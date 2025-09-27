हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशVideo: सड़क पार कर रहे बुजुर्ग को तेज रफ्तार बाइकर ने मारी जोरदार टक्कर, भयावह नजारा सीसीटीवी में कैद

Viral Video: हिमाचल प्रदेश के मंडी में बाइक सवार ने तेज रफ्तार में सड़क पार कर रहे बुजुर्ग को टक्कर मार दी. बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. देखें वीडियो.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 27 Sep 2025 11:02 AM (IST)
Preferred Sources

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से एक चौंकाने वाला सड़क हादसा सामने आया है. यहां एक बाइक सवार ने लापरवाही दिखाई और सड़क पार कर रहे बुजुर्ग व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद आसपास मौजूद लोग तुरंत उनके पास पहुंचे और उन्हें अस्पताल ले गए.

नियंत्रण खोने से हुआ हादसा

यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि बुजुर्ग व्यक्ति धीरे-धीरे सड़क पार कर रहे थे, जबकि बाइक सवार तेज रफ्तार में आ रहा था. जैसे ही वह बुजुर्ग के पास पहुंचा, उसने नियंत्रण खो दिया और सीधे टक्कर मार दी. बुजुर्ग सड़क पर गिर पड़े और उन्हें गंभीर चोटें आईं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ABP News (@abpnewstv)

स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसा बाइक चालक की लापरवाही की वजह से हुआ. उन्होंने सड़क पार करने वालों का ध्यान नहीं रखा और तेज रफ्तार में बाइक चला रहे थे. यदि आसपास मौजूद लोग समय पर नहीं आते, तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी. पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है और बाइक चालक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. लोग वीडियो देखकर न केवल हैरान हैं बल्कि बाइक चालक की लापरवाही पर गुस्सा भी जता रहे हैं. कई लोग कह रहे हैं कि सड़क पर इस तरह की लापरवाही किसी की जान लेने का कारण बन सकती है.

Published at : 27 Sep 2025 11:02 AM (IST)
