हिमाचल: सुजानपुर में जंगली हिरण की हत्या! 2 लोगों पर लगा गोली मारने का आरोप, जांच जारी

उपमंडल सुजानपुर के तहत आने वाली रंगड़ पंचायत में जंगली जीव कक्कड़ को मारने का मामला सामने आया है. इसे गोली से मारने का संदेह जाहिर किया गया है. दो लोगों पर इसे मारने के आरोप लगाए गए हैं. कक्कड़ के शरीर पर गहरे घाव भी पाए गए हैं. वन विभाग ने दोनों के खिलाफ लिखित शिकायत पुलिस को दी है. प्रथम दृष्टया में कक्कड़ की मौत गोली लगने से ही प्रतीत हो रही है.

पुलिस ने दोनों को पुलिस थाना सुजानपुर तलब किया है और पूछताछ की जा रही है. वहीं मृतक कक्कड़ के शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. पोस्टमार्टम के उपरांत ही मौत के कारणों की पुष्टि होगी. मृतक कक्कड़ एक परिवार के आंगन में मिला है, ऐसे में मामला काफी संगीन बना हुआ है.

वन विभाग ने कक्कड़ के शव को लिया कब्जे में

जानकारी के मुताबिक गत दिवस रंगड़ क्षेत्र के जंगल में गोली चलने की आवाज सुनाई दी. गोली चलने की आवाज सुनकर जब पंचायत प्रतिनिधि ने अपने स्तर पर जांच की तो पता चला कि कोई अवैध शिकार हो रहा है. कुछ साक्ष्य जुटाने के बाद वन विभाग के वन खंड अधिकारी को सूचित किया गया. बीओ तथा फॉरेस्ट गार्ड ने जब बताई गई लोकेशन पर दबिश दी तो कक्कड़ मृत हालत में एक परिवार के आंगन में पड़ा हुआ मिला. फिलहाल वन विभाग ने कक्कड़ के शव को अपनी कब्जे में ले लिया है. इसका पोस्टमार्टम या तो पशुपालन विभाग के पास करवाया जाएगा या फिर बंदर नसबंदी केंद्र शस्त्र में होगा.

मृतक जानवर का करवाया जा रहा है पोस्टमार्टम

पुलिस अधीक्षक हमीरपुर भगत सिंह ठाकुर ने बताया कि जंगली जानवर को करने के मामले में दो लोगों के खिलाफ वन विभाग की तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई है. लाइसेंसी गन से कक्कड़ की हत्या करने का आरोप लगा है. मृतक जानवर का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है. वह स्थानीय लोगों से भी पूछताछ जारी है.

जुर्माने व सजा का है प्रावधान

किसी भी प्रकार के जंगली जानवर का शिकार करना या उसे पकड़ना जुर्म है. ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जुर्माने व सजा का प्रावधान है. वन्य प्राणी अपराध गैर जमानती स्थानीय जंगलों में तेंदुए के अलावा हिरण (कक्कड़), जंगली सुअर, सायल (सेह), सांबर, जंगली मुर्गा, खरगोश, तीतर और मोर का शिकार निषेध है. किसी वन्य प्राणी को गोला-बारूद, आग्नेय शस्त्र, जाल या फंदे से मारने पर तीन वर्ष की कैद या 25 हजार रुपये तक जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं. वन्य प्राणी अपराध गैर जमानती है.