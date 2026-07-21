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हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेश'युवाओं के भविष्य से खिलवाड़...', दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर BJP पर भड़के CM सुक्खू

'युवाओं के भविष्य से खिलवाड़...', दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर BJP पर भड़के CM सुक्खू

Sukhvinder Singh Sukhu News: दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर CM सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने भाजपा पर निशाना साधा. साथ ही 2027 चुनाव की तैयारी के तहत 'भोजन संवाद' कार्यक्रम की शुरुआत की.

Written By : पराक्रम चन्द |  Updated at : 21 Jul 2026 07:14 PM (IST)
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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा कि छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे थे और उनकी मांगों को सुनने के बजाय उन पर बल प्रयोग किया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और हिमाचल सरकार इस लाठीचार्ज का विरोध करती है.

शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि बीजेपी शासन के दौरान लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आईं. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था और हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया और हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भंग किया.

उनका कहना था कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना सरकार की जिम्मेदारी है और उनकी सरकार इसी दिशा में काम कर रही है.

2027 चुनाव की तैयारी, 'भोजन संवाद' कार्यक्रम की शुरुआत

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने बताया कि उनकी सरकार ने विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के तहत संगठन के साथ सीधा संवाद शुरू किया है. इसी कड़ी में सरकारी आवास ओक ओवर में 'भोजन संवाद' कार्यक्रम की शुरुआत की गई.

उन्होंने बताया कि इस नई पहल के तहत विधानसभा क्षेत्र पच्छाद और चौपाल के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सरकारी आवास पर आमंत्रित किया गया और उनके साथ भोजन करते हुए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई.

मुख्यमंत्री ने कहा कि मजबूत संगठन ही मजबूत सरकार की नींव होता है. इसी सोच के साथ कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद कर क्षेत्रीय समस्याओं और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है.

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मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले दिन दो विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत हुई है. आने वाले दिनों में प्रदेश के अन्य विधानसभा क्षेत्रों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी इसी तरह सरकारी आवास पर बुलाकर संवाद किया जाएगा.

उनका कहना है कि इस पहल से संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बनेगा और जमीनी स्तर की समस्याओं को समझने में मदद मिलेगी. साथ ही इससे विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को भी मजबूती मिलेगी.

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About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
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Published at : 21 Jul 2026 07:13 PM (IST)
Tags :
BJP HIMACHAL NEWS SUKHVINDER SINGH SUKHU
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