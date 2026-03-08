हिमाचल में 3 साल का कार्यकाल पूरा, अब तेलंगाना के राज्यपाल होंगे शिव प्रताप शुक्ल

हिमाचल प्रदेश में तीन साल का कार्यकाल पूरा कर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल अब तेलंगाना के राज्यपाल का जिम्मा संभालेंगे. तेलंगाना रवाना होने से शिव प्रताप शुक्ल ने हिमाचल प्रदेश में तीन साल के कार्यकाल के अनुभवों को स्वर्णिम बताया और कार्यकाल के दौरान हर वर्ग से सहयोग मिलने की बात कह. इस दौरान शिव प्रताप शुक्ल ने हिमाचल प्रदेश में सरकारों को कार्य संस्कृति अपना कर अपने पाँव पर खड़े होने की सलाह भी दी. साथ ही हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे टीबी के मामलों पर चिंता जताई.

शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि तीन साल के कार्यकाल में उनको हिमाचल प्रदेश के हर वर्ग का साथ मिला और नशामुक्त हिमाचल का जो अभियान उन्होंने प्रदेश में शुरू किया उससे नशे पर रोक लगाने में कामयाबी मिली है, लेकिन अभी भी इस अभियान को और तेजी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है.

नेताओं को कार्य संस्कृति की नसीहत

शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को बने हुए 50 साल से अधिक का समय हो गया है लेकिन आज उतर प्रदेश जो हिमाचल के बाद बना काफी आगे निकल गया है. ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश के नेताओं को कार्य संस्कृति अपनाने की जरूरत है ताकि हिमाचल प्रदेश अपने पांव पर खड़ा हो सके.

टीबी के मामलों पर जताई चिंता

राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे टीबी के मामलों की रोकथाम और टीबी मुक्त हिमाचल के लिए सरकार को गंभीरता से काम करने की सलाह दी. बीते लंबे समय से राज्य में टीबी के मरीज बढ़ने से कई सवाल खड़े कर दिए हैं. साथ ही ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी सवाल है.

यहां बता दें कि राज्य की कांग्रेस सरकार लगातार सूखे नशे के खिलाफ अभियान चला रही है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुलिस को चेतावनी दी है कि राज्य में सूखा नशा (चिट्टा) बिका तो पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी. पिछले दिनों कई पुलिस वालों पर बर्खास्तगी जैसी कार्रवाई से हड़कंप मचा है.