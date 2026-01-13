बागवानी मंत्री ने विक्रमादित्य सिंह के बयान को बताया गलत, UP-बिहार के अफसरों की थी टिप्पणी

हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की UP-बिहार के अफसरों को लेकर फेसबुक पर की गई विवादित टिप्पणी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है. अपनी पोस्ट में उन्होंने मंडी में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के भाषण का समर्थन करते हुए कहा कि कुछ बाहरी राज्यों के आला आईएएस, आईपीएस अधिकारी हिमाचल में हिमाचलियत की धज्जियां उड़ा रहे हैं.

विक्रमादित्य के बयान से उनकी पार्टी के ही वरिष्ठ मंत्री इत्तफाक नहीं रखते हैं. क्योंकि उनके बयान के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार की कैबिनेट मंत्रियों के बीच गुटबाजी एक बार फिर जाहिर हो गई है.

विक्रमादित्य सिंह के बयान पर सियासत शुरू

हिमाचल प्रदेश सरकार में बागवानी मंत्री जगत सिंह ने लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान को गलत बताया है. जगत सिंह नेगी ने कहा कि कई ऐसे अधिकारी हैं, जो बाहरी राज्यों से हैं और अच्छा काम कर रहे हैं. ऐसे बयानों से अधिकारी हतोत्साहित होते हैं.

बागवानी मंत्री ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वे किस अधिकारी की बात कर रहे हैं. हालांकि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मामले में विक्रमादित्य सिंह का बचाव करते हुए कहा कि ये देखना होगा कि उन्होंने किस संदर्भ में ये बात कही है.

विक्रमादित्य सिंह ने स्पष्ट की स्थिति

पोस्ट के बाद विक्रमादित्य सिंह मंगलवार (13 जनवरी) को पत्रकारों के सामने आए और पूरे मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट की. उन्होंने कहा कि हमारे लिए हिमाचल प्रदेश के लोगों के हित सर्वोपरि हैं, उससे कोई भी समझौता किसी भी स्तर पर नहीं किया जाएगा. हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जहां केंद्र, राज्य सरकार व अधिकारियों का अपना-अपना दायित्व है.

हिमाचल में सेवा करने के लिए आने वाले अधिकारियों का स्वागत, लेकिन यहां शासक बनने का प्रयास न करें. विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल में सेवा करने के लिए आने वाले आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारियों का स्वागत है, लेकिन हमें प्रदेश के हितों को भी साधना है.

विक्रमादित्य सिंह ने मंडी में उप मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए बयान पर सहमति जताई. उन्होंने कहा कि इस बात को वह उचित मंच पर रखेंगे ताकि भविष्य में ऐसी बातें सामने न आए. अधिकारियों को कोई अधिकार नहीं कि वे पैसों की बंदरबांट करें: मंत्री

नेता प्रतिपक्ष मे भी उठाया था मुद्दा

यह मसला आज का नहीं है, बल्कि लम्बे वक्त से यह समस्या रही है. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने भी मामला उठाया था और हाल ही में उप मुख्यमंत्री ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं. विक्रमादित्य ने कहा कि वे इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के लोगों के हित में उठा रहे हैं.

हिमाचल के संसाधन प्रदेश के लोगों के हैं. यदि केंद्र से भी पैसे लाए जा रहे हैं, वो भी हिमाचल के लोगों के हैं. अधिकारियों को कोई अधिकार नहीं कि वे पैसों की बंदरबांट करें. विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सचिवालय के समीप सीएम और सीएस कार्यालय के निर्माण में गड़बड़ी के मामले में रिपोर्ट मिली है. इसका अवलोकन किया जा रहा है.