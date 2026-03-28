सिरमौर: जोड़ीदार प्रथा से की थी शादी, अब गूंजेगी किलकारी, सुनीता और प्रदीप बनेंगे माता-पिता

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से एक बार फिर वह अनोखी शादी चर्चा में आ गई है जिसने पिछले साल देश-दुनिया में सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थीं. जोड़ीदार प्रथा के तहत दो भाइयों से शादी करने वाली सुनीता अब गर्भवती है और जल्द ही घर में नन्हे मेहमान की किलकारी गूंजने वाली है. इस खुशखबरी को सुनीता और उनके पति प्रदीप नेगी ने खुद सोशल मीडिया के जरिए साझा किया है.

इस जोड़े ने सोशल मीडिया पर लिखा कि परिवार में जल्द ही किलकारी गूंजने वाली है और हम तीन से चार बहुत जल्द होने वाले हैं. इस पोस्ट के सामने आते ही एक बार फिर यह जोड़ा सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गया है. पिछले साल जब इस शादी की खबर सामने आई थी तब भी इसे लेकर लोगों में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थीं.

क्या है जोड़ीदार प्रथा, क्यों हुई थी इतनी चर्चा

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में जोड़ीदार प्रथा के तहत एक ही परिवार के दो या अधिक भाई एक ही महिला से विवाह करते हैं. इसी परंपरा के तहत प्रदीप नेगी और कपिल नेगी ने सुनीता चौहान के साथ सात फेरे लिए थे. वैसे तो पुराने जमाने में यह प्रथा आम थी लेकिन पिछले साल इस शादी के चर्चे इसलिए खूब हुए क्योंकि यह जोड़ा पढ़े-लिखे और संपन्न परिवार से जुड़ा था. इस फैसले ने इसे देश-दुनिया में चर्चा का बड़ा विषय बना दिया और सोशल मीडिया पर इसे लेकर तमाम सवाल भी उठे.

प्रदीप घर पर, कपिल विदेश में करता है नौकरी

सुनीता के एक पति प्रदीप घर पर रहते हैं जबकि दूसरे पति कपिल नेगी विदेश में नौकरी करते हैं. एक साल बाद अब इस रिश्ते से एक नई शुरुआत होने जा रही है. सुनीता गर्भवती हैं और जल्द ही घर में नए मेहमान का आगमन होगा. इस खबर के सामने आते ही एक बार फिर सोशल मीडिया पर इस परिवार को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं. कुछ लोग इस खुशखबरी पर बधाई दे रहे हैं तो कुछ इस परंपरा को लेकर सवाल भी खड़े कर रहे हैं.