सोलन नगर निगम चुनाव से पहले BJP को लगा बड़ा झटका, प्रशासन ने लिया ये एक्शन

सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बैठे नेताओं और ठेकेदारों के लिए एक बहुत बड़ी और अलर्ट करने वाली खबर है. हिमाचल प्रदेश के सोलन नगर निगम (Solan Municipal Corporation) चुनाव में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए 'अवैध अतिक्रमण' करने वालों पर सीधी गाज गिराई है. नामांकन पत्रों की छंटनी (Scrutiny) के दौरान 3 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द कर दिए गए हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी (BJP) का एक बड़ा चेहरा भी शामिल है.

BJP को तगड़ा झटका

इस कार्रवाई का सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा है. वार्ड नंबर 3 से बीजेपी प्रत्याशी पीयूष गर्ग का नामांकन खारिज कर दिया गया है. जांच में पुख्ता सबूत मिले हैं कि उनके द्वारा प्रबंधित स्कूल ने लोक निर्माण विभाग (PWD) की करीब 403 वर्ग मीटर बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था.

सबसे बड़ी हैरानी की बात यह रही कि इस वार्ड से बीजेपी ने कोई 'कवरिंग उम्मीदवार' (बैकअप) भी नहीं उतारा था. इस बड़ी चूक के कारण अब बीजेपी सोलन में 17 के बजाय केवल 16 सीटों पर ही चुनाव लड़ पाएगी.

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इन निर्दलीय उम्मीदवारों का भी टूटा सपना

वार्ड-10 (विवेक डोभाल): निर्दलीय उम्मीदवार विवेक डोभाल का नामांकन भी रद्द कर दिया गया. उन पर भी अवैध कब्जे और नगर निगम में 'सक्रिय ठेकेदार' होने का आरोप साबित हुआ है.

वार्ड-8 (ललित कौंडल): यहां से निर्दलीय प्रत्याशी ललित कौंडल का नामांकन दस्तावेजों में भारी खामियों के चलते खारिज किया गया है.

पंचायत चुनावों के लिए 'हाई अलर्ट'

सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम सोलन, डॉ. पूनम बंसल के नेतृत्व में हुई इस स्क्रूटनी में कुल 55 नामांकन पत्रों की जांच की गई. इनमें से 52 को सही पाया गया, जबकि 3 पर लाल पेन चल गया.

सोलन नगर निगम की इस सख्त कार्रवाई ने उन नेताओं की नींद उड़ा दी है, जो आगामी पंचायती राज चुनावों (Panchayat Elections) की तैयारी कर रहे हैं. प्रशासन ने साफ संदेश दे दिया है— अगर सरकारी जमीन पर एक इंच भी अवैध कब्जा है, तो चुनाव लड़ने का सपना भूल जाइए.

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