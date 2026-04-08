हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा राजनीतिक प्रहार किया है. मुख्यमंत्री ने न केवल प्रदेश में किसी भी प्रकार के आर्थिक संकट से साफ इनकार किया, बल्कि बीजेपी को पांच गुटों में बंटी हुई पार्टी करार दिया. इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों के सेवा विस्तार (Extension) पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का भी बड़ा ऐलान किया है.

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी पांच गुटों में बंट चुकी है और अपने ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "कौन सा गुट किस गुट का समूल नाश करेगा, यह तो बीजेपी के ही लोगों को पता होगा."

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि प्रदेश के हितों की लड़ाई में बीजेपी राज्य सरकार का साथ नहीं दे रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) के मुद्दे पर बीजेपी के नेता खामोश क्यों हैं? वे RDG बहाली के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री से मिलने गए राज्य के प्रतिनिधिमंडल में शामिल क्यों नहीं हुए?

'हिमाचल में आर्थिक संकट नहीं, ये है वित्तीय अनुशासन'

प्रदेश में कर्मचारियों की सैलरी रोके जाने (Defer) के मुद्दे पर सीएम ने स्पष्ट किया कि राज्य में कोई आर्थिक संकट नहीं है. सैलरी को टालना वित्तीय अनुशासन (Financial Discipline) लाने की दिशा में उठाया गया एक कदम है, ताकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाया जा सके. उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि RDG में कटौती करके हिमाचल के पैरों में बेड़ियां डालने की कोशिश की जा रही है. RDG सरकार का नहीं, बल्कि हिमाचल की जनता का अधिकार है.

सेवा विस्तार और पुनर्नियुक्ति पर पूर्ण प्रतिबंध

प्रशासनिक सख्ती दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि भविष्य में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को सेवा विस्तार या पुनर्नियुक्ति (Re-appointment) नहीं दी जाएगी. सरकार केवल विशेष परिस्थितियों या किसी के बहुत अच्छे कार्यों को देखते हुए ही इस पर विचार करेगी. सोशल मीडिया पर सेवा विस्तार को लेकर वायरल हो रहे एक आदेश पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि वे आदेश पिछले साल दिसंबर के हैं, न कि हाल ही के.

हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान

पंचायत चुनावों को लेकर डिप्टी कमिश्नर (DC) को दी गई आरक्षण की 5 फीसदी शक्तियों पर हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समय-समय पर इस तरह के निर्णय लेती रहती है. हाई कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है, राज्य सरकार उसका पूरा सम्मान करती है.