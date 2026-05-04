हिमाचल प्रदेश के सिरमौर (Sirmaur) जिले से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है. राजगढ़ उपमंडल के संगड़ाह में सोमवार को एक कार अनियंत्रित होकर करीब 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी. इस खौफनाक हादसे में एक मां-बेटी समेत कुल चार लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह हादसा पियूलाणी-भलोना मार्ग पर हुआ. कार अचानक अनियंत्रित हुई और सीधे गहरी खाई में जा समाई.

मृतकों की पहचान: इस हादसे में गत्ताधार पंचायत के भलोना स्कूल की सीएचटी (CHT) अमरा देवी (52 वर्ष), उनकी 14 वर्षीय बेटी आराध्या, ऊंचा टेकर निवासी दीप राम की 14 वर्षीय बेटी प्रियंका और कांजरा निवासी 62 वर्षीय सज्जन सिंह की मौके पर ही जान चली गई.

चालक की हालत गंभीर: हादसे में कार चालक अजीत कुमार गंभीर रूप से घायल हुए हैं. उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज नाहन (Nahan Medical College) रेफर कर दिया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है.

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पुलिस कर रही जांच, गांव में पसरा मातम

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. पुलिस अब इस बात की गहनता से जांच कर रही है कि यह हादसा आखिर किन कारणों से हुआ. एक साथ चार लोगों की मौत से पूरे इलाके में मातम की लहर दौड़ गई है.

मुख्यमंत्री सुक्खू ने जताया गहरा शोक

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सिरमौर में हुए इस दर्दनाक हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की. इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को इस दुर्घटना से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने के कड़े निर्देश दिए हैं.

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