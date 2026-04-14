Mandi News: सरकाघाट हत्याकांड पर सख्त सुक्खू सरकार, KNH विवाद और चेस्टर हिल मामले पर भी दिया बड़ा बयान
Mandi News In Hindi: CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकाघाट में छात्रा की हत्या पर दुख व्यक्त करते हुए त्वरित जांच का आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा कि पुलिस ने आरोपी को तुरंत पकड़ा.
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सरकाघाट में 19 वर्षीय छात्रा की निर्मम हत्या को लेकर पूरे प्रदेश में भारी रोष है. विपक्ष लगातार राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है. इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मामले पर गहरा दुख प्रकट करते हुए स्थिति स्पष्ट की है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने शिमला के ऐतिहासिक कमला नेहरू अस्पताल (KNH) की शिफ्टिंग और चेस्टर हिल मामले पर भी सरकार का रुख साफ कर दिया है.
मुख्यमंत्री सुक्खू ने सरकाघाट की घटना को समाज को शर्मसार करने वाला बताते हुए कहा कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है. उन्होंने कहा, "मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरी संवेदनशीलता और सख्ती के साथ जांच की जा रही है. घटना के तुरंत बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. मैंने डीजीपी (DGP) को सख्त कार्रवाई के निर्देश पहले ही दे दिए हैं."
विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए सीएम ने दोहराया कि हिमाचल में महिलाएं और बेटियां पूरी तरह सुरक्षित हैं. यदि प्रशासन समय पर कार्रवाई नहीं करता, तो दोष सरकार का होता, लेकिन पुलिस ने तुरंत अपना काम किया है.
KNH में नहीं बनेगा MLA हॉस्टल
शिमला के कमला नेहरू अस्पताल (KNH) को IGMC शिफ्ट करने को लेकर चल रहे विवाद और विरोध प्रदर्शनों पर भी मुख्यमंत्री ने अहम सफाई दी है. उन्होंने अफवाहों पर विराम लगाते हुए साफ किया कि KNH को पूरी तरह से कहीं शिफ्ट नहीं किया जा रहा है. केवल मरीजों की बेहतर सुविधा को ध्यान में रखते हुए 'गायनी वार्ड' को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है. सीएम ने स्पष्ट किया कि KNH एक पुराना और अहम अस्पताल है, वहां 'एमएलए हॉस्टल' बनाने की सरकार की कोई मंशा नहीं है.
चेस्टर हिल मामले में DC को जांच के आदेश
वहीं, चेस्टर हिल मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला डीसी (DC) को मामले की गहन जांच के आदेश दे दिए गए हैं. तथ्यों की जांच-पड़ताल के बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों पर सरकार की पकड़ कमजोर होने के विपक्ष के आरोपों को सीएम ने सिरे से गलत बताते हुए कहा कि पूरी प्रशासनिक मशीनरी और अधिकारियों पर सरकार का पूरा नियंत्रण है.
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Source: IOCL