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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बड़ा बयान, 'बैसाखियों के सहारे चल रही सरकार, कभी भी...'

हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बड़ा बयान, 'बैसाखियों के सहारे चल रही सरकार, कभी भी...'

Himachal News: हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि केंद्र की सरकार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखियों के सहारे चल रही. अब कब तक वो बैसाखियां चलती रहेंगी, ये तो मैं नहीं कह सकता हूं.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 04 Jun 2026 04:44 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जून को नया रिकॉर्ड बनाएंगे. वो भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन जाएंगे. अब इससे जुड़े सवाल पर कांग्रेस नेता और हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि समय ही बताएगा कि कौन रिपीट होगा या नहीं. उन्होंने ये भी कहा कि ये सरकार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखियों के सहारे चल रही है. उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है और राहुल गांधी लोकसभा में लगातार अहम मसलों को उठा रहे हैं.

कभी भी केंद्र सरकार अल्पमत में आ सकती है- विक्रमादित्य

हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, "समय ही बताएगा कि कौन सत्ता में लौटेगा और कौन नहीं. फिलहाल, यह सरकार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी की बैसाखियों के ऊपर चल रही है. अब कब तक वो बैसाखियां चलती रहेंगी, ये तो मैं नहीं कह सकता हूं. मैं कोई राजनीतिक पंडित नहीं हूं और न ही मैं कोई भविष्यवाणी करता हूं. मगर ये जरूर है कि जिस दिन ये दबाव की राजनीति खत्म होगी तो कभी भी ये सरकार अल्पमत में आ सकती है.'' 

'विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे'

उन्होंने आगे कहा, "आज कांग्रेस देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी है, सबसे बड़ा विपक्षी दल है. लोकसभा में कांग्रेस के 100 से अधिक सांसद हैं. देश के अंदर चार राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है. इसलिए, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है. कांग्रेस इंडिया गठबंधन का भी हिस्सा है जिसमें बसपा, सपा, टीएमसी और अन्य पार्टियां शामिल हैं. यह हमारे केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है कि संतुलन कैसे बनाए रखा जाए और सभी पार्टियों को किस तरह से साथ लेकर आगे चलना है. राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में अच्छा कार्य कर रहे हैं. वो देश के महत्वपूर्ण मसलों को लगातार उठा रहे हैं."

'परीक्षा में पेपर लीक रोकने के लिए सरकार को मंथन करना चाहिए'

हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नीट परीक्षा में पेपर लीक का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, ''परीक्षा में पेपर लीक हुए, भ्रष्टाचार एक्सपोज हुआ. ये भी संयोजित तरीके से किया गया है. कई राज्यों के तार उससे जुड़े हैं. हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश तक. ये सब चीजें हैं, जिसके ऊपर सरकार की जवाबदेही बनती है. सरकार को इसके ऊपर मंथन करना चाहिए और राहुल गांधी एक जिम्मेदार विपक्ष के नेता के रूप में इन मुद्दों को लगातार लोकसभा के अंदर उठा रहे हैं.'' 

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 04 Jun 2026 04:42 PM (IST)
Tags :
PM Modi Vikramaditya Singh CONGRESS Himachal NEWS
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