि विधानसभा सत्र से पहले उनकी एस्कॉर्ट, ड्राइवर और PSO समेत पूरी सुरक्षा हटा दी गई. उन्होंने DGP और LG को जिम्मेदार ठहराया.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 30 Sep 2026 09:31 AM (IST)
Preferred Sources

डोडा से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मेहराज मलिक ने अपनी सुरक्षा को लेकर बड़ा दावा किया है. मलिक का कहना है कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा के ऑटम सेशन की आखिरी बैठक से ठीक एक दिन पहले उनकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था हटा दी गई. हालांकि, इन दावों की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. बुधवार को विधानसभा में यह मुद्दा उठाए जाने की बात कही जा रही है.

मेहराज मलिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कई पोस्ट कर अपनी सुरक्षा व्यवस्था हटाए जाने का दावा किया. उन्होंने कहा कि पहले उनका एस्कॉर्ट हटाया गया, फिर विधानसभा सत्र से पहले उनका आधिकारिक ड्राइवर भी वापस बुला लिया गया. इसके बाद उन्हें दिए गए दो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स (PSO) को भी श्रीनगर से वापस बुला लिया गया.

रिलेटेड स्टोरी >>

जम्मू और कश्मीर
'आप राज्य का दर्जा सही...', CM उमर अब्दुल्ला का BJP पर तंज
'आप राज्य का दर्जा सही...', CM उमर अब्दुल्ला का BJP पर तंज
जम्मू और कश्मीर
J&K: अली खामेनेई की मौत पर प्रदर्शन के बाद लगा PSA, अब NC विधायक ने कर दी बड़ी मांग
J&K: अली खामेनेई की मौत पर प्रदर्शन के बाद लगा PSA, अब NC विधायक ने कर दी बड़ी मांग
जम्मू और कश्मीर
CM उमर अब्दुल्ला का तंज, 'ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देकर राष्ट्रपति बना दें'
CM उमर अब्दुल्ला का तंज, 'ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देकर राष्ट्रपति बना दें'
जम्मू और कश्मीर
J&K: BJP की आपत्ति के बाद उमर अब्दुल्ला का यू-टर्न, विधेयकों का भत्ता बढ़ाने वाले बिल वापस
J&K: BJP की आपत्ति के बाद उमर अब्दुल्ला का यू-टर्न, विधेयकों का भत्ता बढ़ाने वाले बिल वापस

'आप राज्य का दर्जा सही...', CM उमर अब्दुल्ला का BJP पर तंज

मलिक ने अपने पहले पोस्ट में कहा, "मेरा एस्कोर्ट हटाने के बाद विधानसभा सत्र से पहले मेरा ड्राइवर हटा लिया गया और आज मुझे दिए गए 2 PSO भी श्रीनगर से वापस बुला लिए गए. मैं J&K का अकेला विधायक हूं जिसके पास न तो एस्कॉर्ट है, न ड्राइवर और न ही PSO."

DGP नलिन प्रभात पर लगाया आरोप

इसके करीब एक घंटे बाद मेहराज मलिक ने एक और पोस्ट किया. इस बार उन्होंने सीधे जम्मू-कश्मीर पुलिस के DGP नलिन प्रभात पर सुरक्षा हटाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कुछ होता है तो इसके लिए जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और DGP को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए.

मलिक ने कहा, "मेरा एस्कोर्ट हटाने के बाद J&K के DG ने कहा था कि J&K में कोई खतरा नहीं है और अब आज उन्होंने मेरे PSO भी हटा लिए हैं. उनके मुताबिक J&K में हर विधायक को खतरा है, सिवाय मेरे. इसलिए अगर मुझे कुछ होता है तो इसके लिए वे और LG मनोज सिन्हा जिम्मेदार होंगे."

धीरे-धीरे कम होती गई सुरक्षा

मेहराज मलिक के मुताबिक, जेल से रिहा होने के कुछ समय बाद ही उनकी आधिकारिक एस्कॉर्ट गाड़ी और उसके साथ चलने वाली टीम को हटा दिया गया था. इसके बाद उनका आधिकारिक ड्राइवर भी वापस बुला लिया गया. अब मलिक का दावा है कि उनके साथ मौजूद आखिरी दो PSO को भी वापस बुला लिया गया है.

इस तरह, उनके मुताबिक उनकी सुरक्षा व्यवस्था धीरे-धीरे कम होते हुए पूरी तरह खत्म कर दी गई है. मलिक का कहना है कि वह जम्मू-कश्मीर के 90 चुने हुए प्रतिनिधियों में अकेले ऐसे विधायक हैं, जिन्हें आतंकवाद से प्रभावित और बेहद संवेदनशील इलाके से बिना किसी सुरक्षा घेरे के सफर करना पड़ रहा है.

हाई कोर्ट तक पहुंचा मामला

सुरक्षा में कटौती को लेकर मेहराज मलिक ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है. उनके वकीलों ने अदालत में कहा है कि किसी जनप्रतिनिधि की सुरक्षा का फैसला खतरे के आकलन के आधार पर होना चाहिए, न कि राजनीतिक सोच के आधार पर.

वकीलों की दलील है कि मेहराज मलिक एक सक्रिय विधायक हैं और संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों में उनका लगातार सार्वजनिक दौरा होता है. ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर उचित व्यवस्था जरूरी है.

मलिक की याचिका पर हाई कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर गृह विभाग और पुलिस को निर्देश दिया था कि उनके मामले को सुरक्षा समीक्षा समन्वय समिति यानी SRCC के सामने रखा जाए.

