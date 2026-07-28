शोपियां में CRPF वाहन पलटा, हादसे में 7 जवान और एक पुलिसकर्मी घायल

सोमवार को दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले एक बड़ा हादसा हो गया. यहां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की बंकर गाड़ी पलट गई. इस हादसे में 8 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं. यहां ज़िले के जैनापोरा इलाके में वाची मेन रोड पर RPF की 178वीं बटालियन की एक BP बंकर गाड़ी सड़क से फिसलकर ढलान पर लुढ़क गई. हादसे के तुरंत बाद राहत बचाव कार्य शुरू किया गया और पास के अस्पताल में घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.

इस घटना में आठ सुरक्षाकर्मी घायल हो गए हैं, जिनमें सात सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) के जवान और जम्मू-कश्मीर पुलिस का एक अधिकारी शामिल है. यह घटना जिले के जैनापोरा इलाके में वाची पुलिस पोस्ट के पास की है.

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कैसे हुआ हादसा?

अधिकारियों के मुताबिक, यह हादसा वाची मेन रोड पर हुआ था. बताया जा रहा है कि गाड़ी ड्राइवर के कंट्रोल बाहर हो गई, जिससे गाड़ी बेकाबू होकर सड़क से हटकर किनारे की तरफ पलट गई. बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे और सभी घायल जवानों को बाहर निकाला. इसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए तुरंत जैनापोरा के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (CHC) ले जाया गया.

कौन-कौन हुआ घायल?

घायलों की पहचान CRPF की 178वीं बटालियन के इंस्पेक्टर शिवंधर त्रिपाठी, सब-इंस्पेक्टर राकेश कुमार, हेड कांस्टेबल के.एम. दीपक, कांस्टेबल टी.एन. हकीब, कांस्टेबल दुलाल साना, कांस्टेबल पापू राम और कांस्टेबल (ड्राइवर)कुणाल साह के तौर पर हुई है.

घायल पुलिस अधिकारी की पहचान जैनापोरा के वाची पुलिस पोस्ट के सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल फैयाज अहमद खान के तौर पर हुई है. अधिकारियों ने बताया कि सभी घायल जवानों का इलाज चल रहा है. हादसे की सही वजह का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है.

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