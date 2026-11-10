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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirलद्दाख के शीर्ष संगठनों ने किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान, सामने आई यह वजह

लद्दाख के शीर्ष संगठनों ने किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान, सामने आई यह वजह

लद्दाख के तीन प्रमुख सामाजिक-धार्मिक संगठनों 'ऑल लद्दाख गोबा (नंबरदार) एसोसिएशन', 'लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन (LBA)' और 'लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन (LGA)' ने आगामी सभी चुनावों के बहिष्कार की घोषणा की है.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 10 Nov 2026 08:07 AM (IST)
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लद्दाख में स्थानीय निकाय चुनावों को टालने की मांग को लेकर 'कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस' द्वारा हड़ताल के आह्वान के बाद, अब लेह स्थित तीन संगठनों ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए चुनावों के बहिष्कार की घोषणा की है. उन्होंने मांग की है कि इन चुनावों को सर्दियों के खत्म होने के बाद, मई 2027 तक के लिए टाल दिया जाए.

लेह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, तीन बेहद प्रभावशाली संगठनों, ऑल लद्दाख गोबा (नंबरदार) एसोसिएशन, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन (LBA) और लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन (LGA) ने आधिकारिक तौर पर केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले सभी आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के पूर्ण बहिष्कार की घोषणा की है.

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पहले प्रस्ताव फिर बहिष्कार का फैसला

दरअसल, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा हाल ही में किए गए प्रशासनिक बदलावों और एकतरफा परिसीमन की कवायद के कारण क्षेत्रीय तनाव काफी बढ़ गया है. इस बड़े फैसले का असर पंचायत, नगर समिति और 'लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC)' के चुनावों पर पड़ेगा.

बहिष्कार का यह फैसला लेह में हुई एक संयुक्त बैठक में लिया गया, जहां लगभग 70 नंबरदारों (गांव के मुखियाओं) ने एक सामूहिक प्रस्ताव पेश किया. इसमें उन्होंने मौजूदा चुनाव कार्यक्रम में हिस्सा लेने या उसका समर्थन करने से इनकार कर दिया.

कांग्रेस ने भी किया बहिष्कार का समर्थन

इस प्रस्ताव को LBA और मठों के प्रतिनिधि संगठन 'गोम्पा एसोसिएशन' के नेतृत्व का तुरंत और पूरा समर्थन मिल गया. कांग्रेस पार्टी की स्थानीय इकाई ने भी सार्वजनिक रूप से इस सामूहिक बहिष्कार का समर्थन किया है. LBA के अध्यक्ष शेरिंग दोरजे लाक्रुक सहित इन समूहों के नेताओं ने LAHDC निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करने के प्रशासन के आक्रामक कदम की कड़ी निंदा की है.

उनका आरोप है कि इसमें भारी अनियमितताएं बरती गई हैं, पारदर्शिता की पूरी तरह कमी है, और संबंधित पक्षों से उचित सलाह-मशविरा किए बिना ही चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर की गई है. शाम क्षेत्र जैसे इलाकों के स्थानीय निवासियों ने पुराने निर्वाचन क्षेत्रों को तोड़कर उन्हें खराब तरीके से नियोजित नए समूहों में बदलने का कड़ा विरोध किया है और चुनावों के बहिष्कार का फैसला लिया है.

चुनावों बहिष्कार के कारण 

इन समूहों ने चुनावों के समय पर भी कड़ी आपत्ति जताई है. उनका तर्क है कि 21 नवंबर को चुनाव कराना, वो भी तब जब लद्दाख में कड़ाके की ठंड और शून्य से नीचे तापमान वाली सर्दियां शुरू हो जाती हैं, ये पूरी तरह से अव्यावहारिक है. भारी बर्फबारी, भीषण ठंड और पहाड़ी रास्तों के बंद होने की आशंका के कारण चुनाव प्रचार करना असंभव हो जाएगा. साथ ही, इससे दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों और मौसमी प्रवास पर गए छात्रों या श्रमिकों के लिए मतदान करना भी मुश्किल हो जाएगा.

नेतृत्व ने सरकार को इस बात के लिए भी निशाना बनाया कि वो जल्द चुनाव कराने पर जोर दे रही है, जबकि साथ ही महत्वपूर्ण सार्वजनिक निष्कर्षों जैसे कि पिछले क्षेत्रीय तनावों के बाद आई आधिकारिक न्यायिक जांच समिति की रिपोर्ट को दबा रही है या उनमें देरी कर रही है.

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Published at : 10 Nov 2026 08:07 AM (IST)
Tags :
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