हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशSirmaur News: 200 फीट गहरी खाई में गिरी कार, सिरमौर हादसे में मां-बेटी समेत 4 की मौत, CM ने जताया शोक

Sirmaur News: 200 फीट गहरी खाई में गिरी कार, सिरमौर हादसे में मां-बेटी समेत 4 की मौत, CM ने जताया शोक

Sirmaur Car Accident: सिरमौर जिले के राजगढ़ उपमंडल में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. संगड़ाह में एक कार 200 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिसमें मां-बेटी समेत चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

By : पराक्रम चन्द | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 04 May 2026 08:29 PM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर (Sirmaur) जिले से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है. राजगढ़ उपमंडल के संगड़ाह में सोमवार को एक कार अनियंत्रित होकर करीब 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी. इस खौफनाक हादसे में एक मां-बेटी समेत कुल चार लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह हादसा पियूलाणी-भलोना मार्ग पर हुआ. कार अचानक अनियंत्रित हुई और सीधे गहरी खाई में जा समाई.

  • मृतकों की पहचान: इस हादसे में गत्ताधार पंचायत के भलोना स्कूल की सीएचटी (CHT) अमरा देवी (52 वर्ष), उनकी 14 वर्षीय बेटी आराध्या, ऊंचा टेकर निवासी दीप राम की 14 वर्षीय बेटी प्रियंका और कांजरा निवासी 62 वर्षीय सज्जन सिंह की मौके पर ही जान चली गई.
  • चालक की हालत गंभीर: हादसे में कार चालक अजीत कुमार गंभीर रूप से घायल हुए हैं. उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज नाहन (Nahan Medical College) रेफर कर दिया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है.

पश्चिम बंगाल चुनाव के रिजल्ट के बीच CM सुक्खू ने EVM पर उठाए सवाल, बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप

पुलिस कर रही जांच, गांव में पसरा मातम

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. पुलिस अब इस बात की गहनता से जांच कर रही है कि यह हादसा आखिर किन कारणों से हुआ. एक साथ चार लोगों की मौत से पूरे इलाके में मातम की लहर दौड़ गई है.

मुख्यमंत्री सुक्खू ने जताया गहरा शोक

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सिरमौर में हुए इस दर्दनाक हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की. इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को इस दुर्घटना से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने के कड़े निर्देश दिए हैं.

हिमाचल में मौसम का कहर, तूफान में 4 टीचर्स की मौत, अलगे चार दिन तक कई जिलों में अलर्ट जारी

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Read More
Published at : 04 May 2026 08:29 PM (IST)
Tags :
Sirmaur News HIMACHAL NEWS ROAD ACCIDENT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हिमाचल प्रदेश
Sirmaur News: 200 फीट गहरी खाई में गिरी कार, सिरमौर हादसे में मां-बेटी समेत 4 की मौत, CM ने जताया शोक
हिमाचल: 200 फीट गहरी खाई में गिरी कार, सिरमौर हादसे में मां-बेटी समेत 4 की मौत, CM ने जताया शोक
हिमाचल प्रदेश
पश्चिम बंगाल चुनाव के रिजल्ट के बीच CM सुक्खू ने EVM पर उठाए सवाल, बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप
पश्चिम बंगाल चुनाव के रिजल्ट के बीच CM सुक्खू ने EVM पर उठाए सवाल, बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल में मौसम का कहर, तूफान में 4 टीचर्स की मौत, अलगे चार दिन तक कई जिलों में अलर्ट जारी
हिमाचल में मौसम का कहर, तूफान में 4 टीचर्स की मौत, अलगे चार दिन तक कई जिलों में अलर्ट जारी
हिमाचल प्रदेश
Kangra News: हिमाचल के कांगड़ा में हादसा, 40 सवारियों से भरी बस पलटी, ड्राइवर को आया था हार्ट अटैक!
हिमाचल के कांगड़ा में हादसा, 40 सवारियों से भरी बस पलटी, ड्राइवर को आया था हार्ट अटैक!
Advertisement

वीडियोज

Bengal Election Result : BJP की TMC को बर्दाश्त नहीं..! | BJP vs TMC | Breaking News
West Bengal Result: काउंटिंग के बीच कई शहरों में हंगामा | TMC Vs BJP | Mamata Banerjee
West Bengal Result: बंगाल में पहली बार भगवा राज? | Mamata | Vote Counting | BJP Vs TMC
West Bengal Result 2026: रुझानों में BJP की बमबम! | Mamata Banerjee | LIVE Vote Counting
West Bengal Election Result Vote Counting: बंगाल में बीजेपी की सरकार पक्की? | TMC Vs BJP | Mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Tamil Nadu Election Result 2026: तमिलनाडु में CM बनने के लिए किसका हाथ थामेंगे विजय? TVK से रिश्ते में कौन बंधेगा- DMK या AIADMK
तमिलनाडु में CM बनने के लिए किसका हाथ थामेंगे विजय? TVK से रिश्ते में कौन बंधेगा- DMK या AIADMK
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बंगाल में ढहा TMC का किला तो यूपी में जश्न, कैबिनेट मीटिंग CM योगी ने मंत्रियों को खिलाई मिठाई
बंगाल में ढहा TMC का किला तो यूपी में जश्न, कैबिनेट मीटिंग CM योगी ने मंत्रियों को खिलाई मिठाई
बॉलीवुड
Monday Box Office: सोमवार को 'राजा शिवाजी' निकली आगे, 'धुरंधर 2' और 'भूत बंगला' का ऐसा हाल
सोमवार को 'राजा शिवाजी' निकली आगे, 'धुरंधर 2' और 'भूत बंगला' का ऐसा हाल
चुनाव 2026
थलापति विजय की रुझानों में प्रचंड जीत के पीछे तृषा कृष्णन? यूजर्स अब क्यों जोड़ने लगे सीधा कनेक्शन
थलापति विजय की रुझानों में प्रचंड जीत के पीछे तृषा कृष्णन? यूजर्स अब क्यों जोड़ने लगे सीधा कनेक्शन
क्रिकेट
PSL 2026 का खिताब जीतने पर बाबर आजम की टीम को मिली कितनी रकम? IPL से 5 गुना का फर्क
PSL 2026 का खिताब जीतने पर बाबर आजम की टीम को मिली कितनी रकम? IPL से 5 गुना का फर्क
आईपीएल 2026
IPL 2026 के बीच बदला मुंबई इंडियंस का कप्तान, हार्दिक पांड्या की छुट्टी! रोहित शर्मा की वापसी
IPL 2026 के बीच बदला मुंबई इंडियंस का कप्तान, हार्दिक पांड्या की छुट्टी! रोहित शर्मा की वापसी
दिल्ली NCR
पीएम मोदी के लिए सजे मंच से BJP ने शुरू किया 'मिशन पंजाब', BJP मुख्यालय से लगा ये नारा, बढ़ा सियासी पारा!
पीएम मोदी के लिए सजे मंच से BJP ने शुरू किया 'मिशन पंजाब', BJP मुख्यालय से लगा ये नारा, बढ़ा सियासी पारा!
साउथ सिनेमा
तमिलनाडु चुनाव में विजय की पार्टी TVK का जलवा, बर्थडे पर 'थलापति' से मिलने उनके घर पहुंचीं तृषा कृष्णन
तमिलनाडु चुनाव में विजय की पार्टी TVK का जलवा, बर्थडे पर 'थलापति' से मिलने उनके घर पहुंचीं तृषा कृष्णन
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget