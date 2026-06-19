हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल: CM सुक्खू का BJP पर निशाना, मेडिकल डिवाइस पार्क और किशाऊ बांध का जिक्र कर क्या बोले?

हिमाचल: CM सुक्खू का BJP पर निशाना, मेडिकल डिवाइस पार्क और किशाऊ बांध का जिक्र कर क्या बोले?

Himachal Politics: CM सुक्खू ने मेडिकल डिवाइस पार्क और किशाऊ बांध परियोजना को लेकर पूर्व BJP सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. जानें कैसे हिमाचल को मिलेगी 211 मेगावाट मुफ्त बिजली.

Written By : पराक्रम चन्द |  Updated at : 19 Jun 2026 10:16 PM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार (19 जून) को राज्य विश्वविद्यालय में आयोजित उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान पूर्व की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा. मुख्यमंत्री ने मेडिकल डिवाइस पार्क और किशाऊ बांध परियोजना का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने प्रदेश के हितों के साथ भारी समझौता किया था. वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के हालिया बयानों पर पलटवार करते हुए सुक्खू ने स्पष्ट कहा कि वे अब उनके बयानों को गंभीरता से नहीं लेते हैं.

 करोड़ की जमीन 1 करोड़ में दी- CM सुक्खू

मुख्यमंत्री ने पूर्व बीजेपी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए एक बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने 5000 करोड़ रुपये की बेशकीमती जमीन महज 1 करोड़ रुपये में उद्योगों को सौंप दी.
सुक्खू ने बताया कि मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए केंद्र से 100 करोड़ रुपये मिले थे, लेकिन इसके एवज में उद्योगों को 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से जमीन और 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से सस्ती बिजली देने का समझौता किया गया. मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों में कहा कि वह अपनी सरकार में राज्य की जनता के हितों के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं कर सकते.

किशाऊ बांध परियोजना: प्रदेश को मिली बड़ी जीत

किशाऊ बांध परियोजना पर फैल रही गलत जानकारियों का खंडन करते हुए मुख्यमंत्री ने इसे वर्तमान सरकार की एक बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक जीत बताया.

पिछली सरकार की खामी: सुक्खू ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड और हिमाचल की सीमा पर बन रही इस परियोजना (जिसका लाभ दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान को भी मिलेगा) में पूर्व सरकार ने बिजली उत्पादन का खर्च वहन करने की सहमति दे दी थी.

वर्तमान सरकार का एक्शन: सत्ता में आते ही उन्होंने इस फैसले पर रोक लगाई और लंबी चर्चा की. इसके परिणामस्वरूप अब इस परियोजना से हिमाचल को 211 मेगावाट मुफ्त बिजली मिलेगी. साथ ही, 5 साल बाद राज्य को करीब 600 करोड़ रुपये की सालाना कमाई होगी.

जलविद्युत परियोजनाओं की रॉयल्टी पर सरकार का सख्त रुख

जलविद्युत परियोजनाओं से मिलने वाली रॉयल्टी के मुद्दे पर सीएम सुक्खू ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से इस विषय पर विस्तार से चर्चा की है और राज्य का स्टैंड क्लियर कर दिया है:

  • 40 साल की अवधि: जो प्रोजेक्ट 40 साल पूरे कर चुके हैं, उन्हें एक्सटेंशन के लिए राज्य को 20 फीसदी रॉयल्टी देनी होगी.
  • 60 साल की अवधि: 60 वर्ष पूरे होने के बाद प्रोजेक्ट पूरी तरह से राज्य सरकार को सौंपना होगा.
  • कर्ज मुक्त प्रोजेक्ट्स: जो प्रोजेक्ट 12% रॉयल्टी पर चल रहे हैं और अब कर्ज मुक्त हो चुके हैं, उनकी रॉयल्टी भी बढ़ाई जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम प्रदेश की भावी युवा पीढ़ी के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उठाया गया है.

विश्वविद्यालय में कंप्यूटर लैब का उद्घाटन और फीस बढ़ोतरी पर बयान

इससे पहले, अपने विश्वविद्यालय के दिनों को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने छात्रों के लिए एक नई 'कंप्यूटर टेस्ट लैब' (CBT Lab) का उद्घाटन किया. उन्होंने कहा कि अब शिमला के छात्रों को प्रतियोगी और अन्य ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा.

मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय प्रशासन को 'ग्रीन हाइड्रोजन' और 'इलेक्ट्रिक व्हीकल' (EV) जैसी भविष्य की तकनीकों पर शोध करने का भी निर्देश दिया. विश्वविद्यालय में 10 साल बाद हुई मामूली फीस बढ़ोतरी पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि चूंकि वह खुद छात्र राजनीति से निकलकर आए हैं, इसलिए वह छात्रों की परेशानी समझते हैं और इस बढ़ोतरी पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकते हैं.

NEET अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी: HRTC बसों में कर सकेंगे मुफ्त यात्रा, जानें जरूरी नियम

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Read More
Published at : 19 Jun 2026 10:15 PM (IST)
Tags :
Jairam Thakur Himachal Politics SUKHVINDER SINGH SUKHU HImachal Pradesh News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हिमाचल प्रदेश
हिमाचल: CM सुक्खू का BJP पर निशाना, मेडिकल डिवाइस पार्क और किशाऊ बांध का जिक्र कर क्या बोले?
हिमाचल: CM सुक्खू का BJP पर निशाना, मेडिकल डिवाइस पार्क और किशाऊ बांध का जिक्र कर क्या बोले?
हिमाचल प्रदेश
NEET अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी: HRTC बसों में कर सकेंगे मुफ्त यात्रा, जानें जरूरी नियम
NEET अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी: HRTC बसों में कर सकेंगे मुफ्त यात्रा, जानें जरूरी नियम
हिमाचल प्रदेश
Himachal News: कांगड़ा में पंचायत प्रतिनिधियों को CM सुक्खू ने दिलाई शपथ, चिट्टा मुक्त हिमाचल पर दिया जोर
कांगड़ा में पंचायत प्रतिनिधियों को CM सुक्खू ने दिलाई शपथ, चिट्टा मुक्त हिमाचल पर दिया जोर
हिमाचल प्रदेश
Himachal News: चंबा में दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत, मसरूंड-हमल मार्ग पर गहरी खाई में गिरी गाड़ी
चंबा में दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत, मसरूंड-हमल मार्ग पर गहरी खाई में गिरी गाड़ी
Advertisement

वीडियोज

ABP Report : रामलला के 'गुनहगार', कितने किरदार? | | Ram Mandir Donation Row | SIT | Akhilesh
Ram Mandir Daan Chori | Ayodhya: 27 की महाभारत का 'कुरुक्षेत्र' अयोध्या! | Champat Rai | ABP News
Ram Mandir Daan Chori | Seedha Sawal: राम मंदिर चढ़ावा चोरी का सटीक विश्लेषण! | Sandeep Chaudhary
Spoiler Alert: Vasudha का चेहरा नहीं देखना चाहतीं Chandrika, क्या हमेशा के लिए टूटेगा रिश्ता?
Bollywood News: डॉन 3 विवाद के बीच रणवीर सिंह का बड़ा फैसला, 18 महीनों तक मीडिया से दूरी की तैयारी! (19.06.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
74 कोड़ों की सजा, ईरानी सिंगर परस्तू अहमदी ने स्लीवलेस ड्रेस पहनकर गाया था गाना
74 कोड़ों की सजा, ईरानी सिंगर परस्तू अहमदी ने स्लीवलेस ड्रेस पहनकर गाया था गाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा मामला: अखिलेश यादव का CM योगी पर निशाना, 'दूध का दूध, पानी का पानी नहीं...'
राम मंदिर चढ़ावा मामला: अखिलेश यादव का CM योगी पर निशाना, 'दूध का दूध, पानी का पानी नहीं...'
इंडिया
राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...'
राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...'
क्रिकेट
BAN vs AUS 2nd T20 Highlights: ऑस्ट्रेलिया ने लिया वनडे की हार का बदला, दूसरे टी20 में भी बांग्लादेश को रौंदा; कांटे की हुई टक्कर
ऑस्ट्रेलिया ने लिया वनडे की हार का बदला, दूसरे टी20 में भी बांग्लादेश को रौंदा; कांटे की हुई टक्कर
ओटीटी
जियो हॉटस्टार टॉप ट्रेंडिंग्स, 6 महीने से एक्शन फिल्म ने जमा रखी है धाक, लिस्ट में देखें किस-किस का नाम
जियो हॉटस्टार टॉप ट्रेंडिंग्स, 6 महीने से एक्शन फिल्म ने जमा रखी है धाक, लिस्ट में देखें किस-किस का नाम
विश्व
ट्रंप का बड़ा दावा- जी7 समिट के दौरान एक साथ फोटो खिंचवाने के लिए गिड़गिड़ा रही थीं मेलोनी
ट्रंप का बड़ा दावा- जी7 समिट के दौरान एक साथ फोटो खिंचवाने के लिए गिड़गिड़ा रही थीं मेलोनी
इंडिया
CM विजय ने इस अंदाज में किया राहुल गांधी को बर्थडे विश, स्टालिन बोले, 'आदरणीय नेता प्रतिपक्ष...'
CM विजय ने इस अंदाज में किया राहुल गांधी को बर्थडे विश, स्टालिन बोले, 'आदरणीय नेता प्रतिपक्ष...'
इंडिया
कारगिल में मुहर्रम पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने की साजिश? प्रशासन ने की अफवाहों से बचने की अपील, जानें पूरा मामला
कारगिल में मुहर्रम पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने की साजिश? प्रशासन ने की अफवाहों से बचने की अपील
ABP NEWS
Viral Video: वडोदरा में करोड़ों की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने की नष्ट
Viral Video: वडोदरा में करोड़ों की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने की नष्ट
ABP NEWS
Viral Video: विचारधारा की लड़ाई या विरासत की जंग? मुंबई में पोस्टर पॉलिटिक्स
Viral Video: विचारधारा की लड़ाई या विरासत की जंग? मुंबई में पोस्टर पॉलिटिक्स
ABP NEWS
Viral Video: ये है रामपुर का बैटरी चोर गैंग, रात के अंधेरे में देता है वारदात को अंजाम
Viral Video: ये है रामपुर का बैटरी चोर गैंग, रात के अंधेरे में देता है वारदात को अंजाम
ABP NEWS
Viral Video: मेडल पहनाने से पहले जवान की पीठ पर ट्रंप ने यह क्या किया?
Viral Video: मेडल पहनाने से पहले जवान की पीठ पर ट्रंप ने यह क्या किया?
ABP NEWS
Viral Video: ट्रेन की जनरल बोगी या ‘जोधा अकबर’ का सेट? निकली तलवार!
Viral Video: ट्रेन की जनरल बोगी या ‘जोधा अकबर’ का सेट? निकली तलवार!
Embed widget