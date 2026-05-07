बंगाल की CM ममता बनर्जी पर हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की दो टूक, 'उनके पास...'

हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बंगाल में चुनाव के बाद हो रही हिंसा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि संविधान के मुताबिक देश चलता है, संविधान में मानक तय है, उसी हिसाब से नई सरकार बनेगी. वहीं, ममता बनर्जी पर उन्होंने कहा कि उनके पास कोर्ट का विकल्प खुला है. हालांकि वोट चोरी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस तथ्यों सहित वोट चोरी के मामलों को उठा चुकी है.

इसके साथ ही मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल में पंचायत और जिला परिषद चुनाव, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) और प्रदेश में सड़कों की स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने बताया, ''केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों के प्रदर्शन का सर्वे किया, जिसमें हिमाचल प्रदेश को ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क कनेक्टिविटी के लिए चयनित किया गया है.''

'PMGSY के बेहतरीन क्रियान्वयन पर हिमाचल को केंद्र करेगी सम्मानित'

उन्होंने आगे कहा, ''हिमाचल के लिए ये गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के बेहतरीन क्रियान्वयन और 25 साल पूरे होने पर हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार सम्मानित करेगी. यह सम्मान 9 मई को मध्य प्रदेश के सीहोर में मिलेगा. इस उपलब्धि में गुणवत्तापूर्ण कार्य के लिए 46 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि भी मिली है, जबकि पीएमजीएसवाई-4 के तहत 250 बस्तियों को जोड़ने के लिए 2247 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं.''

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दुर्गम इलाकों में भी सड़कें पहुंचाने का काम जारी- विक्रमादित्य सिंह

PWD मंत्री ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हिमाचल प्रदेश ने बेहतरीन कार्य किया है. वर्ष 2000 से लेकर अब तक सभी सरकारों ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए काम किया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश का करीब साढ़े तीन हजार किलोमीटर सड़क नेटवर्क इस योजना के तहत विकसित हुआ है, जो बड़ी उपलब्धि है. प्रदेश सरकार डोडरा-क्वार, लाहौल-स्पीति, छोटा और बड़ा भंगाल जैसे दुर्गम इलाकों में भी सड़कें पहुंचाने का कार्य कर रही है. उन्होंने केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान का विशेष आभार जताया.

जिला परिषद चुनाव विचारधारा पर लड़े जाते हैं- विक्रमादित्य सिंह

जिला परिषद चुनावों में भाजपा द्वारा समर्थित उम्मीदवार उतारे जाने के सवाल पर मंत्री ने कहा, ''सामान्यतः ये चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं होते, बल्कि विचारधारा के आधार पर लड़े जाते हैं. फिर भी कांग्रेस इस विषय को लेकर पार्टी स्तर पर चर्चा करेगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी.

मंडी और अन्य क्षेत्रों में लोगों द्वारा नामांकन न भरने और चुनाव बहिष्कार के सवाल पर मंत्री ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में नगर निगम बनने के बाद टैक्स बढ़ने जैसी समस्याओं को लेकर लोगों की मांगें रहती हैं. सरकार लोगों से संवाद करेगी और जरूरत पड़ने पर भविष्य में निर्णय लिया जाएगा.

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