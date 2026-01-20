हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशसिरमौर में दबंगई: प्रधान ने जबरन कटवाई संन्यासी की जटाएं और दाढ़ी, FIR दर्ज

सिरमौर में दबंगई: प्रधान ने जबरन कटवाई संन्यासी की जटाएं और दाढ़ी, FIR दर्ज

Sirmaur News: संगड़ाह क्षेत्र के लगनू गांव में एक सन्यासी ने कार्यवाहक पंचायत प्रधान सतपाल तोमर और उनके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई. आरोप है कि प्रधान ने जबरन सन्यासी की जटाएं और दाढ़ी कटवा दी

By : पराक्रम चन्द | Edited By: जतिन राय | Updated at : 20 Jan 2026 10:18 AM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की उपमंडल मुख्यालय संगड़ाह के साथ लगते गांव लगनू में पिछले काफी सालों से रह रहे सन्यासी ने उनकी जटाएं व दाढ़ी काटने के लिए कार्यवाहक पंचायत प्रधान एवं कांग्रेस नेता सतपाल तोमर तथा उनके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई. 2 दिन पहले की इस घटना को लेकर साधु द्वारा एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किए जाने के बाद यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा में है.

साधु के अनुसार उनके पुलिस थाना संगड़ाह में शिकायत दर्ज करवाए जाने के बाद खुद को PCC प्रेसिडेंट विनय कुमार का आदमी बताने वाले प्रधान ने एक महिला से उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज करवाया. साधु ने इसे देवभूमि हिमाचल में सनातन का अपमान भी कहा. उन्होंने वीडियो में अपनी कटी हुई जटाएं और दाढ़ी दिखाते हुए कहा कि यह जबरदस्ती किया गया और यह धार्मिक भावनाओं का अपमान है.

प्रधान का पक्ष: शराब पीकर हुड़दंग

उधर कार्यवाहक पंचायत प्रधान संगड़ाह सतपाल तोमर ने कहा कि दरअसल साधु शराब पीकर हुड़दंग मचा रहा था, जिस पर गांववालों ने उसे पकड़ लिया. उन्होंने कहा कि सन्यासी से उनका समझौता हो चुका है. प्रधान ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि साधु का व्यवहार अनुचित था और ग्रामीणों ने उसे नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए.

थाना प्रभारी संगड़ाह के अनुसार दोनों पक्षों द्वारा दर्ज शिकायतों की छानबीन जारी है. पुलिस ने कहा कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है और दोनों पक्षों के बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं. पुलिस सूत्रों के अनुसार, प्रधान की ओर से भी एक महिला के माध्यम से साधु के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि साधु का व्यवहार अनुचित था.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

साधु द्वारा जारी किए गए वीडियो स्टेटमेंट में उन्होंने अपनी कटी हुई जटाएं और दाढ़ी दिखाई हैं. इस वीडियो में वे भावुक होते हुए दिख रहे हैं और देवभूमि में सनातन के अपमान की बात कर रहे हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग प्रधान की कार्रवाई की निंदा कर रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि पूरी सच्चाई सामने आने का इंतजार करना चाहिए.

धार्मिक भावनाओं का मामला

इस घटना को धार्मिक भावनाओं से जोड़ा जा रहा है. हिंदू धर्म में सन्यासियों की जटाएं और दाढ़ी का विशेष महत्व है और इन्हें जबरन काटना गंभीर अपराध माना जाता है. स्थानीय धार्मिक संगठनों ने इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है और कहा है कि अगर साधु के आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

साधु ने अपने बयान में कहा है कि प्रधान ने खुद को PCC प्रेसिडेंट विनय कुमार का आदमी बताया था. यह आरोप मामले को राजनीतिक रंग दे रहा है. हालांकि, कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. प्रधान सतपाल तोमर ने दावा किया है कि सन्यासी से उनका समझौता हो चुका है. हालांकि, साधु की ओर से FIR दर्ज करवाने से यह स्पष्ट नहीं है कि समझौता वास्तव में हुआ है या नहीं. पुलिस ने कहा है कि जांच के दौरान इस पहलू की भी पड़ताल की जाएगी.

पुलिस जांच जारी

पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों की जांच कर रही है. थाना प्रभारी ने बताया कि:

-दोनों पक्षों के बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं
-घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है
-गांववालों से पूछताछ की जा रही है
-वीडियो की प्रामाणिकता की जांच हो रही है

स्थानीय प्रतिक्रिया

स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं हैं. कुछ ग्रामीणों का कहना है कि साधु का व्यवहार वास्तव में अनुचित था, जबकि कुछ का मानना है कि प्रधान ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया. इस मामले ने गांव में तनाव का माहौल पैदा कर दिया है और प्रशासन सतर्क है.

पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Published at : 20 Jan 2026 10:18 AM (IST)
Sirmaur News CRIME NEWS HImachal Pradesh News
