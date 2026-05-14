हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें राहत दी है. जिसमें लंबित पेंशन एरियर और मेडिकल रीइम्बर्समेंट बिलों के निपटारे को लेकर अहम निर्देश जारी किए हैं. अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के दौरान विभिन्न विभागों को यह निर्देश दिए गए.

जारी आदेशों के मुताबिक क्लास-4 पेंशनरों के लंबित एरियर तुरंत जारी करने को कहा गया है. सभी डीडीओ (DDO) को निर्देश दिए गए हैं -कि वे अपने बिल कल तक ट्रेजरी में भेजें और 16 मई 2026 तक भुगतान सुनिश्चित करें. साथ ही आवश्यकता पड़ने पर वित्त विभाग के साथ फॉलोअप के लिए संबंधित विभाग को जानकारी उपलब्ध कराने को भी कहा गया है.

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मेडिकल रीइम्बर्समेंट बिल भी भेजने के निर्देश

इसके अलावा सभी श्रेणियों के मेडिकल रीइम्बर्समेंट बिल भी ट्रेजरी को भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके. यह आदेश अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) के.के. पंत द्वारा जारी किए गए हैं. आदेश की प्रतिलिपि डीजीपी हिमाचल प्रदेश सहित जेल, होमगार्ड, फायर सर्विस, विजिलेंस, प्रोसिक्यूशन और फॉरेंसिक साइंस लैब के निदेशकों को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है.

कर्मचारियों ने जताया आभार

सरकार के इस फैसला से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों में ख़ुशी की लहर दौड़ गयी है. इसको लेकर कर्मचारी लगातार सरकार पर दबाब बना रहे थे. जिस पर आदेश के बाद अब अमल शुरू हो रहा है. इस फैसले से सरकार भी दबाब मुक्त रहेगी साथ ही कमर्चारियों में काम का नया उत्साह बढेगा.

बता दें कि पेंशनरों का एरियर लंबे समय से अटका पड़ा था, इसके साथ ही मेडिकल रीइम्बर्समेंट भी अरसे से रुके पड़े थे. जिसको लेकर कई बार कमर्चारी संगठनों ने सरकार से जल्द रिलीज करने की मांग लगाईं थी. अब जाकर उन्हें राहत मिली है.

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