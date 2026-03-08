हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल में 3 साल का कार्यकाल पूरा, अब तेलंगाना के राज्यपाल होंगे शिव प्रताप शुक्ल

हिमाचल में 3 साल का कार्यकाल पूरा, अब तेलंगाना के राज्यपाल होंगे शिव प्रताप शुक्ल

Shimla News In HIndi: कार्यकाल के अनुभवों को स्वर्णिम बताया और कार्यकाल के दौरान हर वर्ग से सहयोग मिलने की बात कही. उन्होंने सरकारों को कार्य संस्कृति अपना कर अपने पाँव पर खड़े होने की सलाह भी दी.

By : पराक्रम चन्द | Updated at : 08 Mar 2026 03:55 PM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश में तीन साल का कार्यकाल पूरा कर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल अब तेलंगाना के राज्यपाल का जिम्मा संभालेंगे. तेलंगाना रवाना होने से शिव प्रताप शुक्ल ने हिमाचल प्रदेश में तीन साल के कार्यकाल के अनुभवों को स्वर्णिम बताया और कार्यकाल के दौरान हर वर्ग से सहयोग मिलने की बात कह. इस दौरान शिव प्रताप शुक्ल ने हिमाचल प्रदेश में सरकारों को कार्य संस्कृति अपना कर अपने पाँव पर खड़े होने की सलाह भी दी. साथ ही हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे टीबी के मामलों पर चिंता जताई.

शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि तीन साल के कार्यकाल में उनको हिमाचल प्रदेश के हर वर्ग का साथ मिला और नशामुक्त हिमाचल का जो अभियान उन्होंने प्रदेश में शुरू किया उससे नशे पर रोक लगाने में कामयाबी मिली है, लेकिन अभी भी इस अभियान को और तेजी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है.

नेताओं को कार्य संस्कृति की नसीहत

शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को बने हुए 50 साल से अधिक का समय हो गया है लेकिन आज उतर प्रदेश जो हिमाचल के बाद बना काफी आगे निकल गया है. ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश के नेताओं को कार्य संस्कृति अपनाने की जरूरत है ताकि हिमाचल प्रदेश अपने पांव पर खड़ा हो सके.

टीबी के मामलों पर जताई चिंता

राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे टीबी के मामलों की रोकथाम और टीबी मुक्त हिमाचल के लिए सरकार को गंभीरता से काम करने की सलाह दी. बीते लंबे समय से राज्य में टीबी के मरीज बढ़ने से कई सवाल खड़े कर दिए हैं. साथ ही ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी सवाल है.

यहां बता दें कि राज्य की कांग्रेस सरकार लगातार सूखे नशे के खिलाफ अभियान चला रही है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुलिस को चेतावनी दी है कि राज्य में सूखा नशा (चिट्टा) बिका तो पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी. पिछले दिनों कई पुलिस वालों पर बर्खास्तगी जैसी कार्रवाई से हड़कंप मचा है.

और पढ़ें

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Read
Published at : 08 Mar 2026 03:55 PM (IST)
Tags :
Governer Shiv Pratap Shukla HImachal Pradesh News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हिमाचल प्रदेश
हिमाचल में 3 साल का कार्यकाल पूरा, अब तेलंगाना के राज्यपाल होंगे शिव प्रताप शुक्ल
हिमाचल में 3 साल का कार्यकाल पूरा, अब तेलंगाना के राज्यपाल होंगे शिव प्रताप शुक्ल
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले, 15 जलविद्युत परियोजनाएं रद्द; हेलीकॉप्टर टैक्सी उड़ानें बढ़ाने को मंजूरी
हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले, 15 जलविद्युत परियोजनाएं रद्द; हेलीकॉप्टर टैक्सी उड़ानें बढ़ाने को मंजूरी
हिमाचल प्रदेश
Bilaspur News: कलोल में 5 साल की बच्ची से दुराचार का प्रयास, पुलिस ने आरोपी नाबालिग किया गिरफ्तार
बिलासपुर: कलोल में 5 साल की बच्ची से दुराचार का प्रयास, पुलिस ने आरोपी नाबालिग किया गिरफ्तार
हिमाचल प्रदेश
Mandi News: मेडिकल कॉलेज नेरचौक में रोबोटिक सर्जरी सुविधा का आगाज, CM सुक्खू ने किया ये ऐलान
मंडी: मेडिकल कॉलेज नेरचौक में रोबोटिक सर्जरी सुविधा का आगाज, CM सुक्खू ने किया ये ऐलान
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: ईरान से अमेरिका और इजरायल के बीच जंग के 10 Updates | Donald Trump
Iran Israel War: ईरान का वार एलर्ट! IRGC बोली- '6 महीने तक भीषण जंग लड़ सकते हैं' | Trump | Breaking
Aage Ka Agenda: महायुद्ध में अब तक कितनी तबाही | Iran Israel War | America | Trump | Ashish Singh
Iran Israel War: Iran की Oil Refinery पर Israel ने की बारूदी बौछार.. | War Update | Donald Trump
Iran Israel War: मिडिल ईस्ट युद्ध में नया मोर्चा, लड़ाई में उतरे कुर्द | Donald Trump | War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'खामेनेई की हत्या का बदला लेंगे', सुप्रीम लीडर के सलाहकार की धमकी से भड़के ट्रंप, दिया ये जवाब
'खामेनेई की हत्या का बदला लेंगे', सुप्रीम लीडर के सलाहकार की धमकी से भड़के ट्रंप, दिया ये जवाब
पंजाब
Punjab Budget 2026: पंजाब की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1 हजार रुपये, मान सरकार ने पेश किया 2.60 करोड़ का बजट
पंजाब की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1 हजार रुपये, मान सरकार ने पेश किया 2.60 करोड़ का बजट
क्रिकेट
IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final: क्या आज टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में होगी बारिश! जानिए मौसम का हाल
IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final: क्या आज टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में होगी बारिश! जानिए मौसम का हाल
इंडिया
Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो के दो नए कॉरिडोर का उद्घाटन, PM मोदी ने तीन नए कॉरिडोर की रखी आधारशिला
दिल्ली मेट्रो के दो नए कॉरिडोर का उद्घाटन, PM मोदी ने तीन नए कॉरिडोर की रखी आधारशिला
भोजपुरी सिनेमा
'आपके बिना अधूरा हूं..' पत्नी की डेथ एनिवर्सरी पर इमोशनल हुए पवन सिंह, पोस्ट शेयर कर जाहिर किया दुख
पत्नी की डेथ एनिवर्सरी पर इमोशनल हुए पवन सिंह, पोस्ट शेयर कर जाहिर किया दुख
इंडिया
West Bengal: राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल मामले को लेकर एक्शन में केंद्र, गृह मंत्रालय ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से मांगी रिपोर्ट, जानें मामला
राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल मामले को लेकर एक्शन में केंद्र, गृह मंत्रालय ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से मांगी रिपोर्ट, जानें मामला
ऑटो
पाकिस्तान में अब कार चलाना हुआ महंगा, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भारी उछाल, जानें कितने बढ़े दाम?
पाकिस्तान में अब कार चलाना हुआ महंगा, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भारी उछाल
यूटिलिटी
राशन कार्ड में ई-केवाईसी कैसे करें, यहां देखें आसान तरीका; नहीं तो रुक जाएगा अनाज
राशन कार्ड में ई-केवाईसी कैसे करें, यहां देखें आसान तरीका; नहीं तो रुक जाएगा अनाज
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget