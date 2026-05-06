हिमाचल में बेमौसम बारिश से फसलें बर्बाद, गेहूं-सेब की फसलों को भारी नुकसान, केंद्र से मांगी मदद

हिमाचल प्रदेश में बेमौसम बारिश से किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं. लगातार हो रही भारी बारिश से गेहूं और सेब की फसल को भारी नुकसान हुआ है. शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इसके लिए केंद्र सरकार से मदद की मांग की है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल को मदद प्रदान करे.

हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बरसात पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि बारिश से बागवानों को काफी नुकसान हो रहा है. उन्होंने कहा कि बेमौसम बारिश से सेब की फसल को ही शुरुआती आंकलन के मुताबिक 40 फीसदी नुकसान हो चुका है. पिछली बार सेब की फसल अच्छी थी, लेकिन इस बार मौसम की बेरुखी के चलते फसल कम होगी. सेब ही नहीं बल्कि अन्य फसलों पर भी मौसम की मार पड़ी है.

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शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आपदाओं को लेकर क्या कहा?

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल लगातार आपदाओं से सरकार गुजर रही है. केंद्र हिमाचल के साथ भेदभाव कर रहा है. सरकार ने हिमाचल को दी जाने वाली आर्थिक राहत बंदिशे लगा दी, यहां तक आरडीजी तक बंद कर दी गई. इसके बावजूद हिमाचल सरकार बेहतर कार्य कर रही है.

हिमाचल निकाय चुनावों को लेकर सियासत तेज

हिमाचल में स्थानीय निकायों के चुनावों को लेकर सियासत गरमाई हुई हैं. क्योंकि इन चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल भी माना जाता है. स्थानीय निकायों के चुनावों को लेकर रोहित ठाकुर ने बताया कि इन चुनावों में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है. कांग्रेस पार्टी चुनावों में बढ़त बनाएगी. नगर निगम के चुनाव ही पार्टी सिंबल पर है.

उन्होंने कहा कि बाकी नॉन पार्टी सिम्बल पर हैं. लेकिन बीजेपी ने पहले ही जिला परिषद उम्मीदवारों की सूची जारी कर नई परंपरा शुरू की है. मुझे सोलन नगर निगम का जिम्मा सौंपा गया है. वह सोलन और मंडी नगर निगम के प्रचार में जायेंगे. उन्होंने कहा कि हिमाचल के सरकारी स्कूलों को सीबीएसई में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

स्कूलों को बंद करने पर फैसला सीएम लेंगे- रोहित ठाकुर

तय मानकों के मुताबिक 100 शिक्षण संस्थानों में अभी भी विद्यार्थियों की संख्या न के बराबर हैं. ऐसे संस्थानों को बंद करने की फाइल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दफ्तर में है. ऐसे स्कूलों को बंद करने पर अंतिम फैसला सीएम ही लेंगे. 12वीं के परीक्षा परिणाम पर संतोष जाहिर करते हुए रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकारी स्कूल के बच्चों ने इस बार टॉप किया है.

उन्होंने आगे कहा कि ये शिक्षा क्षेत्र में सुधारों का नतीजा है. शिमला में चस्पा किए गए पोस्टर पर उन्होंने कहा कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं. जो शरारत या कुछ ओर करने की फिराक में रहते हैं. सरकार इसको लेकर गंभीर है और सतर्कता बरती जा रही है.

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