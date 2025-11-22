पूर्व डिप्टी स्पीकर विनय कुमार बने हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रतिभा सिंह की लेंगे जगह

पूर्व डिप्टी स्पीकर विनय कुमार हिमाचल कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए हैं. वो प्रतिभा सिंह की जगह लेंगे. विनय कुमार रेणुका जी से विधायक हैं. शिमला संसदीय क्षेत्र से आते हैं. अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं. विनय कुमार ने डिप्टी स्पीकर पद से अपना इस्तीफा दिया था जिसे स्वीकार कर लिया गया. उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा था. उनकी विधानसभा की सदस्यता बरकरार रहेगी. विनय कुमार के हिमाचल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं.

सीएम सुक्खू ने विनय कुमार को दी बधाई

हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विनय कुमार को बधाई दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''विधायक दल के मेरे साथी विनय कुमार जी को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं. आपका लंबे समय का जनसेवा का अनुभव निश्चित ही संगठन को नई दिशा और नई ताक़त देगा. हम एकजुट होकर कांग्रेस विचारधारा को मजबूत करेंगे और संगठन की मजबूती को नया आयाम देंगे.''

विधायक दल के मेरे साथी श्री विनय कुमार जी को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने पर हार्दिक शुभकामनाएँ।



आपका लंबे समय का जनसेवा का अनुभव निश्चित ही संगठन को नई दिशा और नई ताक़त देगा। हम एकजुट होकर कांग्रेस विचारधारा को मजबूत करेंगे और संगठन की मजबूती को नया आयाम देंगे। pic.twitter.com/HKxTxokPEg — Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) November 22, 2025

यूथ कांग्रेस ने भी दी बधाई

यूथ कांग्रेस ने भी हिमाचल में पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने पर विनय कुमार को बधाई दी है. एक्स पोस्ट पर लिखा गया, ''विनय कुमार जी को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं.''

प्रतिभा सिंह 2021 से संभाल रहीं थीं जिम्मेदारी

प्रतिभा सिंह 2021 से हिमाचल कांग्रेस की जिम्मेदारी संभाल रही थीं. दिसंबर 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस ने राज्य में जीत हासिल की तब प्रतिभा सिंह की प्रदेश अध्यक्ष थीं. वो छह बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिवंगत वीरभद्र सिंह की पत्नी हैं. प्रतिभा सिंह का ताल्लुक राजपूत समाज से है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इसी समाज से आते हैं. हिमाचल में राजपूत समाज की आबादी कुल जनसंख्या का करीब 32.72 फीसदी है. वहीं अनुसूचित जाति की आबादी 25.22 फीसदी है.

2004 में मंडी सीट से प्रतिभा सिंह बनीं थीं सांसद

प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह हिमाचल सरकार में मंत्री हैं. प्रतिभा सिंह ने मंडी सीट से 2004 में लोकसभा का चुनाव जीता. 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी जगह विक्रमादित्य सिंह को पार्टी ने मैदान में उतारा लेकिन विक्रमादित्य सिंह को बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनौत के हाथों हार का सामना करना पड़ा.