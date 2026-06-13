जेपी नड्डा के आरोपों पर सुक्खू सरकार का पलटवार, मंत्री बोले- 'हिमाचल को उम्मीद थी, लेकिन...'

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के हिमाचल दौरे और राज्य सरकार पर लगाए गए आरोपों को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है. नड्डा के आरोपों पर पलटवार करने के लिए सुक्खू सरकार के दो मंत्री सामने आए. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के दो मंत्रियों ने नड्डा के बयानों को सिरे से खारिज करते हुए भाजपा पर राजनीतिक बयानबाजी का आरोप लगाया है.

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, ''प्रदेश को जेपी नड्डा के दौरे से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन उनका पूरा दौरा सिर्फ राजनीतिक टिप्पणियों तक सीमित रह गया. अगर केंद्रीय मंत्री प्रदेश सरकार से संवाद स्थापित करते, वित्तीय चुनौतियों पर चर्चा करते और केंद्र से कोई ठोस सहायता दिलाते, तो हिमाचल को वास्तविक लाभ मिलता.''

1500 करोड़ की सहायता अब तक लंबित- रोहित ठाकुर

मंत्री रोहित ठाकुर ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने हिमाचल के राजस्व घाटा अनुदान (RDG) को बंद कर दिया है. राज्य की ऋण सीमा कम कर दी गई है और आपदा राहत के लिए पीएम द्वारा घोषित 1500 करोड़ रुपये की सहायता अब तक लंबित पड़ी है. उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में हिमाचल देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है, इसके बावजूद कई केंद्रीय योजनाओं का पैसा राज्य को समय पर नहीं मिल रहा.

पंचायती राज चुनावों में BJP की जीत के दावों पर क्या बोले मंत्री?

पंचायती राज चुनावों में भाजपा की जीत के दावों पर भी उन्होंने सवाल उठाए. ठाकुर ने कहा, ''भाजपा झूठे आंकड़ों के आधार पर अति उत्साह में है और यह भूल रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के कार्यकाल में हुए उपचुनावों में भाजपा मंडी संसदीय सीट तक हार गई थी.''

शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने क्या कहा?

वहीं तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने भी जेपी नड्डा के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान हिमाचल को दो मेडिकल कॉलेज और टांडा मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशियलिटी सुविधाएं मिलीं. साथ ही हमीरपुर में भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई.

धर्माणी ने कहा, ''यूपीए शासनकाल में हिमाचल को स्वास्थ्य और विकास परियोजनाओं के लिए हजारों करोड़ रुपये मिले और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गईं. आज भी हिमाचल की कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं लंबित हैं, जबकि बीबीएमबी और शानन परियोजना जैसे मुद्दों पर भी केंद्र सरकार और नड्डा ने प्रदेश के हित में कोई प्रभावी पहल नहीं की.''

हिमाचल की कई अहम परियोजनाएं लंबित- धर्माणी

कांग्रेस के मंत्रियों ने कहा कि जेपी नड्डा के दौरे से प्रदेश को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन हिमाचल को कोई नई सौगात नहीं मिली. उनके अनुसार केंद्रीय मंत्री का दौरा राज्य के लिए अपेक्षित राहत और घोषणाएं लेकर आने के बजाय सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहा, जिससे प्रदेशवासियों को निराशा हाथ लगी.

उन्होंने आगे कहा, ''जेपी नड्डा सिर्फ गाली देकर चले गए. मुख्यमंत्री के पाक साफ दामन पर दाग लगा दिया. प्रदेश में चुनावों को नजदीक आते देख ऐसी बयानबाजी गलत है. नड्डा के अटैची भ्रष्टाचार के आरोप पर उन्होंने कहा कि अटैची कल्चर भाजपा ने ही कांग्रेस सरकार तोड़ने के लिए शुरू किया था.

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