अदालत ने अधिकारियों से खतरे का औपचारिक आकलन करने और उसके आधार पर मेहराज मलिक को उचित सुरक्षा स्तर तय करने को कहा था. अब मलिक का दावा है कि सुरक्षा की समीक्षा के बजाय उनकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था ही हटा दी गई.

J&K: अली खामेनेई की मौत पर प्रदर्शन के बाद लगा PSA, अब NC विधायक ने कर दी बड़ी मांग

PSA के तहत हिरासत में लिए गए थे मलिक

मेहराज मलिक और जम्मू-कश्मीर प्रशासन के बीच सुरक्षा का यह विवाद उनकी पुरानी कानूनी लड़ाई से भी जुड़ा हुआ है. उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र में कानून-व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं पैदा करने के आरोप में पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी PSA के तहत हिरासत में लिया गया था.

बाद में हाई कोर्ट ने उनकी हिरासत को पूरी तरह रद्द कर दिया था. अदालत ने राज्य की कार्रवाई को सामान्य कानून को दरकिनार करने वाला अनुचित शॉर्टकट बताया था.

मलिक की रिहाई के बाद उनकी पहले वाली सुरक्षा व्यवस्था बहाल नहीं हुई. इसके बाद सुरक्षा को लेकर विवाद बढ़ता गया और मामला अदालत तक पहुंचा. अब विधानसभा सत्र से ठीक पहले मलिक के ताजा दावे ने इस पूरे मामले को फिर चर्चा में ला दिया है.

और पढ़ें
Published at : 30 Sep 2026 09:31 AM (IST)
Tags :
Kashmir News AAP MLA Mehraj Malik
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
'आप राज्य का दर्जा सही...', CM उमर अब्दुल्ला का BJP पर तंज
'आप राज्य का दर्जा सही...', CM उमर अब्दुल्ला का BJP पर तंज
जम्मू और कश्मीर
J&K: अली खामेनेई की मौत पर प्रदर्शन के बाद लगा PSA, अब NC विधायक ने कर दी बड़ी मांग
J&K: अली खामेनेई की मौत पर प्रदर्शन के बाद लगा PSA, अब NC विधायक ने कर दी बड़ी मांग
जम्मू और कश्मीर
CM उमर अब्दुल्ला का तंज, 'ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देकर राष्ट्रपति बना दें'
CM उमर अब्दुल्ला का तंज, 'ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देकर राष्ट्रपति बना दें'
जम्मू और कश्मीर
J&K: BJP की आपत्ति के बाद उमर अब्दुल्ला का यू-टर्न, विधेयकों का भत्ता बढ़ाने वाले बिल वापस
J&K: BJP की आपत्ति के बाद उमर अब्दुल्ला का यू-टर्न, विधेयकों का भत्ता बढ़ाने वाले बिल वापस
Advertisement

वीडियोज

जेल के वो 21 दिन...आज खुलेगा राज!
Shehzad Poonawalla के साथ हुई इस घटना की पूरी कहानी क्या है?
Kathua में CISF जवानों के बीच फायरिंग, 2 अधिकारी समेत चार जवानों की गई जान!
सिर्फ ज्ञानेश के इस्तीफे से क्या होगा?
ज्ञानेश के इस्तीफे से SIR 'दर्द' खत्म होगा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत की ताकत पर अमेरिका 'फिदा', अमेरिकी रिपोर्ट में जिक्र, 'इंडिया की पावर...'
भारत की ताकत पर अमेरिका 'फिदा', अमेरिकी रिपोर्ट में जिक्र, 'इंडिया की पावर...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राज्यसभा चुनाव के लिए सपा के उम्मीदवार घोषित, रामगोपाल यादव और धनराज करेंगे नामांकन
राज्यसभा चुनाव के लिए सपा के उम्मीदवार घोषित, रामगोपाल यादव और धनराज करेंगे नामांकन
इंडिया
पाकिस्तानियों की 'गंदी' चाल, ईरानी बोट से भारत ला रहे 3 हजार करोड़ का ड्रग्स, समंदर में ऑपरेशन
पाकिस्तानियों की 'गंदी' चाल, ईरानी बोट से भारत ला रहे 3 हजार करोड़ का ड्रग्स, समंदर में ऑपरेशन
बॉलीवुड
14 की उम्र में पिता को खो चुके थे शान, 17 की उम्र में गाया पहला गाना, एक्टिंग में भी आजमाया हाथ
शान ने 17 की उम्र में गाया था पहला गाना, एक्टिंग में भी आजमाया हाथ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
126 तारीखें और 22 से ज्यादा गवाह..., मेरठ के नीले ड्रम हत्याकांड की पूरी टाइमलाइन
126 तारीखें और 22 से ज्यादा गवाह..., मेरठ के नीले ड्रम हत्याकांड की पूरी टाइमलाइन
विश्व
ट्रंप ने बदला AI का नाम, मस्क, पिचाई जकरबर्ग की मौजूदगी में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन
ट्रंप ने बदला AI का नाम, मस्क, पिचाई जकरबर्ग की मौजूदगी में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड चुनाव से पहले BJP को झटका, जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण ने छोड़ी पार्टी
उत्तराखंड चुनाव से पहले BJP को झटका, जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण ने छोड़ी पार्टी
इंडिया
बिहार का रहने वाला शख्स जम्मू में गिरफ्तार, फोन में निकले पाकिस्तानी नंबर
बिहार का रहने वाला शख्स जम्मू में गिरफ्तार, फोन में निकले पाकिस्तानी नंबर
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget