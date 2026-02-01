हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने की बजट की सराहना, बोले- 'पर्यटन, फार्मा को मिलेगा बढ़ावा'
Union Budget 2026: बीजेपी के शिमला जिला मुख्यालय दीप कमल ने प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने वित्त मंत्री द्वारा पेश केंद्रीय बजट को बीजेपी ने विकसित भारत 2047 की दिशा में एक सशक्त कदम बताया है.
हिमाचल प्रदेश में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश केंद्रीय बजट को भारतीय जनता पार्टी ने विकसित भारत 2047 की दिशा में एक सशक्त कदम बताया है. बीजेपी के शिमला जिला मुख्यालय दीप कमल ने प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल से कहा कि यह बजट समाज में हर साल के कल्याण के लिए मोदी सरकार का बजट हैं . इसमे 7 % ग्रोथ रेट के साथ देश के आर्थिक ग्रोथ की पहल है, जो विकसित भारत-2047 के उद्देश्य को पूरा करता है .
'सबका साथ सबका विकास सोच का यह बजट'
किसान , बागवान , युवा और महिला के कल्याण और सबका साथ सबका विकास सोच का यह बजट है. उन्होंने बताया कि रोजगार के सृजन की अपार सम्भावनाएं- एमएसएमई, निर्यात और खादी व फार्मा उद्योग में बनी है, जिसे बजट में प्राथमिकता मिली है. फार्मा उत्पादकता में हिमाचल अग्रणी है, जिससे हिमाचल को बड़ा लाभ मिलेगा. पर्यटन में हिमाचल के ट्रेकिंग और हाईकिग का विस्तार करने का प्रावधान बजट में है, जो हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा देगा.
बिंदल ने कहा कि 16वे वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकृति किया गया है. इसके बाद अनुदान के रूप में राज्यों को राशि का प्रावधान किया गया है, जिसका लाभ हिमाचल को भी मिलेगा. वहीं हिमाचल को विभिन्न क्षेत्रों में बजट का बड़ा हिस्सा प्राप्त हुआ. इस बजट से भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरता नजर आएगा.
'2047 में विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने कि दिशा में बजट'
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि एनडीए सरकार का लगातार 13वा बजट है, जिससे भारत की आर्थिकी विश्व मानचित्र पर 4th स्थान पर है. 2047 में भारत विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित हो, उसी दिशा में बजट मिला है. जयराम ठाकुर ने कहा कि बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता मिली है . बायो फार्मा शक्ति प्रोजेक्ट से हिमाचल की फार्मा इंडस्ट्री को भी लाभ मिलेगा . सेमी कन्डक्टर 2.0 भी देश के लिए बड़ा कदम सिद्ध होगा. सबसे बड़ा लाभ लोगों को केंसर, और अन्य बीमारियों की दवाइयों में टैक्स कमी का लाभ भी मिलेगा.
राज्यों के लिए टैक्स शेयर में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी से हिमाचल को आर्थिक सहायता होगी .आपदा के लिए बजट बढ़ाने से हिमाचल को भी लाभ मिलेगा और पर्यटन के क्षेत्र में भी लाभ रहेगा. वहीं शी मार्ट का बजट में जिक्र है, जो हिमाचल को लाभान्वित होगी. जल जीवन मिशन में बढ़ोतरी कि भी बड़ी खबर है. उन्होंने कहा कि मनरेगा की नई स्कीम vb- gram g में बड़ी बढ़ोतरी लोगों के लिए फायदेमंद रहेगी.
