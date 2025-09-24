Video: 'यह मेरी आखिरी रामलीला होगी', दशरथ का रोल निभा रहे शख्स की मंच पर मौत, वीडियो वायरल

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. यहां चल रही रामलीला में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब 73 साल के अमरेश, जो राजा दशरथ का किरदार निभा रहे थे, अचानक बेहोश होकर मंच पर गिर पड़े. यह घटना राम–सीता स्वयंवर से पहले, दशरथ दरबार का दृश्य दिखाते समय हुई.

अचानक सीने में दर्द होने से हुई मौत

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा था. मंच पर कलाकार अपने-अपने रोल में अभिनय कर रहे थे. इसी दौरान दशरथ का रोल निभा रहे अमरेश ने अचानक अपने सीने में दर्द की शिकायत की और कुछ ही पलों में बेहोश होकर गिर पड़े. वहां मौजूद लोग तुरंत मंच पर पहुंचे और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

सबसे भावुक करने वाली बात यह है कि अमरेश ने इस बार रामलीला शुरू होने से पहले ही कह दिया था कि यह उनकी आखिरी रामलीला होगी. वह कई वर्षों से लगातार दशरथ का रोल निभा रहे थे और स्थानीय लोगों में उनकी खास पहचान थी. उनकी अदाकारी से दर्शक हमेशा प्रभावित रहते थे.

निधन से पूरा इलाका शोक में डूबा

अमरेश के निधन से पूरा इलाका शोक में डूब गया है. लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन का अंत भी उसी किरदार के साथ किया, जिसे वे सालों से निभाते आ रहे थे. उनके चाहने वालों का मानना है कि यह घटना उनकी जिंदगी की अंतिम रामलीला साबित हुई.

रामलीला समिति ने इस घटना पर गहरा दुख जताया और उनके योगदान को याद किया. समिति के सदस्यों ने कहा कि अमरेश न सिर्फ एक बेहतरीन कलाकार थे बल्कि लोगों के बीच धर्म और संस्कृति को जोड़ने वाले व्यक्तित्व थे. इस घटना के बाद पूरे चंबा में शोक की लहर है. रामलीला देखने आए लोगों की आंखें नम हो गईं.