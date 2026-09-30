कश्मीर: विधानसभा सत्र से पहले AAP विधायक की सुरक्षा हटाने का दावा, DGP पर आरोप

डोडा से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मेहराज मलिक ने अपनी सुरक्षा को लेकर बड़ा दावा किया है. मलिक का कहना है कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा के ऑटम सेशन की आखिरी बैठक से ठीक एक दिन पहले उनकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था हटा दी गई. हालांकि, इन दावों की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. बुधवार को विधानसभा में यह मुद्दा उठाए जाने की बात कही जा रही है.

मेहराज मलिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कई पोस्ट कर अपनी सुरक्षा व्यवस्था हटाए जाने का दावा किया. उन्होंने कहा कि पहले उनका एस्कॉर्ट हटाया गया, फिर विधानसभा सत्र से पहले उनका आधिकारिक ड्राइवर भी वापस बुला लिया गया. इसके बाद उन्हें दिए गए दो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स (PSO) को भी श्रीनगर से वापस बुला लिया गया.

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मलिक ने अपने पहले पोस्ट में कहा, "मेरा एस्कोर्ट हटाने के बाद विधानसभा सत्र से पहले मेरा ड्राइवर हटा लिया गया और आज मुझे दिए गए 2 PSO भी श्रीनगर से वापस बुला लिए गए. मैं J&K का अकेला विधायक हूं जिसके पास न तो एस्कॉर्ट है, न ड्राइवर और न ही PSO."

After taking away my escort, my driver was taken away before assembly session and Today the 2 PSO's i was provided have also been withdrawn from srinagar.

i am the only MLA in J&K, without escort, Driver and PSO's@OfficeOfLGJandK @OmarAbdullah — Mehraj Malik (@MehrajMalikAAP) September 29, 2026

DGP नलिन प्रभात पर लगाया आरोप

इसके करीब एक घंटे बाद मेहराज मलिक ने एक और पोस्ट किया. इस बार उन्होंने सीधे जम्मू-कश्मीर पुलिस के DGP नलिन प्रभात पर सुरक्षा हटाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कुछ होता है तो इसके लिए जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और DGP को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए.

मलिक ने कहा, "मेरा एस्कोर्ट हटाने के बाद J&K के DG ने कहा था कि J&K में कोई खतरा नहीं है और अब आज उन्होंने मेरे PSO भी हटा लिए हैं. उनके मुताबिक J&K में हर विधायक को खतरा है, सिवाय मेरे. इसलिए अगर मुझे कुछ होता है तो इसके लिए वे और LG मनोज सिन्हा जिम्मेदार होंगे."

धीरे-धीरे कम होती गई सुरक्षा

मेहराज मलिक के मुताबिक, जेल से रिहा होने के कुछ समय बाद ही उनकी आधिकारिक एस्कॉर्ट गाड़ी और उसके साथ चलने वाली टीम को हटा दिया गया था. इसके बाद उनका आधिकारिक ड्राइवर भी वापस बुला लिया गया. अब मलिक का दावा है कि उनके साथ मौजूद आखिरी दो PSO को भी वापस बुला लिया गया है.

The DG J&K after taking away my escort said, there is no threat in J&K and now today he has now taken away my PSO's



According to him every MLA in j&K has threat except me. So if anything happens to me he along with LG @manojsinha_

shall be held respsonsible for that.… — Mehraj Malik (@MehrajMalikAAP) September 29, 2026

इस तरह, उनके मुताबिक उनकी सुरक्षा व्यवस्था धीरे-धीरे कम होते हुए पूरी तरह खत्म कर दी गई है. मलिक का कहना है कि वह जम्मू-कश्मीर के 90 चुने हुए प्रतिनिधियों में अकेले ऐसे विधायक हैं, जिन्हें आतंकवाद से प्रभावित और बेहद संवेदनशील इलाके से बिना किसी सुरक्षा घेरे के सफर करना पड़ रहा है.

हाई कोर्ट तक पहुंचा मामला

सुरक्षा में कटौती को लेकर मेहराज मलिक ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है. उनके वकीलों ने अदालत में कहा है कि किसी जनप्रतिनिधि की सुरक्षा का फैसला खतरे के आकलन के आधार पर होना चाहिए, न कि राजनीतिक सोच के आधार पर.

वकीलों की दलील है कि मेहराज मलिक एक सक्रिय विधायक हैं और संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों में उनका लगातार सार्वजनिक दौरा होता है. ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर उचित व्यवस्था जरूरी है.

मलिक की याचिका पर हाई कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर गृह विभाग और पुलिस को निर्देश दिया था कि उनके मामले को सुरक्षा समीक्षा समन्वय समिति यानी SRCC के सामने रखा जाए.

अदालत ने अधिकारियों से खतरे का औपचारिक आकलन करने और उसके आधार पर मेहराज मलिक को उचित सुरक्षा स्तर तय करने को कहा था. अब मलिक का दावा है कि सुरक्षा की समीक्षा के बजाय उनकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था ही हटा दी गई.

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PSA के तहत हिरासत में लिए गए थे मलिक

मेहराज मलिक और जम्मू-कश्मीर प्रशासन के बीच सुरक्षा का यह विवाद उनकी पुरानी कानूनी लड़ाई से भी जुड़ा हुआ है. उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र में कानून-व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं पैदा करने के आरोप में पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी PSA के तहत हिरासत में लिया गया था.

बाद में हाई कोर्ट ने उनकी हिरासत को पूरी तरह रद्द कर दिया था. अदालत ने राज्य की कार्रवाई को सामान्य कानून को दरकिनार करने वाला अनुचित शॉर्टकट बताया था.

मलिक की रिहाई के बाद उनकी पहले वाली सुरक्षा व्यवस्था बहाल नहीं हुई. इसके बाद सुरक्षा को लेकर विवाद बढ़ता गया और मामला अदालत तक पहुंचा. अब विधानसभा सत्र से ठीक पहले मलिक के ताजा दावे ने इस पूरे मामले को फिर चर्चा में ला दिया है.