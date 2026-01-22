'नकली बीजेपी के सहारे भविष्यवक्ता बने जयराम ठाकुर', CM सुक्खू ने साधा निशाना

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने सुलह प्रवास के दौरान विपक्षी दल बीजेपी और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर अब तक का सबसे कड़ा राजनीतिक हमला बोला है. मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद-फरोख्त का आरोप लगाते हुए कहा कि "धनबल" के सहारे सत्ता हथियाने का सपना देखने वाली बीजेपी अब पाँच गुटों में बँट चुकी है.

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए विधायकों को 'नकली बीजेपी' करार दिया. उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, "इन दलबदलुओं के साथ मिलकर जयराम ठाकुर अब भविष्यवक्ता बन गए हैं और सरकार गिरने की भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं." सुक्खू ने आरोप लगाया कि 2024 के राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने भारी धनवर्षा कर विधायकों को खरीदा, जिससे जयराम ठाकुर अति-आत्मविश्वास के शिकार हो गए.

निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे पर उठाए सवाल

सीएम ने निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे को देश के लोकतांत्रिक इतिहास की पहली और अजीबोगरीब घटना बताया. उन्होंने कहा, "देश में पहली बार हुआ जब आजाद उम्मीदवारों ने इस्तीफा दिया और उसे स्वीकार करवाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए. लेकिन आज वही लोग सड़क पर आ गए हैं और जनता उन्हें सबक सिखा रही है." मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि धन के दम पर जनमत को बदलने की बीजेपी की कोशिशों को जनता ने नाकाम कर दिया है.

'पांच गुटों में बंटी है बीजेपी'

बीजेपी के भीतर चल रही अंतर्कलह पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी पार्टी इस समय पाँच अलग-अलग गुटों में विभाजित है. उन्होंने कहा, "बीजेपी सत्ता में वापसी का ख्वाब देखना छोड़ दे, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के भीतर ही तालमेल नहीं है. दूसरी ओर, हमारी सरकार आम आदमी के हितों को ध्यान में रखकर फैसले ले रही है और राज्य सरकार का हर कदम जनहित के प्रति समर्पित है."

मुख्यमंत्री सुक्खू ने दोहराया कि कांग्रेस सरकार संसाधनों के दुरुपयोग को रोककर उन्हें गरीब और मध्यम वर्ग के कल्याण में लगा रही है. उन्होंने सुलह की जनता को आश्वस्त किया कि बीजेपी की साजिशें लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी.