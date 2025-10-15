Video: डिवाइडर से टकराकर 360 डिग्री घूमी बस, बाल-बाल बचे दो लोग, हिमाचल का वीडियो वायरल
Una Viral Video: हिमाचल प्रदेश के ऊना से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एचआरटीसी की बस डिवाइडर से टकराकर 360 डिग्री घूम गई. हादसे में किसी को चोट नहीं आई. घटना सीसीटीवी में कैद हो गई.
Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बड़ा हादसा होने से बाल-बाल बच गया. यह हादसा ओम भुजिया और मिष्ठान भंडार के पास हुआ, जब एचआरटीसी (HRTC) की एक बस अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई और 360 डिग्री घूम गई. इस दौरान बस सड़क पर कई बार झूलती नजर आई, लेकिन किसी तरह पलटने से बच गई. गनीमत रही कि इस हादसे में किसी यात्री या राहगीर को कोई चोट नहीं आई.
बाल-बाल बचे दो युवक
घटना के समय बस में कई यात्री सवार थे, जो अचानक हुए इस हादसे से घबरा गए. सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि बस तेज रफ्तार में सड़क पर आ रही थी, तभी चालक का ध्यान शायद थोड़ी देर के लिए बस से हट गया. बस ने पहले डिवाइडर को टक्कर मारी, फिर घूमते हुए कुछ दूरी पर जाकर रुक गई. वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क किनारे दो युवक जा रहे थे, लेकिन समय रहते वह अंदर गुस गए और बच गए.
View this post on Instagram
उन्होंने जैसे ही बस को टकराते देखा तो वह वहां से तुरंत भाग गए जिससे उनकी भी जान बच गई. यह नजारा देखकर आस-पास के लोग भी डर गए और मौके पर दौड़ पड़े. स्थानीय लोगों ने तुरंत बस के पास पहुंचकर यात्रियों को बाहर निकाला. हादसे की सूचना पुलिस और एचआरटीसी अधिकारियों को दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. बताया जा रहा है कि बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं.
पुलिस ने मामले की जांच शुरू की
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, अगर बस थोड़ी और तेज होती या सड़क पर ज्यादा भीड़ होती तो बड़ा हादसा हो सकता था. फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि दुर्घटना चालक की लापरवाही से हुई या बस में किसी तकनीकी खराबी के कारण नियंत्रण बिगड़ा. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इसे देखकर हैरान हैं और चालक की सूझबूझ की भी तारीफ कर रहे हैं कि उसने अंतिम समय में बस को पलटने से बचा लिया.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL