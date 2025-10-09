Video: किस्मत अच्छी थी जो बच गया! हिमाचल में कार के बोनट पर गिरा पहाड़ का टुकड़ा, वीडियो वायरल

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले से एक बेहद खतरनाक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि एक कार संकरे और खतरनाक पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थी. जैसे ही कार एक मोड़ पर पहुंचती है, अचानक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर तेजी से नीचे गिरता है. कुछ ही सेकंड में वह सीधे कार के ऊपर आकर गिरता है.

कार का अगला हिस्सा पूरी तरह टूटा

वीडियो देखकर किसी का भी दिल दहल सकता है. टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है. वीडियो में लोगों की चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन राहत की बात यह रही कि कार में बैठे सभी लोग सुरक्षित बच गए.

Even after the monsoon, roads still aren’t fully safe! This could have been fatal, but by God’s grace only the front portion of the car was damaged. These boulders can crush cars like paper within seconds!



📍 Nathpa Point, Kinnaur pic.twitter.com/gJ4akGEeSU — Nikhil saini (@iNikhilsaini) October 8, 2025

पत्थर के गिरने से कार का बोनट, शीशा और इंजन का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. कार रुक गई और लोग तुरंत बाहर निकल आए. गनीमत रही कि पत्थर थोड़ा सा आगे गिरा, नहीं तो यह हादसा जानलेवा साबित हो सकता था.

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

वीडियो वायरल होने के बाद लोग भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि किसी की जान नहीं गई. कई यूजर्स ने लिखा कि यह चमत्कार ही है कि यात्री बच गए, तो कुछ लोगों ने लिखा, इन पहाड़ी रास्तों पर सफर करते वक्त बेहद सतर्क रहना चाहिए.

लोगों का कहना है कि नाथपा पॉइंट क्षेत्र में अक्सर भूस्खलन और पत्थर गिरने की घटनाएं होती रहती हैं. बारिश और भूकंप के हल्के झटकों के बाद पहाड़ों की मिट्टी ढीली हो जाती है, जिससे भारी चट्टानें कभी भी गिर सकती हैं.