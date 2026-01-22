हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेश'नकली बीजेपी के सहारे भविष्यवक्ता बने जयराम ठाकुर', CM सुक्खू ने साधा निशाना

'नकली बीजेपी के सहारे भविष्यवक्ता बने जयराम ठाकुर', CM सुक्खू ने साधा निशाना

Himachal News: हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद-फरोख्त का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी धनबल से सत्ता हथियाना चाहती है, लेकिन अब वह पाँच गुटों में बँट चुकी है.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 22 Jan 2026 06:12 PM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने सुलह प्रवास के दौरान विपक्षी दल बीजेपी और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर अब तक का सबसे कड़ा राजनीतिक हमला बोला है. मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद-फरोख्त का आरोप लगाते हुए कहा कि "धनबल" के सहारे सत्ता हथियाने का सपना देखने वाली बीजेपी अब पाँच गुटों में बँट चुकी है.

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए विधायकों को 'नकली बीजेपी' करार दिया. उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, "इन दलबदलुओं के साथ मिलकर जयराम ठाकुर अब भविष्यवक्ता बन गए हैं और सरकार गिरने की भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं." सुक्खू ने आरोप लगाया कि 2024 के राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने भारी धनवर्षा कर विधायकों को खरीदा, जिससे जयराम ठाकुर अति-आत्मविश्वास के शिकार हो गए.

निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे पर उठाए सवाल

सीएम ने निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे को देश के लोकतांत्रिक इतिहास की पहली और अजीबोगरीब घटना बताया. उन्होंने कहा, "देश में पहली बार हुआ जब आजाद उम्मीदवारों ने इस्तीफा दिया और उसे स्वीकार करवाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए. लेकिन आज वही लोग सड़क पर आ गए हैं और जनता उन्हें सबक सिखा रही है." मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि धन के दम पर जनमत को बदलने की बीजेपी की कोशिशों को जनता ने नाकाम कर दिया है.

'पांच गुटों में बंटी है बीजेपी'

बीजेपी के भीतर चल रही अंतर्कलह पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी पार्टी इस समय पाँच अलग-अलग गुटों में विभाजित है. उन्होंने कहा, "बीजेपी सत्ता में वापसी का ख्वाब देखना छोड़ दे, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के भीतर ही तालमेल नहीं है. दूसरी ओर, हमारी सरकार आम आदमी के हितों को ध्यान में रखकर फैसले ले रही है और राज्य सरकार का हर कदम जनहित के प्रति समर्पित है."

मुख्यमंत्री सुक्खू ने दोहराया कि कांग्रेस सरकार संसाधनों के दुरुपयोग को रोककर उन्हें गरीब और मध्यम वर्ग के कल्याण में लगा रही है. उन्होंने सुलह की जनता को आश्वस्त किया कि बीजेपी की साजिशें लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी.

और पढ़ें

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Read
Published at : 22 Jan 2026 06:08 PM (IST)
Tags :
Himachal Politics HIMACHAL NEWS SUKHVINDER SINGH SUKHU
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हाथों में राइफल लेकर पैदा हुआ हमास, नहीं छोड़ा हथियार तो कर देंगे तबाह', दावोस में बोले डोनाल्ड ट्रंप
'राइफल लेकर पैदा हुआ हमास, नहीं छोड़ा हथियार तो कर देंगे तबाह', दावोस में बोले ट्रंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल के दादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
राहुल के दादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
क्रिकेट
T20 वर्ल्ड कप के बहिष्कार के बाद बांग्लादेश टीम पर प्रतिबंध लगा सकता है ICC? जानिए अब क्या होगा
T20 वर्ल्ड कप के बहिष्कार के बाद बांग्लादेश टीम पर प्रतिबंध लगा सकता है ICC? जानिए अब क्या होगा
इंडिया
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
Advertisement

वीडियोज

Modi Government: मोदी सरकार का 'गेमचेंजिंग' कदम, आपकी रिटायरमेंट की चिंता खत्म!
Tum se Tum Tak: Anu की जिंदगी में आई प्यार की बहार, Aryavardhan ने कश्मीर में किया इज़हार #sbs (22.01.2026)
Air Pollution से Economy को बड़ा झटका | Gita Gopinath की गंभीर चेतावनी | Paisa Live
Telangana News: 100 कुत्तों का कत्लेआम, 500 पहले मारे गए, किसने किया ये घिघौना कांड? ABPLIVE
Magh Mela 2026: धर्म की आड़ में साजिश...' अविमुक्तेश्वरानंद पर CM Yogi का करारा जवाब! |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हाथों में राइफल लेकर पैदा हुआ हमास, नहीं छोड़ा हथियार तो कर देंगे तबाह', दावोस में बोले डोनाल्ड ट्रंप
'राइफल लेकर पैदा हुआ हमास, नहीं छोड़ा हथियार तो कर देंगे तबाह', दावोस में बोले ट्रंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल के दादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
राहुल के दादा फिरोज गांधी के 88 साल पुराने ड्राइविंग लाइसेंस की होगी जांच! जानें- क्यों शुरू हुई ये चर्चा?
क्रिकेट
T20 वर्ल्ड कप के बहिष्कार के बाद बांग्लादेश टीम पर प्रतिबंध लगा सकता है ICC? जानिए अब क्या होगा
T20 वर्ल्ड कप के बहिष्कार के बाद बांग्लादेश टीम पर प्रतिबंध लगा सकता है ICC? जानिए अब क्या होगा
इंडिया
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
'शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर तक...', शंकराचार्य विवाद पर RSS ने क्यों दिया ऐसा बयान?
बॉलीवुड
धुरंधर को ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे? इस दिन से स्ट्रीम हो रही रणवीर सिंह की फिल्म
धुरंधर को ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे? इस दिन से स्ट्रीम हो रही रणवीर सिंह की फिल्म
इंडिया
'फांसी की जगह इंजेक्शन या इलेक्ट्रिक चेयर का हो इस्तेमाल', मौत की सजा के तरीके को लेकर दाखिल याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला
'फांसी की जगह इंजेक्शन या इलेक्ट्रिक चेयर का हो इस्तेमाल', मौत की सजा के तरीके को लेकर दाखिल याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला
शिक्षा
JEE Main 2026 Cut-off: कितनी पर्सेंटाइल पर खुलेगा एनआईटी और आईआईटी का रास्ता?
कितनी पर्सेंटाइल पर खुलेगा एनआईटी और आईआईटी का रास्ता?
यूटिलिटी
सिर्फ आधार कार्ड देखकर ही सरकार दे देती है 90000 का लोन, जानें कौन उठा सकता है फायदा?
सिर्फ आधार कार्ड देखकर ही सरकार दे देती है 90000 का लोन, जानें कौन उठा सकता है फायदा?
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
Embed widget